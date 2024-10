Los mejores memes que dejó el último lugar de Checo Pérez en el Gran Premio de México

Los mejores memes de Checo Pérez y el Gran Premio de México 2024 (Captura X)

El Gran Premio de México 2024 fue dominado por Ferrari, Carlos Sainz se llevó la bandera a cuadros y desplazó lo que logró Max Verstappen el año pasado. En contraste, los pilotos de Red Bull Racing no tuvieron el mejor desempeño, en especial Sergio Pérez.

Checo Pérez terminó en el último lugar de la carrera, no logró la remontada esperada, además, no sumó puntos en la carrera del Autódromo Hermanos Rodríguez. Esta situación no fue perdonada por los aficionados, de inmediato en redes sociales reaccionaron al resultado que tuvo el tapatío.

Con memes, la afición de Checo reaccionó al resultado que obtuvo el tapatío. Y es que, luego de recibir una penalización de cinco segundos por tener un roce con Liam Lawson de RB, el mexicano terminó en el último lugar.

A pesar de que mostró un buen inicio en la competencia, algunas circunstancias lo llevaron a terminar en el lugar 17 de la carrera. Al término de la competencia compartió algunas palabras de lo que vivió en el Gran Premio de México.

“Frustrante porque creo que veníamos haciendo una gran carrera”

Los mejores memes de Checo Pérez y el Gran Premio de México 2024 (Captura X)

