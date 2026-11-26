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Dos magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal anularon este jueves la orden de aprehensión contra Vadhir Derbez por el delito de violación, aunque facultaron a la Fiscalía CDMX para continuar con las indagatorias y solicitar una nueva orden en caso de reunir elementos suficientes. El periodista Carlos Jiménez difundió la resolución a través de su cuenta en X.

De acuerdo con el reporte de “C4″, los magistrados que analizaron el amparo interpuesto por la defensa del actor consideraron que la orden que ya existía debía cancelarse. La Fiscalía de Delitos Sexuales podrá seguir con la carpeta de investigación y volver a solicitar una nueva orden de captura.

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El amparo había sido turnado al magistrado José Rogelio Alanís García

El caso llegó a instancia federal luego de que la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la FGJCDMX promoviera un recurso de revisión contra el amparo que un juzgado de distrito había concedido inicialmente a Vadhir Derbez. El asunto fue turnado a los magistrados José Rogelio Alanís García y Eduardo Sebastián Moscoso López.

La resolución de este 26 de noviembre confirma el proyecto presentado por Alanís García, que proponía conceder el amparo de manera definitiva. Con esto, la orden de aprehensión girada originalmente por un juez de control queda sin efectos de forma firme.

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