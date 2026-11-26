Agua de rellenadoras y filtros domésticos presentan fallas en su calidad y purificación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La calidad del agua que llega a los hogares y que se consume diariamente representa un desafío para los consumidores, especialmente ante los resultados de investigaciones que han identificado irregularidades microbiológicas en establecimientos de rellenado y deficiencias en algunos dispositivos domésticos de purificación.

Una investigación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) encontró que 75% de las 122 muestras de agua recolectadas en rellenadoras presentó algún tipo de coliforme, un indicador de posible contaminación microbiológica. De acuerdo con los resultados, únicamente 30 establecimientos superaron las pruebas realizadas.

PUBLICIDAD

A este panorama se suma una evaluación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), publicada en la Revista del Consumidor, en la que se analizaron cinco filtros domésticos comercializados para mejorar la calidad del agua. El estudio encontró que tres de los productos evaluados no cumplieron con los parámetros establecidos.

Los hallazgos ponen sobre la mesa una pregunta importante: ¿qué tan efectiva es la alternativa que eligen las familias para garantizar que el agua que beben tenga mejores condiciones de calidad?

La apariencia del agua no garantiza que sea segura

Evaluar la calidad del agua para consumo humano no siempre puede determinarse mediante los sentidos FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Uno de los principales problemas al evaluar el agua para consumo humano es que su calidad no siempre puede determinarse mediante los sentidos. Aunque las personas suelen recurrir al color, olor o sabor para identificar posibles anomalías, estas características no permiten descartar la presencia de microorganismos o sustancias que podrían representar un riesgo para la salud.

PUBLICIDAD

Un ejemplo es el cloro, utilizado durante los procesos de desinfección para controlar microorganismos. Su presencia puede percibirse por el olor o sabor que deja en el agua; sin embargo, la intensidad de estas características no constituye una medida confiable para determinar si es segura para beber.

Por esta razón, los análisis de laboratorio son herramientas fundamentales para identificar contaminantes y conocer las condiciones reales del agua. La ausencia de color, olor o sabores desagradables no significa necesariamente que esté libre de microorganismos.

El consumo de agua contaminada puede ocasionar enfermedades gastrointestinales, entre ellas diarrea y vómito. Estos padecimientos pueden provocar deshidratación y representar mayores complicaciones para niñas, niños y adultos mayores.

PUBLICIDAD

¿Qué tan efectivos son los filtros de agua?

Resultados de Profeco muestran que no todos los filtros disponibles en el mercado ofrecen el mismo desempeño FOTO: ANDREA MURCIA / CUARTOSCURO.COM

Ante las dudas sobre la calidad del agua de distintas fuentes, los filtros domésticos se han convertido en una alternativa para los hogares. Sin embargo, los resultados de Profeco muestran que no todos los dispositivos disponibles en el mercado ofrecen el mismo desempeño.

La evaluación de la dependencia federal evidenció diferencias entre los cinco productos analizados, pues tres no alcanzaron los parámetros establecidos. Esto demuestra la importancia de revisar las características técnicas de cada dispositivo y conocer qué sustancias o microorganismos puede retener.

Entre las tecnologías utilizadas para el tratamiento del agua se encuentra la ósmosis inversa, un proceso de filtración que emplea una membrana semipermeable para reducir la presencia de diferentes contaminantes.

PUBLICIDAD

Ósmosis inversa, una alternativa para mejorar el agua

En este contexto, La Prueba bebbia, servicio de purificación de agua y recomendado por la Asociación Mexicana de Pediatría, impulsa esta iniciativa que busca acercar a los consumidores información sobre la calidad del agua mediante evaluaciones de laboratorio de distintas fuentes.

De acuerdo con los resultados difundidos, las pruebas contemplaron parámetros como:

Dureza Presencia de color PH

En estas evaluaciones, la tecnología de ósmosis inversa utilizada fue la única que logró eliminar el cloro y reducir los olores y sabores desagradables identificados en las muestras analizadas.

La tecnología también está diseñada para retener bacterias y reducir la presencia de otros contaminantes, incluidos ciertos virus y microplásticos, dependiendo de las características del sistema y sus condiciones de operación.

PUBLICIDAD

Elegir un sistema de purificación requiere información

Una planta de filtración por ósmosis inversa bombea agua tratada hacia los sistemas de refrigeración de un centro de datos contiguo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados de las investigaciones del IPN y Profeco reflejan la importancia de prestar atención a la calidad del agua que se consume en casa y no basar la elección de un sistema de purificación únicamente en el precio, la presentación o el sabor.

Para tomar una decisión informada, los consumidores deben conocer qué tratamiento recibe el agua, cuáles son las capacidades del dispositivo y qué pruebas respaldan su funcionamiento.

También es importante considerar el mantenimiento y el reemplazo oportuno de los componentes de filtración, ya que el desempeño de estos sistemas depende de que operen bajo las condiciones recomendadas por sus fabricantes.

PUBLICIDAD

Contar con información verificable y análisis especializados se convierte en un elemento fundamental para elegir alternativas que contribuyan a mejorar la calidad del agua que llega a la mesa de las familias.