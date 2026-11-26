La votación se realiza de manera electrónica del 25 al 27 de noviembre de 2026. El ejercicio contempla 80 candidaturas elegibles, de las cuales 22 corresponden a mujeres y 58 a hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La comunidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN) participa por primera vez en un proceso de consulta para definir quiénes serán los perfiles finalistas que podrían ocupar la Dirección General de la institución. Durante la conferencia matutina de este jueves 26 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó a estudiantes, docentes y personal administrativo a ejercer su voto.

La mandataria explicó que, aunque la facultad legal para nombrar al próximo director o directora del Politécnico corresponde a la titular del Poder Ejecutivo federal, su gobierno decidió abrir un mecanismo de participación para que la comunidad exprese sus preferencias sobre quién debe encabezar la institución educativa.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Sheinbaum, la votación se realiza de manera electrónica del 25 al 27 de noviembre de 2026. El ejercicio contempla 80 candidaturas elegibles, de las cuales 22 corresponden a mujeres y 58 a hombres. A partir de los resultados se seleccionarán seis perfiles que posteriormente serán evaluados para la designación definitiva.

Claudia Sheinbaum pide participar en la primera consulta para elegir al director del IPN

Durante su intervención, la presidenta destacó que este procedimiento representa un hecho inédito en los 90 años de historia del Instituto Politécnico Nacional, debido a que anteriormente la designación de su titular no contemplaba una votación abierta a la comunidad.

Sheinbaum recordó que la atribución de nombrar a la persona responsable de la Dirección General del IPN corresponde legalmente a la Presidencia de la República. Sin embargo, explicó que decidió incorporar la consulta como una forma de escuchar a los distintos sectores de la institución antes de tomar la decisión.

PUBLICIDAD

La mandataria también comparó este ejercicio con el proceso de elección de rector o rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, conocida como la Nicolaita, donde se implementó un mecanismo democrático a partir de una modificación de su legislación orgánica.

Sobre la participación registrada en el Politécnico, Sheinbaum informó que hasta el miércoles 25 de noviembre se contabilizaban 5 mil 241 votos y reiteró su llamado para que más integrantes de la comunidad se involucren en la consulta.

“Que participen, que participen en este ejercicio democrático que por primera vez en la historia se hace en el Instituto Politécnico Nacional”, expresó durante la conferencia matutina.

PUBLICIDAD

La presidenta detalló que cada participante deberá seleccionar seis perfiles: tres mujeres y tres hombres. Una vez concluida la votación, se identificarán las candidaturas con mayor respaldo para conformar las dos listas que serán consideradas en la siguiente etapa.

¿Quiénes pueden votar y cómo se distribuye el peso de la consulta?

La consulta está dirigida a los tres sectores que integran la comunidad politécnica: estudiantes, personal académico y personal de apoyo y asistencia a la educación. De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), podrán participar quienes se encontraban activos al corte del 6 de noviembre de 2026.

Uno de los aspectos que destacó Sheinbaum es que los tres sectores tendrán el mismo peso en el resultado, independientemente de cuántas personas integren cada grupo. El mecanismo establece una ponderación de aproximadamente 33.33 por ciento para cada uno.

PUBLICIDAD

Esto significa que la participación de los estudiantes tendrá la misma representación que la de los docentes y los trabajadores administrativos. La intención es evitar que el sector más numeroso tenga una influencia desproporcionada en la integración de las listas finales.

Los principales datos de la consulta son:

Fechas de votación: 25, 26 y 27 de noviembre de 2026.

Modalidad: electrónica, mediante una plataforma digital.

Total de candidaturas elegibles: 80 personas.

Mujeres aspirantes: 22.

Hombres aspirantes: 58.

Participantes: estudiantes, personal académico y personal de apoyo y asistencia a la educación.

Ponderación del voto estudiantil: 33.33 por ciento.

Ponderación del voto docente: 33.33 por ciento.

Ponderación del personal administrativo: 33.33 por ciento.

Número de perfiles que se seleccionarán: tres mujeres y tres hombres.

Fecha prevista para publicar las listas: 1 de diciembre.

Para emitir su voto, los integrantes de la comunidad deberán utilizar sus datos institucionales, entre ellos su número de cuenta o de trabajador y su correo electrónico registrado ante el Politécnico.

Cada participante recibirá dos listas de candidaturas elegibles, una integrada por mujeres y otra por hombres. Deberá seleccionar tres nombres de cada una, por lo que no se trata de elegir directamente a una sola persona para ocupar la Dirección General.

PUBLICIDAD

La consulta tiene carácter participativo y servirá para identificar los perfiles que cuentan con mayor respaldo entre los distintos sectores del instituto. No obstante, los resultados no sustituyen el procedimiento legal de designación.

