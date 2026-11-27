Una composición digital combina la escena de dos personas junto a flores de nochebuena en Paseo de la Reforma con una imagen humorística difundida en redes sociales. (TikTok / Twitter)

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Un video difundido en TikTok, que muestra a una pareja presuntamente robando una flor de Nochebuena en Paseo de la Reforma, generó indignación, polémica y una ola de memes en redes sociales.

El clip, grabado por el usuario Rix.Cordero, ha sido replicado en otras plataformas, donde propició un debate que ha polarizado opiniones.

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¿Por qué se colocan flores de Nochebuena en avenida Reforma?

La colocación de Nochebuenas —también conocidas como flores de Pascua— en Paseo de la Reforma forma parte de la inversión del Gobierno de la Ciudad de México para ambientar la avenida durante Navidad y fin de año.

La instalación también impulsa a productores de zonas agrícolas y de conservación de Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y La Magdalena Contreras.

Un día después de las celebraciones de la festividad de Todos los Santos, las flores de cempasúchil fueron sustituidas por cientos de miles de flores rojas en la principal avenida de la capital.

Aunque muchas especies son dañadas por el tránsito de personas que invaden los camellones, en años anteriores no se habían documentado robos.

Si los reconoce, tenga cuidado con sus plantas. pic.twitter.com/gTepUWeKSk — Villa (@viilla_) November 26, 2026

Captan a pareja llevándose una flor de Nochebuena en Chapultepec

Sin embargo, un video grabado por un tiktoker que esperaba el cambio de luz de un semáforo en Reforma se volvió viral y derivó en una conversación que se ramificó en críticas, memes y una iniciativa colectiva para identificar a la pareja captada in fraganti.

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El debate que encendió las redes: indignación, memes, impuestos y resabios culturales

Hasta el momento, el audiovisual registra más de 81 mil visualizaciones y 8 mil comentarios. Paralelamente, el metraje fue replicado en X, antes Twitter, donde se posicionó entre los principales temas de conversación.

En una publicación que se volvió viral, usuarios rechazaron las acciones. A la discusión, incluso se sumaron figuras públicas como el excomentarista deportivo Lalo Trelles, quien escribió: “Par de sinvergüenzas. Qué todos los conozcan”.

No obstante, también surgieron posturas que justificaban las acciones bajo el argumento de que la decoración se paga con las contribuciones de los capitalinos.

Otras opiniones:

“No sé de qué te quejas, si en menos de 15 días esas nochebuenas se secan porque no les ponen agua. Ahora, recuerda que esas nochebuenas se pagan con nuestros impuestos”.

“Le echan mucho a los políticos, pero también son reflejo de la sociedad mexicana”.

“Preferible que se las lleven y las cuiden ellos en sus casas a que se sequen y se echen a perder a la semana (sin contar el desvío de recursos)”.

“¿En serio no les alcanza para una de 80 pesos o es puro deporte extremo de cleptómanos?”

Un mensaje en redes sociales con la imagen de un gato cuestiona el hurto de una flor de nochebuena registrado en Paseo de la Reforma. (X)

Dos publicaciones en una red social presentan una paloma con auriculares y un dibujo animado de una rata en un jardín. (X)

¿Cuánto invierte el gobierno capitalino en decorar Reforma?

El Gobierno de la CDMX aún no informa el monto destinado a decorar Paseo de la Reforma con Nochebuenas en la temporada 2026.

La colocación de flores coincide con una producción superior a 2 millones de plantas en el suelo de conservación, principalmente en Xochimilco y Tláhuac.

Como referencia, Sedema invirtió 5.4 millones de pesos en 2025 para fortalecer el cultivo de nochebuena, cuando la cosecha alcanzó 1.8 millones de ejemplares.