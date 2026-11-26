El senador pasó de denunciar agresiones a reclamar públicamente la falta de apoyo de Morena. (Noroña)

Guardar

El senador Gerardo Fernández Noroña reprochó a Morena la falta de respaldo ante las agresiones que asegura haber sufrido en distintos espacios públicos y exigió a su propio movimiento intervenir para que estos episodios no queden sin consecuencias.

El legislador manifestó su inconformidad con sus compañeros de partido al considerar que no han actuado frente a los ataques en su contra. Durante sus declaraciones, cuestionó que la responsabilidad de responder a estas situaciones recaiga únicamente en él y pidió explicaciones sobre la falta de avances.

PUBLICIDAD

“Es una forma vil y el movimiento ha dejado impune esa agresión. Ya me harté. Es responsabilidad de nuestro movimiento que esas cosas no queden impunes. No es mi responsabilidad”, expresó.

Noroña también cuestionó por qué no se ha procedido contra quienes señala como responsables de las agresiones, en referencia a los hechos que ha denunciado recientemente.

Noroña reclama a Morena por no respaldarlo ante las agresiones

La confrontación ocurrió días después de que Noroña protagonizara otro episodio viral en el Aeropuerto de Morelia.

El senador insistió en que su partido debe asumir una posición frente a los episodios de violencia que ha denunciado, pues consideró que no basta con que él responda individualmente ante las confrontaciones.

Su reclamo ocurre después de que el legislador de Morena fuera objeto de distintos cuestionamientos e increpaciones en espacios públicos, principalmente en aeropuertos, además de denunciar una agresión física y verbal en Oaxaca.

PUBLICIDAD

Las declaraciones también reflejan su inconformidad con la respuesta que ha recibido desde su propio movimiento, al que responsabilizó de evitar que los hechos denunciados queden sin consecuencias.

¿Qué dijo Noroña sobre quienes cuestionan su salario y su trabajo?

En otro momento, Fernández Noroña respondió a las críticas que recibió durante un reciente encuentro con ciudadanos en un aeropuerto, donde fue cuestionado por el uso de recursos públicos y sus ingresos como legislador.

El senador aseguró que ya está harto de la falta de acciones de su propio movimiento. (Noroña)

Ante los señalamientos, defendió que el dinero que recibe corresponde al pago por su trabajo y rechazó los argumentos de quienes cuestionan su actividad en el Senado.

El legislador comparó el pago de impuestos con una transacción comercial y sostuvo que, una vez que una persona entrega el dinero al Estado, deja de pertenecerle individualmente.

PUBLICIDAD

También retó a quienes consideran sencillo desempeñarse como legisladores a buscar un cargo de elección popular.

“Mi trabajo es de legislador, ¿les parece muy fácil? Pues háganlo. Primero logren que los elijan”, manifestó.

De los aeropuertos a Oaxaca, los enfrentamientos que ha denunciado Noroña

Las inconformidades del senador se producen después de varios episodios de confrontación con ciudadanos durante los últimos meses.

El ciudadano lo llamó “vividor del erario” y cuestionó el uso de recursos públicos para sus viajes; el episodio quedó registrado en un video difundido en redes sociales. (Redes Sociales)

Entre los acontecimientos que han marcado esta serie de desencuentros se encuentran:

20 de septiembre: fue increpado en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) , donde recibió gritos de “corrupto” y “narcopolítico”.

Principios de noviembre: enfrentó reclamos en el aeropuerto de Morelia y protagonizó un intercambio de insultos con un joven en Zamora, Michoacán .

21 de noviembre: denunció agresiones físicas y verbales en las inmediaciones del hotel Quinta Real , en el centro de Oaxaca .

Fin de semana: dos ciudadanos volvieron a increparlo mientras caminaba para abordar un vuelo en un aeropuerto.

Sobre el episodio de Oaxaca, Noroña aseguró que un grupo de personas lo insultó y posteriormente lo agredió físicamente junto con dos de sus acompañantes, identificados como Emiliano y Emma. También afirmó que sufrió una lesión en la mano izquierda.

PUBLICIDAD

El senador Gerardo Fernández Noroña denuncia en redes sociales una agresión física cometida en su contra y de sus acompañantes en el centro de Oaxaca. (Facebook: Gerardo Fernández Noroña)

El senador señaló a David Zepeda de Hoyos como presunto responsable de la agresión. Sin embargo, sus señalamientos corresponden a la versión del legislador.

Higinio Martínez condena las agresiones contra Noroña y pide investigar

Tras la denuncia del senador, el presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, condenó los hechos ocurridos en Oaxaca y expresó su solidaridad con Fernández Noroña.

El legislador hizo un llamado a las autoridades ministeriales y de seguridad de esa entidad para que investiguen lo sucedido, esclarezcan los hechos y determinen las responsabilidades correspondientes.

También sostuvo que las diferencias políticas no justifican la violencia ni las agresiones contra representantes populares o cualquier ciudadano.

Higinio Martínez condenó las agresiones contra Noroña y pidió investigar los hechos ocurridos en Oaxaca. (Senado)

Por su parte, Noroña informó que la Fiscalía de Oaxaca ya integra una carpeta de investigación relacionada con la denuncia. No obstante, indicó que todavía corresponde a las autoridades determinar los pasos que seguirán en el procedimiento.

PUBLICIDAD

Los senadores Araceli Saucedo Reyes y José Sabino Herrera Dagdug también se pronunciaron contra los hechos y solicitaron que la agresión sea investigada.

En este contexto, el reclamo de Fernández Noroña hacia Morena coloca nuevamente sobre la mesa la exigencia de respaldo político del senador, quien sostiene que las agresiones denunciadas no deben quedar impunes.