¿Cuándo se conocerán los resultados de la votación del IPN?

La consulta electrónica concluirá el viernes 27 de noviembre. Posteriormente, la SEP dará a conocer, el próximo 1 de diciembre, las dos listas con los perfiles que obtuvieron los mejores resultados ponderados: una con tres mujeres y otra con tres hombres.

Los seis expedientes serán enviados a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tendrá la responsabilidad de valorar las candidaturas y designar a la persona que ocupará la Dirección General del Politécnico.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el calendario establecido en la convocatoria, el proceso contempla las siguientes etapas:

29 de octubre: publicación de la convocatoria para el proceso de selección.

3 al 6 de noviembre: registro presencial de las personas interesadas en ocupar la Dirección General.

10 al 13 de noviembre: revisión y validación de los documentos de las candidaturas.

18 de noviembre: publicación de la lista de 80 aspirantes elegibles.

18 al 24 de noviembre: difusión de currículums, programas de trabajo y cartas de exposición de motivos.

25 al 27 de noviembre: consulta electrónica a estudiantes, docentes y trabajadores.

1 de diciembre: publicación de las dos listas de perfiles que serán remitidas a la Presidencia de la República.

La convocatoria no establece una fecha específica para anunciar el nombramiento definitivo, aunque sí determina que la decisión corresponde a la titular del Ejecutivo federal.

El próximo director o directora estará al frente de la institución durante un periodo de cuatro años, de acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Educación Pública.

¿Quiénes son los 80 aspirantes a dirigir el Instituto Politécnico Nacional?

La lista de candidaturas elegibles fue publicada por la SEP el 18 de noviembre, después de que la Comisión de Revisión y Custodia verificara los expedientes de las personas registradas.

PUBLICIDAD

Inicialmente se inscribieron 88 personas, pero únicamente 80 cumplieron los requisitos establecidos en la convocatoria para continuar en el proceso.

Entre los perfiles que buscan suceder al actual director, Arturo Reyes Sandoval, se encuentran funcionarios que ocupan cargos dentro de la estructura administrativa del IPN, así como académicos y personas con trayectoria en otras instituciones.

El tema también ha generado atención por los antecedentes políticos y las relaciones institucionales de algunos aspirantes.

En una revisión publicada el 20 de noviembre, Infobae señaló que al menos seis candidaturas corresponden a personas cercanas a la actual administración del Politécnico.

Entre los nombres identificados por el medio se encuentran:

Ismael Jaidar: actual secretario general del IPN, nombrado por Arturo Reyes Sandoval en julio de 2025.

María Isabel Rojas: secretaria académica de la institución.

Martha Leticia Vázquez González: secretaria de Investigación y Posgrado.

Yessica Gasca: funcionaria que previamente ocupó cargos relacionados con los recursos financieros y el presupuesto del instituto.

Marco Antonio Sosa Palacios: secretario de Servicios Educativos y exdirector de Administración Escolar.

Ana María Arrona González: secretaria de Administración y exdirectora operativa del Patronato Corazón Guinda y Blanco.

La publicación también identificó aspirantes con antecedentes de militancia en distintos partidos políticos, entre ellos Morena, PRI, PAN y PRD. Entre los nombres mencionados figuran Víctor Manuel López López y Joaquín César Pérez Escobar, así como Mario Alberto Rodríguez Casas, quien anteriormente ocupó la Dirección General del IPN.

PUBLICIDAD

Estos antecedentes forman parte del contexto político e institucional en el que se desarrolla la sucesión, aunque la convocatoria establece requisitos académicos y profesionales para las candidaturas, no una condición de afiliación partidista.

Por otra parte, para participar como aspirante a la Dirección General era necesario cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, entre ellas:

Ser mexicano por nacimiento.

Tener más de 30 años.

Contar con un título profesional de licenciatura cursada en el IPN, con una antigüedad mínima de cinco años.

Tener reconocido prestigio profesional y académico.

Contar con solvencia moral.

Estar identificado con los objetivos históricos de la institución.

La renovación de la Dirección General ocurre después de un periodo de movilizaciones y demandas estudiantiles relacionadas con las condiciones de las instalaciones, la administración institucional y la gestión de Arturo Reyes Sandoval, quien concluirá su periodo al frente del Politécnico en diciembre.

Con este nuevo mecanismo, la comunidad tendrá por primera vez la oportunidad de expresar formalmente sus preferencias sobre quienes podrían dirigir la institución. Sin embargo, la decisión definitiva seguirá en manos de la presidenta de México, quien deberá elegir entre los perfiles que resulten de la consulta.