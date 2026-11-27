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Soy Frankelda, el primer largometraje mexicano en stop-motion, quedó incluida entre las 38 películas elegibles para competir por el Oscar a Mejor Película Animada en la 99ª edición de los Premios de la Academia, la más numerosa en la historia de esa categoría. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood realizó el anuncio el 23 de noviembre de 2026, y la cinta dirigida por Arturo Ambriz y Roy Ambriz es la única producción latinoamericana de la lista.

La película, distribuida internacionalmente por Netflix desde el 12 de junio de 2026, comparte elegibilidad con títulos de estudios de primer nivel como Toy Story 5 de Pixar, Disney’s Hexed y Wildwood de LAIKA. La lista de 15 finalistas se conocerá el 15 de diciembre de 2026, y los cinco nominados oficiales serán anunciados el 21 de enero de 2027.

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Arturo Ambriz y Roy Ambriz dirigen el primer largometraje stop-motion producido en México

"Soy Frankelda" se convierte en la única producción latinoamericana elegible para el premio Oscar a Mejor Película Animada en su 99ª edición. (Foto AP/Berenice Bautista)

Soy Frankelda es una película musical de fantasía oscura que sigue a Frankelda, una escritora talentosa del México del siglo XIX cuyas historias son ignoradas y desestimadas. Arturo Ambriz y Roy Ambriz la concibieron como precuela y secuela de la serie de Cartoon Network Latinoamérica Los sustos ocultos de Frankelda, que ganó el Premio Quirino en su categoría.

La cinta fue desarrollada íntegramente en el estudio Cinema Fantasma, con sede en la Ciudad de México, fundado por los propios hermanos Arturo Ambriz y Roy Ambriz. Para construirla, el equipo fabricó a mano más de 140 marionetas y 50 sets. El proceso de producción tomó tres años y fue financiado en gran parte con ahorros propios de los directores, quienes llegaron a temer la quiebra económica total antes de completar el rodaje.

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El cineasta mexicano Guillermo del Toro, ganador del Oscar por Pinocchio en 2024, actuó como mentor creativo durante las etapas finales del proyecto y contribuyó a asegurar la distribución teatral en México y el acuerdo internacional posterior. “Es un hito del stop-motion mexicano y un verdadero triunfo de visión, tenacidad y amor por el oficio”, declaró Guillermo del Toro al medio Deadline Hollywood en febrero de 2026.

La cinta debutó en Guadalajara y acumuló premios antes de llegar a Netflix

Los directores Arturo Ambriz y Roy Ambriz concibieron el filme como precuela y secuela de la serie animada "Los sustos ocultos de Frankelda". (X/@cinemafantasma @ambrizbrothers)

Soy Frankelda tuvo su estreno mundial el 6 de junio de 2025 como película de apertura de la 40ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde también compitió en la categoría de Mejor Película de Animación Internacional. Ese mismo año, el film participó en los festivales de Annecy, Animation Is Film y Tokio.

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En el Festival de Cine Fantasia, celebrado en agosto de 2025, la película obtuvo el Silver Audience Award y una Mención Especial del Jurado, ambos en la categoría de Mejor Largometraje Animado. Se estrenó en salas mexicanas el 23 de octubre de 2025 a través de Cinépolis Distribución, y también tuvo lanzamiento teatral en Panamá y Guatemala.

En febrero de 2026, Netflix adquirió los derechos mundiales del filme. La plataforma concretó su estreno internacional el 12 de junio de ese año, acompañado de un lanzamiento teatral limitado en Estados Unidos. En paralelo, la película ganó el Ariel a Mejor Largometraje de Animación en octubre de 2026, el premio más importante del cine mexicano en esa categoría.

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La competencia incluye a Pixar, Disney y LAIKA en un año récord para la animación

Netflix adquirió los derechos globales del proyecto para su difusión digital y coordinó un estreno limitado en cines de Estados Unidos. (Cinépolis Distribución)

La categoría de Mejor Película Animada en la 99ª entrega del Oscar registra el mayor número de títulos elegibles desde que fue creada. Entre los 38 films figuran producciones japonesas como All You Need Is Kill, Cosmic Princess Kaguya! y Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe, además de la española Decorado y la británica Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom.

Los miembros de la Rama de Animación de la Academia votan de manera automática para definir a los cinco nominados. Los integrantes de otras ramas pueden participar si cumplen con un requisito mínimo de visualización de las películas en competencia. Las películas que ya fueron postuladas en la categoría de Mejor Película Internacional también califican de manera simultánea para Mejor Animada.

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La votación preliminar para definir la lista corta se realizará entre el 7 y el 11 de diciembre de 2026. Los cinco nominados oficiales se darán a conocer el 21 de enero de 2027, y la ceremonia de entrega de los premios Oscar está programada para el 14 de marzo de 2027.

Soy Frankelda ganó el Ariel y fue nominada a los Annie Awards antes de la elegibilidad oscarizable

La producción mexicana ganó el Premio Ariel a Mejor Largometraje de Animación y sumó una postulación en los Premios Annie. (X/ @CinemaFantasma)

Antes de ingresar a la carrera por el Oscar, Soy Frankelda acumuló reconocimientos en dos de los premios más relevantes del sector. En febrero de 2026, la cinta fue nominada a Mejor Largometraje Independiente en los 53° Premios Annie, que reconocen lo mejor de la animación mundial. Ese mismo mes, Netflix confirmó su adquisición.

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En agosto de 2026, la película compitió en los Premios Luminus, donde ganó el galardón a Mejor Película Animada. Dos meses después, en octubre de 2026, se impuso en los Premios Ariel en la categoría de Mejor Largometraje de Animación, el reconocimiento máximo de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en ese rubro.

Soy Frankelda tiene una duración de 103 minutos en su corte teatral y de 113 minutos en su versión de festival. Las voces principales pertenecen a Mireya Mendoza, Arturo Mercado Jr. y Luis Leonardo Suárez.