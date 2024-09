Pamela Verdirame y su legado familiar en el futbol que la motivó a ser presidenta de Las Persas en la Queens League Oysho Américas

Pamela Verdirame se prepara para el debut de Las Persas este sábado, enfrentando a Olimpo United, equipo de la streamer Espe Borrás. (Ilustración: Jesús Avilés)

Pamela Verdirame, exjugadora de Rayadas en la Liga MX Femenil, se prepara para un nuevo reto en su carrera futbolística, esta vez desde una posición diferente, como presidenta de Las Persas, equipo que debutará este sábado 28 de septiembre en la Queens League Oysho Américas. Con una experiencia vasta en el futbol y un legado familiar profundamente arraigado en este deporte, busca aportar sus conocimientos y pasión para llevar a su equipo a lo más alto.

En entrevista con Infobae México, Pamela Verdirame compartió su emoción por esta nueva etapa en su vida, calificándola como una oportunidad inesperada. “Estoy muy emocionada, es algo que me emociona mucho porque es futbol. El acercamiento, no me lo esperaba, fue algo así como de la nada que salió esta oportunidad”, expresó. Pese a la sorpresa inicial, Verdirame no dudó en aceptar el reto. Su familia ha jugado un papel fundamental en su formación deportiva, ya que tanto su padre, Sergio Verdirame, como su hermano Emilio están profundamente involucrados en el futbol.

La presidenta de Las Persas, comparte cómo el legado de su padre, Sergio Verdirame, y su hermano Emilio, quienes también están involucrados en la Kings League, (Infografía: Jesús Avilés)

Pamela Verdirame, ex jugadora de las Rayadas de Monterrey de la Liga MX Femenil habló con Infobae México sobre el proyecto que encabezará como presidenta de Las Persas en la Queens League Americas

“Yo tenía muy claro que quería ser parte de la Queens League, ya que seguía a mi hermano y a mi papá; de hecho, mi papá es el director técnico de Aniquiladores en la Kings League Infojobs en España; mi hermano ahorita es el auxiliar de Galácticos del Caribe, entonces es algo que yo viví muy de cerca desde que empezó”, explicó sobre su motivación para unirse a la liga. Sin embargo, el camino que tomó no fue el que inicialmente tenía en mente: “Si no me hubiera salido esta oportunidad de ser presidenta, sin duda, me hubiera metido al Draft y estaría ahí jugando”.

Aunque Pamela Verdirame deseaba seguir jugando, encontró en la presidencia de Las Persas una forma de contribuir al equipo, sin dejar de lado su pasión por el futbol. Aún así, tendrá un rol especial en el partido debut: “Ahora me va a tocar, el uno contra uno en este primer partido de la Queens League, el primer minuto de la historia nos va a tocar jugarlo a mí”. A pesar de esto, la exjugadora de Rayadas es consciente de no interferir con el proceso que ya han llevado sus jugadoras. “Las chicas de Persas vienen haciendo un trabajo y, de repente, si hay un partido y juego, podría afectar un poquito en el funcionamiento del equipo”.

(Cortesía: Queens League Oysho Américas)

Pamela Verdirame no solo cuenta con la experiencia de haber sido futbolista, sino también con los consejos de su padre, Sergio Verdirame, quien ha sido un referente para ella tanto en lo personal como en lo profesional. “Lo principal que siempre me dice mi padre es que confíe en mí, que yo sé hacerlo”, relató. “Es algo que tal vez llevo como varios años sin practicarlo como tal, pero al final es algo que he hecho toda mi vida, entonces que tenga esa seguridad de que puedo hacerlo, de que lo voy a hacer bien y que lo disfruten”. Esta confianza ha sido clave en su desarrollo, junto con el fuerte compromiso y competitividad que ha heredado de su entorno familiar: “Soy una persona muy comprometida, muy apasionada y muy competitiva. Entonces, si yo me meto a algo es porque voy a estar 100% enfocada, que voy a dar mi máximo, que me voy a entregar al mil por mil”.

(Cortesía: Queens League Oysho Américas)

La relación de Pamela Verdirame con su familia va más allá del consejo de su padre. Su hermano Emilio es parte de Galácticos del Caribe, un equipo rival en la Queens League. La exjugadora de Las Rayadas de Monterrey confesó que el partido que más le emociona es el enfrentamiento contra el equipo de su hermano. “Me gustaría llegar a una final contra ellas, porque los Verdirame somos muy competitivos, es el partido que más quiero ganar, y obviamente que le voy a apostar a mi hermano porque siempre tenemos como esa competencia”, explicó entre risas.

El apoyo de su familia también se extiende a su pareja, Heliud Pulido, ganador del reality show Exatlón México. Black Panther, como es conocido ha sido una figura clave en este nuevo capítulo de la vida de Pamela, ofreciéndole su respaldo incondicional desde que surgió la oportunidad de dirigir a Las Persas.

“(Heliud) me dijo ‘di que sí sin pensarlo, ya después vemos cómo le hacemos y cómo resolvemos con Rafaela’”, compartió Pamela, refiriéndose a su hija. “Me apoyó estos últimos días. De hecho, la semana pasada fue la primera vez que yo me separé de Rafaela, nunca había dormido una noche sin ella y me vine acá a Ciudad de México. Ha sido como todo un reto”.

El debut de Las Persas está programado para el sábado 28 de septiembre a las 15:00 horas, cuando se enfrenten a Olimpo United, equipo presidido por la streamer española Espe Borrás. Verdirame y su equipo se enfrentarán a esta primera prueba con la esperanza de comenzar su participación en la Queens League Oysho Américas con una victoria. El ambiente competitivo y la pasión por el futbol que caracterizan a Pamela Verdirame serán factores cruciales para el éxito del equipo en esta nueva aventura futbolística.

(Cortesía: Queens League Oysho Américas)

Pamela concluyó su entrevista destacando la importancia de disfrutar cada momento de este reto: “Creo que eso también es muy importante, soy una persona muy comprometida, muy apasionada y muy competitiva. Si yo me meto a algo, es porque voy a estar 100% enfocada”. Con estas palabras, queda claro que la experiencia de Verdirame, sumada a su amor por el futbol y el apoyo de su familia, serán claves en su liderazgo al frente de Las Persas.