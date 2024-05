¿Chucky Lozano a la MLS? El delantero mexicano revela detalles sobre su futuro

Hirving "Chucky" Lozano habló al respecto de su futuro en el PSV. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

El delantero Hirving “Chucky” Lozano se ha vuelto tendencia en los últimos días, esto debido a que la temporada con el PSV está por terminar, a un solo punto de poder coronarse en el certamen, sin embargo, la falta de minutos del mexicano ha llevado a especulaciones sobre su futuro.

El atacante tricolor está viviendo su segunda etapa con los “Granjeros”, esto luego de su paso por la Serie A con Napoli, en donde fue campeón la campaña pasada. En su regreso, esta a un paso de sumar un nuevo titulo con la escuadra que lo llevó a Europa.

Por desgracia, el rendimiento del mexicano no ha sido el mejor, teniendo irregularidad que no le ha permitido hacerse de la titularidad, motivo por el cual se ha especulado su posible salida de la liga de los Países Bajos, buscando nuevos horizontes que le permitan seguir creciendo.

Distintos rumores apuntaban que se encontraba en platicas avanzadas con San Diego FC para llegar a la MLS o incluso su regreso a la Liga Mx, con algún club como Chivas, Pachuca o América. Ante esto, Chucky Lozano tuvo que salir a hablar del tema para detener las especulaciones respecto a su futuro.

El canterano del Pachuca señaló que por el momento se enfoca con su actual equipo, pero no cierra la puerta a ninguna posibilidad. Foto: Jovani Pérez

“Sí, sí he visto que hasta Cruz Azul, Chivas, San Diego, Los Ángeles y no sé qué más, la verdad, pero pues en este momento estoy aquí en el PSV, apenas voy llegando, la verdad que aquí la gente del club me quiere mucho y eso se los agradezco siempre”, comentó el delantero mexicano durante un entrevista con TUDN.

Chucky compartió que no puede hablar de lo que ocurrirá en un futuro con su carrera profesional, sin embargo, recordó que no le cierra las puertas a ningún equipo, añadiendo que le gustaría volver a Pachuca, equipo que lo debutó y fue campeón de la Liga Mx.

Chucky Lozano podría llegar a la MLS

Hirving ‘Chucky’ Lozano, actual jugador del PSV en la Eredivisie, está en la mira del San Diego FC, una nueva franquicia de la MLS que hará su debut en la temporada 2025. A pesar de tener contrato vigente con el equipo neerlandés hasta el 2028, es probable que Lozano se convierta en la primera contratación estelar de San Diego FC, con un traspaso valorado en 12 millones de euros y un salario anual de 9 millones de dólares.

El atacante mexicano no descartó llegar en un futuro a la MLS o volver a la Liga Mx. Foto: Jovani Pérez

La negociación entre el delantero mexicano y el equipo de California ha avanzado rápidamente, de acuerdo con información compartida por Fabrizio Romano, en lo que podría una de las transacciones más destacadas en el mercado de fichajes. El interés de Lozano por cambiar de aires y la oferta económica significativa del San Diego FC son factores clave para que pueda darse este movimiento. Además, el PSV ya se coronó campeón de la Eredivisie para la temporada 2023-2024, lo que podría facilitar la salida del jugador.

El San Diego FC representa la franquicia número 30 en la MLS, con propietarios de peso como el multimillonario Mohamed Mansour y la tribu Sycuan, marcando un hito al ser la primera reserva indígena en tener un porcentaje de control en un club de fútbol profesional. También cuentan con la participación de Manny Machado, destacado jugador de los Padres de San Diego. Este conjunto promete ser un competidor relevante desde su inicio, y la incorporación de Lozano busca ser un claro ejemplo de su ambición y estrategia a largo plazo.

La trayectoria de Hirving Lozano ha sido destacada tanto en el fútbol europeo como en la selección mexicana, lo que hace de su posible traspaso un movimiento significativo tanto para él como para la liga estadounidense. La capacidad de Lozano para adaptarse y sobresalir en nuevos entornos ha sido una constante en su carrera, y su llegada al San Diego FC podría marcar un antes y después en la historia del club y en la percepción global de la MLS.