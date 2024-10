Por señal obscena y falta de penalizaciones: Checo Pérez culpa a Lawson por arruinar su carrera en el GP de México

Sergio Pérez finalizó en la última posición del GP de la Ciudad de México (REUTERS/Carlos Perez Gallardo)

En una edición más del Gran Premio de la Ciudad de México (CDMX), Sergio Pérez no pudo concretar una participación favorable. Aunado a ello, a lo largo de las 71 vueltas en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, el piloto mexicano se enfrascó en una rivalidad con Liam Lawson, a quien señaló por sus maniobras peligrosas y arruinar su desempeño.

Durante una rueda de prensa posterior a la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el piloto originario de Guadalajara, Jalisco, dio a conocer algunas declaraciones en donde señaló al piloto de RB por no haber recibido penalizaciones a pesar de las temerarias maniobras con las que también perjudicó al argentino Franco Colapinto.

“Totalmente innecesario. Estaba fuera de la pista. Le hice la maniobra en la curva 4 y en la 5 cruza la curva por fuera. Llegamos a tener daño los dos. Arruinó mi carrera, la suya. También hizo lo mismo con Fernando la semana pasada, con Franco al final. Una pena, porque creo que podíamos sumar puntos”, dijo ante los medios de comunicación.

El piloto de RB hizo una señal obscena a Checo Pérez (Captura de pantalla)

Y es que un incidente entre Checo Pérez y el neozelandés fue crucial para el desempeño del mexicano. Durante una batalla por la posición, Liam Lawson forzó al mexicano a ir hacia fuera del circuito. No obstante, en dicho movimiento, el monoplaza de Red Bull perdió una pieza, lo cual fue determinante en su desempeño.

“Con Lawson, estoy por dentro. Es mi curva en la curva 4 y corta la curva totalmente como si no hubiera coche ahí y me sorprende mucho cuando lo veo, pero ya no pude hacer nada porque acabamos tocándonos y arrancó el pontón derecho. Tuve muchísimos daños, como dos segundos de daños (...) no tiene ninguna penalización y, como siempre, sabemos que en la Fórmula 1 depende mucho de quién eres por cómo funcionan las penalizaciones”, reiteró en otras declaraciones.

Liam Lawson fue criticado por Checo Pérez (REUTERS/Carlos Perez Gallardo)

En otra de las escenas más polémicas de la carrera destacó el instante en que el neozelandés rebasó a Checo Pérez y le mostró el dedo de en medio. A pesar de la notoriedad que tuvo ante el público, ninguno de los personajes involucrados ha emitido alguna declaración. Sobre la participación de Lawson dijo:

“No entiende. Es un chavo que está llegando a F1, quizá trae demasiada presión, ganas de tener protagonismo. Creo que Fernando intentó igual hablar con él en Austin, hizo lo mismo con Franco y si no abre la cabeza y aprende seguirá haciendo este tipo de maniobras que quizá le cuesten el contrato el próximo año”.

Cabe mencionar que Liam Lawson se encuentra en el equipo RB, filial desde la cual pilotos prometedores en el radar de Red Bull Racing han logrado brincar hacia dicha escudería.