Estos son los traspasos más caros de la Liga MX a Europa

Estamos en la recta final del mercado de fichajes de la Liga MX / EFE/Alex Cruz

Estamos en la recta final del mercado de fichajes de la Liga MX y pese a que faltan algunos días para cerrarlo, parece que no habrá grandes cambios en las plantillas. Dentro de los movimientos más importantes que tuvimos en el Apertura 2024, se encuentra la venta del jugador uruguayo del Toluca Maximiliano Araújo que se ha colocado como la venta más cara del futbol mexicano

La liga MX se ha caracterizado, en los últimos años, por contratar mucho talento de Sudamérica. Sin embargo, este tipo de movimientos, en su mayoría suele ser perjudicial para el mismo torneo porque le cierra las puertas al talento local y las adquisiciones que se realizan no suelen ser las mejores. Incluso, en términos económicos estas operaciones no suelen salir muy rentables.

En el torneo local se suelen realizar pocas exportaciones exitosas en términos generales. Principalmente, el mercado internacional no suele dirigir mucho su atención en jugadores mexicanos que tengan minutos en la Liga MX. De igual manera, jugadores internacionales no cuentan con un extenso cartel de oportunidades cuando se incorporan a alguna institución mexicana. Es por esto que no sorprende que después de muchos años se haya roto la barrera de la venta más cara para la Liga MX.

En el torneo local se suelen realizar pocas importaciones exitosas en términos generales/ Foto:Cuartoscuro

Las 5 ventas más caras de la Liga MX a Europa

La venta de Maximiliano Araújo al Sporting Lisboa, según el reporte de diversos medios de comunicación, ha sido la transferencia más cara que ha realizado la Liga MX. Se indica que esta estaría situada entre los 16 y 20 millones de euros, estos superaría por poco la marca que hace unos años pondría un futbolista mexicano. Las ventas más caras de México:

Maximiliano Araújo - Sporting Lisboa : esta venta ha generado mucho revuelo por la importancia del equipo al que se unirá el uruguayo que técnicamente terminó su formación en México. Sin embargo, los reportes realizados por los diversos medios no concuerdan en las cifras del fichaje, algunos indican que el valor fue de 16 millones de euros y otros que la cifra fue menor o incluso mayor, pero en lo que coinciden es que es la venta más cara de nuestro futbol.

Edson Álvarez - Ajax (15 millones de euros): Edson es canterano del América y después de mostrar una gran proyección al ganar dos títulos con la institución se fue a Holanda por 15 millones para continuar su crecimiento. En el Ajax se destaco dentro de la plantilla y dio el salto al futbol de Inglaterra.

Edson es canterano del América/ CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Maria Lysaker

Enner Valencia - West Ham (15 millones de euros): Valencia despertó el interés de la Premier League después de su gran paso goleador con el Pachuca . De igual manera formó parte del Everton antes de volver a la Liga MX con el Tigres.

Diego Lainez - Real Betis (14 millones de euros): “El factor” era una de las promesas más emocionantes dentro de nuestro futbol, tuvo un breve, pero destacado paso por el América, antes de irse a España para jugar con el Betis. Su paso por Europa no fue lo que esperábamos y después de su estancia en ese futbol regresó al país para jugar con Tigres.

Julián Quiñones - Al-Qadsiah (13. 8 millones de euros): Recientemente Julián se ha convertido en uno de los jugadores más destacados dentro de la Liga MX. El mexicano se fue de México como bicampeón con el América y Atlas rumbo a Arabía Saudita.

El mexicano se fue de México como bicampeón con el América y Atlas rumbo a Arabía Saudita./ (Mexsport)

Esta lista solo contempla a jugadores que fueron vendidos a Europa porque internamente también han existido transacciones muy importantes. Un ejemplo de esto fue el caso de Rodolfo Pizarro por el que Chivas y posteriormente Monterrey hicieron una fuerte inversión para sumarlo a sus filas.