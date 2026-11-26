Así luce el nuevo Hospital Veterinario Coapa en la alcaldía Tlalpan (Redes Sociales Alcaldía Tlalpan) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Alcaldía Tlalpan presenta una nueva opción para la atención de la salud de los lomitos en la Ciudad de México.

Se trata de la Clínica Veterinaria Pública de Coapa, la cual es la segunda clínica que opera en esta demarcación.

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Se trata de una clínica pública para perros y gatos, con atención gratuita y servicios sujetos a cuotas de recuperación accesibles.

El centro veterinario inició operaciones este jueves 26 de noviembre de 2026, a partir de las 9:00 horas.

La alcaldía suma dos centros de atención animal, incluido el del Ajusco Medio, dentro de una política que acumula más de 87 mil servicios durante los últimos dos años. Tlalpan también informó que abrirá la agenda para cirugías de esterilización la próxima semana, después de superar 11 mil procedimientos hasta octubre de 2026.

El proyecto responde a una solicitud de habitantes de las Supermanzanas, validada mediante una asamblea vecinal.

La alcaldía también señaló que cuenta con un programa de atención y esterilización para animales comunitarios en situación de calle y que firmó un convenio con la FIDAMPU para agilizar denuncias por maltrato.

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Clínica Veterinaria Coapa (Redes Sociales)

Clínica Veterinaria Coapa: servicios y horarios

Se ubica en el Mercado de Villa Coapa, en la zona de Coapa, alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

La información publicada hasta ahora identifica el mercado como referencia, pero no detalla calle, número exterior ni un teléfono de contacto exclusivo de la clínica.

Conviene llegar directamente al Mercado de Villa Coapa y preguntar por la Clínica Veterinaria Pública de Coapa.

La clínica ofrece inicialmente:

Consultas médicas veterinarias.

Asesorías para el cuidado de animales de compañía.

Desparasitación.

Vacunación antirrábica.

Talleres sobre tutela responsable.

La alcaldía prevé abrir la agenda de esterilizaciones durante la semana posterior al inicio de operaciones. Algunos servicios son gratuitos y otros tendrían cuotas de recuperación fijadas conforme a la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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Clínica Veterinaria Coapa (Redes Sociales)

Para consulta, vacunación, desparasitación o asesoría, la indicación disponible es acudir a la clínica desde las 9:00 horas. No se ha informado un sistema de citas para estos primeros servicios.

Si se busca esterilización, habrá que esperar la apertura de agenda y confirmar requisitos, fechas y disponibilidad directamente en el lugar o en los canales oficiales de la Alcaldía Tlalpan.

Llevar al animal con correa o en transportadora facilita un ingreso seguro.

Clínica Veterinaria Coapa (Redes Sociales)

Cómo llegar a la Clínica Veterinaria Coapa

La clínica está en o junto al Mercado de Villa Coapa, en la zona de Coapa, alcaldía Tlalpan. La referencia disponible no incluye todavía una calle ni número específico.

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En auto o taxi de aplicación: busca como destino “Mercado Villa Coapa” . Al llegar, pregunta por la Clínica Veterinaria Pública de Coapa .

En transporte público: llega a la zona del Mercado de Villa Coapa por las rutas que circulan en Coapa. Ya en el mercado, ubica los accesos y pide indicaciones para la clínica veterinaria.

Con mascota: llévala con correa y pechera si es perro, o en transportadora si es gato u otro animal pequeño.

La información publicada este 26 de noviembre de 2026 sitúa a la clínica dentro del Mercado de Villa Coapa; otras notas señalan que está a un costado del inmueble. Por tratarse de una unidad recién inaugurada, conviene confirmar el punto exacto antes de salir con los canales de la Alcaldía Tlalpan.

Clínica Veterinaria Coapa (Redes Sociales)

La otra Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan

La otra sede es la Clínica Veterinaria de la Alcaldía Tlalpan, ubicada en la colonia Lomas de Padierna, en la zona de Ajusco Medio.

Dirección: calle Becal, manzana 98, lote 22, colonia Lomas de Padierna, C.P. 14240, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

La clínica opera desde 2014 y ofrece, entre otros servicios, consulta médica, desparasitación, limpieza dental, cirugía general, vacunación antirrábica y esterilización. La atención puede ser gratuita o tener cuotas de recuperación, según el procedimiento.

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El sitio oficial de la alcaldía señala como contacto el teléfono 55 8948 9924 para información relacionada con los servicios y jornadas.