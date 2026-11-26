Son una alternativa para quienes buscan preparar un postre casero con ingredientes sencillos

Guardar

Las galletas caseras pueden convertirse en una opción para disfrutar de un antojo dulce sin recurrir necesariamente a productos industrializados. Una alternativa es preparar galletitas de avena, arándano y naranja, una receta sencilla que combina ingredientes como avena molida, plátano maduro, fruta deshidratada y cítricos.

La preparación, pensada para una persona, destaca por su reducido número de ingredientes y por no incorporar azúcar añadida. Además, incluye avena, un cereal que aporta fibra, así como arándanos deshidratados y ralladura de naranja, que contribuyen a darle sabor y aroma a la mezcla.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la receta, las cantidades permiten elaborar tres galletitas pequeñas, por lo que puede ser una opción para preparar una porción individual y evitar hacer una cantidad mayor de postre.

¿Qué ingredientes se necesitan para preparar las galletitas?

La receta requiere ingredientes que pueden encontrarse fácilmente en casa o en tiendas de productos básicos. La combinación de plátano maduro, naranja y arándanos deshidratados permite darle sabor a las galletas sin agregar azúcar convencional.

Ingredientes para una persona

¼ de taza de avena molida (25 gramos)

1 cucharada de arándanos deshidratados picados

1 cucharada de puré de plátano maduro

1 cucharadita de aceite de coco

1 cucharadita de jugo de naranja natural

Ralladura de media naranja pequeña

¼ de cucharadita de vainilla

1 pizca de canela

¼ de cucharadita de polvo para hornear

Con estas cantidades se obtienen aproximadamente tres galletitas pequeñas, ideales para una porción individual.

Las galletitas de avena, arándano y naranja se preparan con ingredientes sencillos, no llevan azúcar añadida y rinden tres piezas pequeñas. Su elaboración requiere hornearlas de 12 a 15 minutos a 180 °C

Cómo preparar galletas de avena, arándano y naranja paso a paso

La elaboración no requiere técnicas complicadas de repostería. Basta con mezclar los ingredientes, formar las piezas y hornearlas hasta que adquieran un ligero tono dorado.

PUBLICIDAD

1. Mezcla los ingredientes secos

En un recipiente, incorpora la avena molida, el polvo para hornear y la pizca de canela. Mezcla hasta que los ingredientes queden distribuidos de manera uniforme.

2. Agrega los ingredientes húmedos

Añade el puré de plátano maduro, el aceite de coco, la vainilla y el jugo de naranja natural. Integra los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.

3. Incorpora los arándanos y la naranja

Agrega los arándanos deshidratados previamente picados y la ralladura de media naranja pequeña. Mezcla nuevamente para distribuirlos en toda la preparación.

La ralladura aporta el aroma cítrico que caracteriza a estas galletitas, mientras que los arándanos añaden pequeños trozos de fruta a la masa.

4. Forma las galletitas

Con la mezcla lista, forma tres pequeñas galletas y colócalas sobre una charola para hornear. Procura darles una forma similar para que la cocción sea más uniforme.

PUBLICIDAD

5. Hornea a 180 grados Celsius

Introduce las galletitas en el horno precalentado a 180 °C durante 12 a 15 minutos, o hasta que estén ligeramente doradas.

El tiempo puede variar dependiendo del horno, por lo que es recomendable observarlas durante los últimos minutos de cocción.

6. Deja enfriar antes de comerlas

Una vez que estén listas, retíralas del horno y permite que se enfríen. Este paso es importante para que las galletitas adquieran una mejor consistencia antes de servirlas.

Las galletitas de avena, arándano y naranja se preparan con ingredientes sencillos, no llevan azúcar añadida y rinden tres piezas pequeñas. Su elaboración requiere hornearlas de 12 a 15 minutos a 180 °C

Una alternativa casera para disfrutar un antojo dulce

Las galletas de avena, arándano y naranja pueden prepararse como una alternativa casera para quienes buscan una receta sencilla y con ingredientes conocidos. Su elaboración combina avena molida, fruta, aceite de coco y elementos aromáticos como la vainilla, la canela y la ralladura cítrica.

PUBLICIDAD

Al no llevar azúcar añadida y utilizar plátano maduro como parte de la mezcla, esta preparación ofrece una opción diferente para quienes desean experimentar con recetas de repostería casera.

Además, al rendir solamente tres piezas pequeñas, permite preparar una cantidad moderada para disfrutar como colación o acompañamiento, sin necesidad de elaborar una charola completa de galletas.

La receta demuestra que, con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo, es posible preparar en casa un postre con sabores frutales, textura de avena y un toque de naranja, ideal para quienes buscan variar sus opciones dulces durante el día.