Carlos Vela habló de un posible regreso a la Selección Mexicana

Sep 18, 2024; Los Angeles, California, USA; LAFC forward Carlos Vela (10) and LAFC general manager John Thorrington speak during a press conference before the match against Austin FC at BMO Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

El delantero Carlos Vela fue presentado de manera oficial con Los Angeles FC, en lo que será su regreso a la MLS luego de nueve meses de ausencia, algo que sin duda ha llamado la atención, en lo que será el cierre de su carrera, sin embargo, esta situación llevo al cuestionamiento sobre un posible regreso a la Selección Mexicana.

Vela ha sido uno de los mejores atacantes mexicanos en los últimos años, aunque la única deuda es el hecho de no asistir con el Tricolor, algo que tiene que ver más con lo personal que una cuestión de calidad, ya que por situaciones extra cancha, se ha negado a asistir a las convocatorias.

Con cada nuevo entrenador de la Selección Nacional de México, surge la pregunta respecto a si regresará el nacido en Cancún, quien tuvo su última participación durante el Mundial de Rusia 2018. Por desgracia, el delantero sigue sin aparecer, aún cuando ha demostrado un importante nivel con LAFC en la MLS, algo que pide la afición, misma que reconoce su calidad.

Durante su presentación de regreso con el conjunto angelino, Carlos Vela fue cuestionado sobre un posible regreso a la Selección Mexicana, en donde fue claro al respecto, dejando una puerta abierta e ilusionando a los aficionados, esperando contar con él de cara al Mundial de 2026.

El mexicano Carlos Vela, delantero de Los Angeles FC, persigue un balón en un partido ante Real Salt Lake, el 1 de octubre de 2023 (AP Foto/Jae C. Hong, archivo)

“Conmigo o sin mí llegamos al mismo lugar, no es que me extrañen o no me extrañen, es de momentos, en este momento no sé sí estoy para decirte que puedo jugar con la Selección. Para poder pensar en eso, tendrían que pasar muchas cosas”, mencionó el jugador de LAFC.

Añadió que el momento es para las nuevas generaciones, esperando que puedan llevar al Tricolor al lugar a donde su generación no pudo, hablando en la cuestión de la mayor, recordando que fue parte del plantel que logró el campeonato en el Mundial Sub-17 de Perú 2005.

Carlos Vela tiene 35 años y podría llegar a la siguiente Copa del Mundo con 37 años, tratando de que logre recuperar el nivel que le ha permitido se reconocido en cada uno de los clubes en los que ha estado.