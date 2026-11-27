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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en promedio a 21,51 pesos mexicanos, lo que representa un leve incremento del 0,05% respecto al precio de cierre anterior de 21,5 pesos. Fuente: Dow Jones

En la última semana, el euro experimentó un avance del 2,52%, mientras que en términos interanuales, su variación se sitúa en un aumento del 3,92%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano presenta una tendencia positiva, marcando tres días consecutivos de incremento. La volatilidad actual se sitúa en 11,83%, considerablemente superior al 7,28% de referencia, lo que indica un entorno de inestabilidad en el mercado cambiario.