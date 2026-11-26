Dalilah Polanco rechaza opinar ante los medios sobre las acusaciones legales contra Vadhir Derbez. (Instagram: @polancodalilah)

Guardar

La actriz Dalilah Polanco rechazó pronunciarse sobre la investigación por presunta violación que enfrenta Vadhir Derbez durante un reciente encuentro con medios de comunicación, donde interrumpió los cuestionamientos de los reporteros y pidió que no la involucren en el asunto. Polanco fue pareja del productor y comediante Eugenio Derbez, padre de Vadhir Derbez, una relación que concluyó hace varios años.

La intérprete dejó en claro que no cuenta con información sobre el expediente y que emitir un juicio en esas condiciones equivale a una falta de respeto hacia todas las partes involucradas. “Por respeto, por respeto, omito cualquier cosa, porque no es correcto. Siento que es hacerte propaganda con algo que tenemos que respetar. Te agradezco el interés, pero no estoy de acuerdo en que se esté preguntando algo que no tiene conocimiento de causa y efecto legal”, declaró Dalilah Polanco ante los reporteros.

PUBLICIDAD

Dalilah Polanco rechaza ser vocera del caso por su vínculo con Eugenio Derbez

La actriz precisa que su relación con Eugenio Derbez concluyó hace años y descarta actuar como vocera de la familia.

La actriz subrayó que su antigua relación sentimental con Eugenio Derbez no la convierte en fuente válida sobre los asuntos personales o jurídicos del hijo del comediante. En declaraciones previas, recogidas por Infobae el 19 de noviembre de 2026, Dalilah Polanco ya había advertido a los medios que sus preguntas sobre el caso carecían de sustento: “No puedo emitir juicio ante algo que desconozco. No me parece correcto, me parece una falta de respeto querer figurar con algo que no tengo ni la más remota idea de nada”, dijo en aquella ocasión.

En el mismo encuentro, Dalilah Polanco también señaló que el vínculo con Eugenio Derbez pertenece a un capítulo cerrado de su historia. “Y menos cuando hubo una relación hace 3 siglos. Entonces, por respeto, les voy a pedir de favor que no me pidan opinar, porque no voy a dar mi opinión”, añadió.

PUBLICIDAD

Dalilah Polanco acumula décadas de trayectoria en la televisión mexicana. Es reconocida por su participación en la serie La Familia P.Luche y, más recientemente, compitió como finalista en La Casa de los Famosos México 3. Desde al menos 2025, la actriz ha solicitado en repetidas ocasiones que los reporteros dejen de preguntarle sobre Eugenio Derbez, a quien describió como alguien que ya no tiene presencia en su vida actual.

Vadhir Derbez enfrenta dos denuncias por presuntos delitos sexuales

Una modelo de Estados Unidos denuncia a Vadhir Derbez por presunta violación en un inmueble de la alcaldía Coyoacán. (rs)

El caso que motivó los cuestionamientos a Dalilah Polanco involucra a Vadhir Derbez en dos investigaciones que corren de forma paralela ante distintas autoridades. La primera denuncia fue presentada el 2 de abril de 2026 por una modelo estadounidense de 19 años, quien señaló al actor por una presunta violación ocurrida el último día de grabación de un videoclip musical en un inmueble de la alcaldía Coyoacán, conocido como Casa Volopapilio. La joven declaró que Vadhir Derbez la llevó a un camerino donde habría habido contacto físico sin su consentimiento.

PUBLICIDAD

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió carpeta de investigación ese mismo día. Veintidós días después, un juez local libró una orden de aprehensión contra el actor. La detención no se ejecutó porque la defensa de Vadhir Derbez promovió un juicio de amparo federal, cuya resolución dejó sin efectos esa orden. La Fiscalía capitalina impugnó el fallo y el recurso permanece pendiente ante un Tribunal Colegiado.

La acusación de la fiscalía

La defensa de Vadhir Derbez frena la orden de captura con un amparo federal que la fiscalía capitalina impugna ante un tribunal. (Redes sociales)

El 23 de noviembre de 2026, la fiscal de Investigación de Delitos Sexuales Michelle Marisol Flores confirmó en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en el programa Por la Mañana, que la carpeta incluye evidencias que respaldan la declaración de la víctima. “Tenemos los datos suficientes de prueba que corroboran el dicho de la víctima”, afirmó Michelle Marisol Flores, quien también rechazó que la institución haya fabricado o modificado evidencias para perjudicar al actor.

PUBLICIDAD

La FGJCDMX informó que realizó gestiones para citar a Vadhir Derbez en más de diez domicilios, incluido el despacho de sus abogados, sin que el actor se presentara ante el Ministerio Público. La coordinadora general de Investigación de Delitos de Género de la Ciudad de México, Gema Chávez Durán, precisó que el delito imputado en el primer expediente no es abuso sexual sino violación, lo que eleva la categoría del cargo. Gema Chávez Durán también informó que la denuncia por extorsión que presentó la defensa del actor ante la Fiscalía General de la República fue declinada por falta de elementos y remitida a la Fiscalía capitalina.

Vadhir Derbez denuncia extorsión y descarta una segunda acusación

Vadhir Derbez rechaza los cargos y sostiene que enfrentó un intento de extorsión por USD 350 mil. (IG)

El 20 de noviembre de 2026, Vadhir Derbez habló sobre el caso en entrevista con Ciro Gómez Leyva y denunció que le exigieron 350 mil dólares para evitar que la carpeta se difundiera en medios. El actor rechazó los señalamientos de violación, afirmó contar con videos y testimonios que demostrarían que la agresión no ocurrió, y calificó la cobertura mediática como un “circo”. Sus abogados, Enrique González Casanova y Damián Martínez Juárez, sostienen que el amparo federal confirma irregularidades en la emisión de la orden de aprehensión.

PUBLICIDAD

La segunda denuncia contra Vadhir Derbez habria sido presentada ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), dependiente de la FGR, por una adolescente mexicana de 15 años. Los hechos denunciados habrían ocurrido en septiembre de 2026 a bordo del crucero Icon of the Seas, de la compañía Royal Caribbean, en aguas internacionales. La defensa del actor declaró que no ha recibido notificación oficial sobre esa investigación.