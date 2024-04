¡Confirmado! Ellos serán los cantantes que se presentarán en la pelea de Canelo Álvarez vs Jaime Munguía

Saúl Álvarez y Jaime Munguía se verán las caras este sábado en la T-Mobile Arena (AP)

La expectativa crece ante el inminente enfrentamiento entre dos de los boxeadores mexicanos más destacados del momento, Saúl Álvarez y Jaime Munguía, programado para este sábado 4 de mayo en la emblemática T-Mobile Arena de Las Vegas.

En una velada que promete ser memorable, el pugilista tapatío estará defendiendo sus títulos en la categoría supermediano de las principales organizaciones de boxeo: Consejo Mundial, Asociación Mundial, Organización Mundial y Federación Internacional.

El combate, denominado por muchos como la “noche de boxeo mexicano”, no solo capturará la atención por el talento deportivo, sino también por el ambiente festivo que se prevé gracias a las participaciones musicales especiales.

Saúl Álvarez y Jaime Munguía se enfrentan en un esperado combate en Las Vegas este sábado

¿Qué actos se presentarán en la pelea de Canelo vs Munguía?

Siguiendo la tradición de sus últimos duelos, Saúl Álvarez optó por integrar dentro de su presentación música regional mexicana, para lo cual ha invitado a Luis R. Conriquez, conocido por sus corridos tumbados, para acompañarlo desde el vestidor hasta el ring. El cantante tiene programado estrenar un corrido especial para la ocasión.

Por otro lado, Jaime Munguía contará con el apoyo musical de la banda bajacaliforniana Reik, quienes llevarán la batuta en su camino al cuadrilátero. Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín, los integrantes de la agrupación, serán los encargados de agregar un toque musical único a la entrada del boxeador de Tijuana.

Hasta la fecha, se mantiene en reserva el nombre del artista que tendrá el honor de interpretar el Himno Nacional Mexicano, aumentando la intriga y la anticipación entre los aficionados. Este encuentro no solo destacará por el choque de talentos dentro del ring, sino también por la fusión de deporte y cultura, destacando la pasión y el orgullo mexicano.

Los títulos de la categoría supermediano serán defendidos por el pugilista tapatío

Sobre los elegidos para cantar en la pelea

El cantante Luis Roberto Conriquez, reconocido, interprete de música regional mexicana, ha experimentado un ascenso significativo en su carrera durante el 2023 gracias a exitosas colaboraciones con La Adictiva, Peso Pluma y otros artistas del género. Sus sencillos “JGL” y “Siempre Pendientes”, donde participan estas figuras, han fortalecido su presencia en el panorama musical, atraído una amplia audiencia y generado considerable atención.

Desde sus inicios en 2018, Conriquez dejó su empleo en una gasolinera para dedicarse a la música, firmando con Kartel Music y lanzando su álbum debut Mis Inicios. Este trabajo incluyó la notable colaboración “Mi Apodo El 20″ con Los Minis de Caborca.

Al año siguiente, su sencillo “El Buho” escalaría posiciones en el US Regional Mexican Airplay, consolidando su incipiente fama. Durante ese mismo periodo, publicó tres álbumes más, incluyendo un recopilatorio de corridos que destacó por su energía y autenticidad.

Luis R. Conriquez acompañará a Álvarez desde el vestidor hasta el ring (Instagram: @luisrconriquezoficial)

El 2022 marcó un punto de inflexión para Conriquez con el lanzamiento de “JGL” junto a La Adictiva, canción que no solo alcanzó el número uno en los charts, sino que también generó polémica por sus letras en alabanza a Joaquín “El Chapo” Guzmán. La polémica se intensificó con “Siempre Pendientes”, en colaboración con Peso Pluma, cuyo video fue retirado de YouTube tras alcanzar millones de vistas debido a su controvertido contenido.

A pesar de esto, continuó expandiendo su discografía con diversas colaboraciones y en 2023 ha anunciado Corridos Bélicos, Vol. IV, un álbum que promete ser un hito en su carrera, incluyendo la participación de artistas como Nicky Jam, Natanael Cano, y el rumor de futuras colaboraciones de alto perfil.

Por su parte, la banda Reik, originaria de Mexicali, Baja California, México y formada en el año 2003, ha experimentado una notable evolución en su carrera musical desde su fundación. Comenzando con baladas románticas, el grupo ha ampliado su repertorio para incluir géneros como el reguetón y el pop latino desde 2018. Integrada por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín, la agrupación ha sido galardonada con reconocimientos como el Latin Billboard Music Award, cuatro premios Los Premios MTV Latinoamérica y un Grammy Latino.

Los inicios de Reik se marcaron por el lanzamiento de su álbum debut autotitulado en 2005, el cual presentó éxitos como Yo quisiera, Noviembre sin ti y Qué vida la mía. Siguiendo esta primera producción, lanzaron su segundo álbum, Secuencia, en 2006, destacando el sencillo Invierno. El reconocimiento de la industria llegó en 2009, cuando su tercer álbum, Un día más, les otorgó el Grammy Latino al Mejor álbum de pop vocal por un dúo o grupo. Con Peligro en 2011 y Des/Amor en 2016, Reik introdujo un sonido más electrónico a su música, marcando el comienzo de una nueva era para el grupo.

Reik marcará la entrada al cuadrilátero de Jaime Munguía (Crédito:Cristian Gastón Taylor)

La transición hacia ritmos más urbanos se consolidó con colaboraciones junto a figuras destacadas del reguetón como Nicky Jam, Ozuna y Wisin, así como con el ícono del pop Maluma, en éxitos como Ya me enteré, Me niego y Amigos con derechos.

Estas canciones no solo diversificaron su estilo musical, sino que también les aseguraron un lugar en las listas de Billboard. Además, su capacidad para cruzar fronteras musicales se demostró en la colaboración con el grupo de K-pop Super Junior en la canción One more time (Otra vez), evidenciando la influencia y el alcance internacional de la banda mexicana.