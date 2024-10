Javier Aguirre ingresa a hospital en Guadalajara; esto sabemos sobre su estado de salud

El 'Vasco' estaba trabajando cuando pidió la asistencia médica. (Jesús Avilés / Infobae)

Durante el mediodía de este martes, 15 de octubre, trascendió que el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, habría sido llevado de emergencia a un hospital en Guadalajara, Jalisco, luego de que presentara malestares durante el entrenamiento previo a su enfrentamiento contra Estados Unidos.

De acuerdo con el periodista Gibrán Araige, de TUDN, el timonel del TRI habría caído desvanecido mientras se encontraba dirigiendo la concenctración del equipo en el hotel donde se encuentran. Tras esto, Aguirre habría sido llevado de inmediato al hospital más cercano en la zona de Guadalajara.

“Javier Aguirre está en un hospital de Guadalajara para realizarse unos estudios médicos. Al parecer el técnico de la Selección Mexicana se sintió mal durante la concentración. Se desconoce se va a dirigir el partido contra Estados Unidos”, destacó en su cuenta oficial de Twitter, ahora X.

Informes extraoficiales habrían indicado el malestar del técnico. (TW Gibrán Araige)

¿Qué pasará con el encuentro de este martes?

Debido a que fue un evento que tomó por sorpresa al equipo técnico de la Selección, no se ha emitido ningún comunicado o datos que indiquen si el tres veces director del equipo nacional podrá salir a la cancha del Estadio Akron o deberá permanecer internado para realizarle estudios que determinen su situación.

Por su parte, el comentarista Mauricio Ymay se sumó a la lista de comunicadores que replicaron la información en donde se confirma que Javier Aguirre se encuentra hospitalizado y habría ingresado por la parte de urgencias, aunque no hay más información al respecto.

Aún no hay mayores datos sobre lo sucedido en Guadalajara. (TW Mauricio Ymay)

“Nada de qué preocuparse”

Luego de que se encendieran las alarmas sobre el presunto desvanecimiento que tuvo Javier Aguirre en la concentración previa al encuentro de hoy, el periodista de ESPN, Mauricio Ymay, se trasladó hasta el hospital en donde estaban tratando al entrenador.

Ahí, indicó que los directivos del equipo le mencionaron que no había sido nada de qué preocuparse y que todo se habría derivado de la operación que tuvo hace un tiempo en la cadera, pero que está a punto de regresar al hotel para poder comer junto a sus jugadores.

Por su parte, la propia cuenta oficial de X, antes Twitter, de la Selección Mexicana aclaró que solo fue una visita de rutina a la clínica del Dr. Rafael Ortega debido a la intervención por la que había pasado anteriormente con el objetivo de ser revisado y ver que se encuentra bien de salud.

La Selección Mexicana aclaró los rumores de que se encontraba delicado de salud. (TW Selección Mexicana)

Desmiente imposición de jugadores

El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, aseguró en conferencia de prensa que nunca ha recibido imposiciones sobre qué jugadores convocar. Ante los rumores difundidos por algunos medios mexicanos acerca de la posible falta de independencia en sus decisiones, el estratega fue contundente:

“Nunca nadie que no sea de mi cuerpo técnico se ha atrevido a insinuarme un jugador. Lo único que tengo es esto: mi patrimonio, mi equipo. Jamás en la vida nadie, nadie, nadie me ha impuesto nada. Lo digo delante de quien quiera oírlo”, afirmó el ‘Vasco’ con firmeza.

Durante la conferencia, el seleccionador también abordó las críticas recibidas por el empate 2-2 que México obtuvo recientemente ante un equipo alterno del Valencia. A pesar de las expectativas previas, el resultado generó inconformidad tanto en la afición como en los medios deportivos. Sin embargo, Aguirre mostró una actitud abierta hacia los comentarios negativos.

“Las críticas vienen porque el equipo no jugó bien los 90 minutos y no ganó un partido en el que era favorito. Soy autocrítico, y lo que viene de afuera me alimenta”, declaró. Enfatizó que las críticas forman parte de su proceso de aprendizaje y lo ayudan a mejorar de cara al Mundial de 2026.

El técnico de la selección mexicana Javier Aguirre se encuentra en medio de la polémica por su flojo arranque ante el Valencia. (AP foto/Tony Gutiérrez)

Compromiso con la preparación para el Mundial

Aguirre dejó claro que su objetivo principal es llevar al Tri en las mejores condiciones al Mundial de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. El estratega reafirmó su compromiso con la selección y con un proceso transparente que no se verá influenciado por factores externos.

Con estas declaraciones, el ‘Vasco’ intenta disipar las dudas sobre la autonomía de su gestión y mantener la confianza del entorno futbolístico mexicano en su capacidad para liderar al equipo en un momento crucial hacia la próxima Copa del Mundo.