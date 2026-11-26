Sheinbaum le envió un mensaje a la escritora mexicana Ximena Santaolalla. | Youtube Claudia Sheinbaum / The Center for Fiction

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La presidenta Claudia Sheinbaum le ofreció apoyo a la escritora mexicana, Ximena Santaolalla, para denunciar formalmente a su padrastro, el empresario Francisco Aguirre, exdirector de Grupo Radio Centro, por presuntamente abusar sexualmente de ella cuando era menor de edad.

Al ser cuestionada sobre las acusaciones en la conferencia La Mañanera del Pueblo, la mandataria expresó su solidaridad a la joven escritora y detalló que ayer le envió un mensaje para ofrecerle apoyo del gobierno federal para formalizar la denuncia contra Aguirre.

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“Primero, nuestro apoyo, solidaridad, abrazo a Ximena. Es una historia de vida tremenda, que vivió de abuso. Ayer tuve la oportunidad de mandarle un mensaje de solidaridad y decirle todo el apoyo del Gobierno de México para presentar la denuncia y lo que ella decida, evidentemente, pero que sepa que estamos con ella.

“Entonces, depende de ella presentar la denuncia y tiene todo el acompañamiento, ojalá la presente. Y tiene todo el acompañamiento de Secretaría de las Mujeres, de todo el Gobierno y de la presidenta de la República para hacerlo”, dijo en Palacio Nacional.

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