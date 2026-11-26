Durante la reunión ministerial en Hanói, el titular de Economía también llamó a reforzar la trazabilidad para impedir la triangulación ilegal de mercancías, según el comunicado 117 de la dependencia

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pidió este jueves 26 de noviembre, en Hanói, Vietnam, a los países del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) incrementar la compra de productos mexicanos y respetar las reglas de origen. Lo hizo durante la reunión ministerial del bloque, que concluye el viernes 27.

Según el comunicado 117 de la Secretaría de Economía, Ebrard representa a México en el encuentro y planteó el tema ante ministros de Comercio y empresarios.

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Qué es el TIPAT y quiénes participan

La Secretaría de Economía informó que las ventas nacionales al bloque alcanzan 31 mil millones de dólares en nueve meses, mientras las adquisiciones procedentes de sus miembros rebasan 88 mil millones de dólares.

El TIPAT, conocido también como CPTPP por sus siglas en inglés, agrupa a 12 economías de Asia, Europa y América. Son Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam.

De acuerdo con la dependencia, en conjunto representan alrededor del 15% del PIB y el 22% del comercio globales. En su comunicado lo describe como una plataforma de integración con reglas comunes para facilitar el comercio y la inversión.

Este año participan como invitados la Unión Europea (UE) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). La Secretaría de Economía indicó que ello convierte al encuentro en uno de los más relevantes del año en materia de comercio internacional. Según el comunicado, también asisten ministros de Japón, Canadá y Reino Unido, entre otros.

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Reportes de medios señalan que Vietnam preside el tratado en 2026 y que la agenda de reuniones inició el lunes 23 de noviembre. El viernes 27 se celebrará la undécima reunión de la Comisión del TIPAT.

Las cifras del comercio con el bloque

La Secretaría de Economía informó que las ventas nacionales al bloque alcanzan 31 mil millones de dólares en nueve meses, mientras las adquisiciones procedentes de sus miembros rebasan 88 mil millones de dólares

Ebrard promovió el aumento de las exportaciones mexicanas hacia la región. De acuerdo con los datos de la dependencia, en los primeros nueve meses del año:

Las exportaciones de México a los países del TIPAT sumaron 31 mil millones de dólares .

Las importaciones desde esos países superaron los 88 mil millones de dólares.

Con esas cifras, la diferencia entre ambos flujos supera los 57 mil millones de dólares, un cálculo elaborado a partir de los datos oficiales.

El funcionario sostuvo que es importante equilibrar el comercio, en particular con las naciones del Sudeste Asiático. “Porque nosotros importamos mucho y necesitamos también que nos abran sus mercados y buscar exportar más”, dijo.

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Reglas de origen y trazabilidad

(@SE_mx)

Durante un foro con empresarios y homólogos, Ebrard alertó sobre el crecimiento del proteccionismo en varios países y sobre nuevas tensiones geopolíticas que, afirmó, no existían hace diez años.

Ante los ministros del TIPAT, expuso que será prioritario para México endurecer la implementación de las reglas de origen y garantizar la trazabilidad, con el fin de evitar la triangulación ilegal de productos.

“No vamos a debilitar nuestros tratados ni las reglas que nosotros mismos establecimos, por ejemplo, en materia de triangulación (transhipment) u otras prácticas”, declaró.

Posteriormente explicó: “Que haya trazabilidad para que sepamos dónde se hace qué, cumplir lo que dice en el propio tratado, las reglas de origen, por eso es tan importante el Hecho en México”.

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El planteamiento ya se había adelantado. El 17 de octubre, en una comparecencia ante diputados, Ebrard dijo que México propondría en la reunión de noviembre que las reglas de origen “se perfeccionen” para que el tratado sea compatible con lo que ocurre en el comercio internacional, según reportó EFE. Esta semana, medios como Infobae y Aristegui Noticias informaron que lo reiteró antes de viajar a Vietnam.

Empresas conjuntas en electrónica

El titular de Economía también propuso a los países del bloque realizar inversiones y producción conjunta para aprovechar el crecimiento del sector electrónico.

“Podemos promover empresas conjuntas, por ejemplo, en electrónica y en la revolución digital”, afirmó.

En un mensaje por separado, señaló que la participación de México en el TIPAT busca beneficios para la población. “Todo esto significa inversión extranjera, significa empleo, significa bienestar y por eso estamos aquí, defendiendo la postura de México”, expresó.

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Una gira que incluyó China

La visita a Vietnam forma parte de una gira por Asia. De acuerdo con reportes de medios, Ebrard sostuvo antes una reunión bilateral en China, donde planteó aumentar las exportaciones mexicanas a ese mercado para reducir el desequilibrio comercial. Según lo informado por el funcionario, ambos países instalarán un grupo de trabajo.

Desde su cuenta de X, Ebrard publicó imágenes de encuentros con las delegaciones de Chile y Perú, y con el comisario de la UE, Maroš Šefčovič. También informó que revisó con Singapur los siguientes pasos de la Alianza del Pacífico.

En un video difundido en esa red social, explicó que el TIPAT tiene doce economías, que el Reino Unido fue la última en incorporarse y que existe una lista de países que buscan ingresar. Atribuyó ese interés a que se trata de una zona de libre comercio.

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Quiénes integran la delegación mexicana

Acompañan a Ebrard el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, y la jefa de la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales, Deborah Alcocer.

Hasta el momento, los comunicados y publicaciones consultados no detallan respuestas de los demás países del bloque a las propuestas mexicanas. La reunión continúa este viernes 27 de noviembre.