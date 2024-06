Miguel Herrera y Fernando Cevallos protagonizan pelean en vivo: “Pedazo de tonto”

Miguel “Piojo” Herrera y Fernando Cevallos protagonizaron un incomodo momento durante un programa en vivo, en donde tuvieron una discusión por la llegada de Erick “Chiquito” Sánchez al América, situación que ocasionó que el técnico mexicano llegara a los insultos con el periodista.

Durante la noche del viernes 28 de junio, en la transmisión del programa La Última Palabra de Fox Sports, “Piojo” Herrera se encendió ante los cuestionamientos de Cevallos, quien se ha caracterizado por constantes ataques hacia las Águilas, recordando que es fiel aficionado de Chivas.

La discusión se presentó en relación a la llegada de “Chiquito” Sánchez a Coapa, noticia que fue dada a conocer unas horas antes ese mismo día. El periodista mencionó que el mediocampista no tenía cabida en el primer equipo, ya que no había a quien sacar en esa posición, ocasionando la molestia de Herrera.

“Es obvio que va a jugar. ¿Quién va a salir?, eso no importa. Yo soy técnico y tu no, me queda claro que tu eres un tipo que va a comentar siempre en una silla”, fueron las primeras palabras del ex-técnico de Xolos. Ante la insistencia de Fernando, “El Piojo” fue subiendo el tono de sus respuestas hasta llegar a la descalificación.

Miguel "Piojo" Herrera y Fernando Cevallos tuvieron una acalorada discusión en el programa La Última Palabra Crédito: X/@MultimediaEJA

“A Fidalgo lo pones un poco más arriba o juegas con tres, como lo dije el otro día. Pones por derecha al “Chiquito”, por izquierda a Fidalgo, juegas con un tipo libre y dos arriba. ¿Qué no oíste?, Fidalgo por izquierda, pedazo de tonto”, puntualizó Herrera.

Fernando Cevallos solo se limitó a pedirle al ex-técnico que evitara los insultos, momento en el que todo fue interrumpido por sus compañeros, quienes trataron de que la discusión llegara a más. Estos confrontamientos serán comunes tras la llegada de Miguel a la cadena Fox Sports, tomando en cuenta su temperamento y los roces que se dan en ese tipo de programas.