Chaco habla de Santi Gimenez tras la eliminación del Milan: “Es un chico de 23 años y siempre le buscan el pero”

Christian “Chaco” Gimenez habló sobre las críticas en México para su hijo y en general a los futbolistas en Europa Foto: Jovani Pérez

Santiago Gimenez y el Milan quedaron eliminados de la Champions League el día de hoy, el cuadro rossonero cayó ante el Feyenoord de Países Bajos y no pudo pasar de la fase de grupos. “Bebote” logró meterle gol a su ex equipo antes del minuto de juego, sin embargo, no fue suficiente para que ganaran el partido.

Tras la eliminación del cuadro italiano, Christian “Chaco” Gimenez habló sobre las críticas en México para su hijo y en general a los futbolistas en Europa. Durante el programa Fox Sports Radio, Chaco lamentó que a pesar del buen momento que vive Santiago, se le señale.

“La verdad Santi está teniendo un buen torneo y futbolísticamente está muy bien. Pero ya dijeron antes cuando estaba en Feyenoord ”Ah, no porque es una liga x". Siempre le buscan, nunca se van a poner contentos, es un chico de 23 años, mexicano y siempre le buscan el pero",. comentó durante el programa.

A pesar de ello, mencionó que se encuentra tranquilo por el buen momento que vive Santi, además, aseguró que nadie le ha regalado nada para llegar a donde está.

“Yo tengo que comportarme a la altura del canal de televisión que me contrata para analizar y hablar de futbol. Obviamente que me calienta porque están esperando algún tropiezo para empezar a meter ahí. Más allá de eso, estoy tranquilo por la situación de Santi porque la realidad es que nadie le ha regalado nada para estar donde está y solito se abrió su camino” , finalizó el analista de Fox Sports.

Santiago Giménez celebra tras anotar el gol del AC Milan en el empate 1-1 contra Feyenoord en el playoff de la Liga de Campeones, el martes 18 de febrero de 2025, en Milán. (AP Foto/Luca Bruno)

Santiago Gimenez y su buen inicio en el Milan

Santiago Gimenez fue anunciado como fichaje del Milan el pasado 3 de febrero, el delantero nacional se unió al conjunto de la Serie A después de tener un paso goleador con el Feyenoord de Países Bajos. “Chaquito” debutó con su nuevo equipo durante la Copa de Italia, en su primer partido como rossonero pudo dar una asistencia a su compañero Joao Félix.

El delantero mexicano emparejó el marcador global en el primer minuto de juego. (Jovani Pérez)

El siguiente compromiso del mexicano fue cuando su equipo visitó al Empoli en la Serie A, en ese duelo logró meter su primer gol con la camiseta del Milan. La semana pasada, ante el Hellas de Verona, Santi volvió a descontar para darle la victoria a su equipo.

Finalmente, el día de hoy en la Champions League volvió a aparecer en el área rival para volver a anotar, con esto, ya suma 3 goles en 5 partidos con el conjunto rossonero.

Santiago con Milan

5 partidos

3 goles

1 asistencia