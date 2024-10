Esto es lo que gastan los mexicanos en boletos y consumo en el Gran Premio de CDMX, según la Canaco

Para la edición de este año, se estima una derrama económica de más de 17 mil millones de pesos. Foto: Jovani Pérez

No hay fecha que no se cumpla y luego de un año de espera, llegó el fin de semana del Gran Premio de la Ciudad de México, competencia que se ha consolidado como uno de los eventos deportivos más destacados a nivel internacional, atrayendo a miles de fanáticos y posicionando a la CDMX como un destino turístico de primer orden. Este espectáculo no solo ofrece adrenalina y emoción en la pista, sino que también genera un importante impacto económico en la capital del país.

Desde su regreso al calendario de la Fórmula 1 en 2015, el GP de México ha sido sido todo un éxito en casi todos los sentidos. Los más de 300 mil aficionados que cada año se dan cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez (AHR) para ver a Sergio Pérez o algún piloto en especial, se han encargado de dejar una importante derrama económica en la CDMX.

Para la edición de este año, se estima una derrama económica de más de 15 mil millones de pesos. Foto: X/Mexico Grand Prix

Según señala la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), el gasto promedio que realizan los fanáticos que acuden al AHR a lo largo del fin de semana, es de 6 mil 795 millones de pesos, esto contando el valor del boleto y el consumo dentro del recinto; sin embargo, en el registro no se toman en cuenta los ingresos que se obtendrán en hospedaje y servicios turísticos.

Por otro lado, la Conaco también abordó las proyecciones de ingresos para este evento que se llevará a cabo del 25 al 27 de octubre, afirmando que nuevamente son cifras alentadoras. Se estima que la derrama económica alcanzará los 17 mil 937 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 0.9% en comparación con la edición anterior.

El Autódromo de los Hermanos Rodríguez lucirá un lleno pletórico este domingo 27 de octubre. (Mexsport)

Se espera que cerca de 360 mil espectadores se den cita en este gran evento, aunque aún no se ha determinado cuántos de ellos serán turistas internacionales. La llegada de un número considerable de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, promete llenar las calles de la ciudad con entusiasmo y actividad, todos ansiosos por disfrutar del rugido de los motores.

En términos de hospitalidad, se anticipa que la ocupación hotelera se mantenga entre el 63 y el 68% en la capital. Sin embargo, en los hoteles situados cerca del Autódromo, esta cifra podría escalar hasta el 93%, evidenciando el interés y la demanda por hospedaje durante estos días de fiesta automovilística.