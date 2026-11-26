Durante su conferencia La Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que espera que el gobierno Español responda a su solicitud de extradicción en contra de la actriz mexicana, Inés Gómez Mont, quien tiene una carpeta de investigación por lavado de dinero.
“Cuando hable para felicitar al presidente Lula quedamos que lo invitara que vienera a México y quede de ir a Brasil, el asunto es ponernos de acuerdo” (...) “vamos a ver, es en enero, que día es, el 5 de enero, dependiendo la situación del país”.
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