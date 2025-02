David Faitelson finalmente confiesa su amor por el América; “Estoy feliz en el clóset del americanismo”

Faitelson finalmente confesó que el equipo de sus amores es el América. (Ilustración: Jovani Pérez)

Durante años, David Faitelson ha sido uno de los más grandes exponentes del antiamericanismo en el periodismo deportivo mexicano. Sin embargo, en su reciente programa Faitelson Sin Censura, el analista sorprendió a propios y extraños al admitir que, en el fondo, es seguidor del América, generando una ola de reacciones en redes sociales.

El inesperado momento ocurrió cuando Faitelson tuvo como invitados a los conductores Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristóbal, en la antesala del Clásico Capitalino entre Pumas y América, programado para este sábado 22 de febrero en el Estadio Olímpico Universitario.

Todo comenzó cuando Faitelson reafirmó su postura histórica: “Yo soy antiamericanista”. No obstante, Eduardo Videgaray no le creyó y lo enfrentó directamente: “No te hagas wey, tú eres americanista. Tú me has dicho que eres americanista en el fondo de tu corazón, eres americanista de clóset”.

Faitelson aceptó que es americanista pero le gusta serlo de clóset. (X / Faitelson Sin Censura)

Ante la insistencia de su invitado, David Faitelson finalmente cedió y admitió lo que muchos sospechaban: “Yo estoy feliz en el clóset del americanismo”. A pesar de esta confesión, el periodista aclaró que para el próximo partido entre América y Pumas, su apoyo será para el equipo universitario.

La revelación de Faitelson rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde aficionados de todos los equipos debatieron sobre la autenticidad de su confesión. Mientras algunos celebraron el momento con humor, otros lo criticaron por años de duras críticas al América.

“Después de tantas décadas atacando al América, por fin confiesa su amor por el club. Esto lo cambia todo”, comentó un usuario en X (antes Twitter). Otro aficionado azulcrema escribió: “Bienvenido al verdadero camino, Faitelson. Todos sabíamos que en el fondo eras de los nuestros”.

Cabe recordar que la postura antiamericanista de David Faitelson ha estado influenciada por su mentor, José Ramón Fernández, quien a lo largo de su carrera ha sido uno de los críticos más férreos del club de Coapa. Sin embargo, con esta inesperada declaración, Faitelson parece marcar un punto de inflexión en su relación con el equipo más laureado del fútbol mexicano.

Tanto los felinos como las Águilas buscarán a como de lugar la victoria en el Estadio Ciudad de los Deportes. (Ilustración: Jesús Avilés)

El Clásico Capitalino entre Pumas y América, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Clausura 2025, se disputará este sábado 22 de febrero en el Estadio Olímpico Universitario, a las 21:05 horas (tiempo del centro de México). La transmisión estará a cargo de TUDN y ViX.

Con esta confesión, la expectación por el partido ha crecido aún más, y los aficionados estarán atentos no solo al resultado en la cancha, sino también a las reacciones de Faitelson durante y después del encuentro. ¿Seguirá en el clóset del americanismo o finalmente aceptará su amor por el club de Coapa?