David Faitelson ‘enciende’ el México vs Honduras; tacha a un equipo como “don nadie”

Fiel a su estilo, Faitelson desató la polémica al hacer menos a la Selección Hondureña. (Especial)

La tensión entre las selecciones de México y Honduras alcanzó un nuevo nivel tras las recientes declaraciones de David Faitelson, quien desestimó el nivel del equipo catracho en un encendido debate televisivo.

Durante el programa Línea de 4 de TUDN, el reconocido periodista mexicano se mostró contundente al afirmar que enfrentar a Honduras no debería ser motivo de preocupación para el Tri.

“Honduras tiene una de las peores generaciones futbolísticas de los últimos tiempos. No tiene un goleador, el entrenador se peleó con Romell Quioto, que era su delantero más importante, nosotros tenemos a Raúl Jiménez, un goleador de la Liga Premier de Inglaterra”, comentó Faitelson en el debate con periodistas hondureños.

El debate entre David Faitelson y Marc Crosas, junto a los periodistas hondureños Gustavo Roca y Daniel Ramírez, no tardó en subir de tono. Faitelson dejó claro que, para él, un partido contra Honduras no debería significar nada para la selección mexicana: “Si el futbol mexicano va a preocuparse por un partido contra Honduras, pues estamos realmente en el hoyo”, sentenció.

Faitelson hizo enojar a los periodistas de DIEZ al desprestigiar a su selección. (X / Línea de 4)

Además, Faitelson criticó el estado actual de la selección hondureña: “Honduras tiene a Luis Palma que juega muy poco en el Celtic de Glasgow”, y aunque reconoció que Reinaldo Rueda es un “buen entrenador”, subrayó que la dificultad del encuentro dependerá más de cómo se desempeñe México: “Honduras va a ser peligroso y difícil en la medida que México se lo permita”.

Las palabras de Faitelson no cayeron bien para los periodistas catrachos, Gustavo Roca y Daniel Ramírez, quienes no tardaron en contraatacar. “Esta selección mexicana es la peor de los últimos tiempos, es la más limitada futbolísticamente hablando… Esta México no me infringe ningún temor”, respondió Roca, subestimando al equipo dirigido por Jaime Lozano.

Daniel Ramírez, por su parte, aseguró que la afición hondureña guarda un resentimiento especial tras el último encuentro en el Estadio Azteca y está motivada para dar la sorpresa en este nuevo enfrentamiento. “La gente tiene una ‘espinita’ y se siente motivada por revertir esa historia”, afirmó Ramírez.

Santiago Giménez, Futbolista mexicano Crédito: IG/@raulra_22

Faitelson, fiel a su estilo provocador, reafirmó sus comentarios: “Tienes razón Gustavo, es una de las peores selecciones mexicanas de la historia… Para Honduras es como si fuese una final, para Honduras es un partido muy importante, pero ganarle a Honduras no le da absolutamente nada a México”.

El debate concluyó con una reflexión de Faitelson sobre el futuro de la selección hondureña, en particular su posible clasificación al Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Al respecto, Gustavo Roca mostró un tono pesimista: “Quisiera ser optimista, no soy pesimista, más sí realista y con lo mostrado hasta hoy previo a esta serie ante México, esta selección no me da garantías para clasificar al Mundial”.

Las declaraciones cruzadas entre los periodistas de ambos países no hacen más que intensificar la expectativa por el próximo partido entre México y Honduras. Lo que está en juego no es solo un resultado en la cancha, sino también el orgullo y la rivalidad que, una vez más, salen a relucir en el camino hacia la clasificación mundialista.