En la Cámara de Diputados presentaron la "Fundación Ángela Olazarán". Crédito: Cámara de Diputados

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Este jueves, la presidenta de la Comisión de Educación, la diputada María del Rosario Orozco Caballero, presentó en la Cámara de Diputados la “Fundación Ángela Olazarán”.

De acuerdo con la legisladora de Morena, dicha fundación tiene el objetivo de motivar, ayudar y promover a jóvenes de su comunidad y de Veracruz.

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En San Lázaro, presentan la “Fundación Ángela Olazarán”

La diputada de Morena detalló, en conferencia de prensa, que Ángela Olazarán encabezará la fundación. Ella es egresada del Conalep en Papantla, Veracruz, y hace dos años recibió el reconocimiento a mejor estudiante del mundo.

Desde la perspectiva de la legisladora, los jóvenes “que a veces no cuentan con algunos recursos, no tienen una forma de cómo acudir a ciertas cosas, a ciertos grados de educación y ella para eso hace esa fundación”.

En San Lázaro, presentaron la Fundación Ángela Olazarán, que lleva el nombre de una destacada estudiante veracruzana. Crédito: Cámara de Diputados

Destaca trayectoria académica de la joven veracruzana

Orozco Caballero destacó la trayectoria académica de Ángela Olazarán y pidió que ayuden a difundir la labor que hará la fundación.

“Ayudemos a difundir esta fundación porque ella es una joven brillante de las miles que tenemos en nuestro país y es una fortuna que el día de hoy nos acompañe”, dijo en presencia del coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal Ávila.

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Diputados únicamente difunden el trabajo de la fundación

Por otro lado, la legisladora morenista aclaró que difundir el trabajo de la Fundación no implica que como políticos tengan relación con ésta, “lo único que hacemos es difundirla, es la casa del pueblo y tenemos la obligación, así lo digo, la obligación de dar a conocer los trabajos de las personas que hablan y quieren ayudar a su comunidad”.

Mientras tanto, Ángela Olazarán recordó que en 2024 se convirtió en la primera mujer y la primera mexicana en recibir el Global Student Prize, el máximo galardón que existe para un estudiante.

“Este reconocimiento me ha permitido conocer a otros jóvenes, al igual que yo, que tienen el talento, que tienen la motivación, tienen la iniciativa, pero a veces no encuentran las oportunidades cerca”, declaró.

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El coordinador de Morena Ricardo Monreal estuvo presente. Crédito: Cámara de Diputados.

Proyecto tiene como objetivo descubrir nuevos talentos

Olazarán también consideró que dicho proyecto tiene como finalidad darle una mano a los jóvenes para que descubran su verdadero talento y puedan cambiar muchas vidas.

“Entonces eso fue lo que me hizo reflexionar y sobre todo la razón por la que nace la fundación. La fundación Ángela Olazarán, que tiene ese propósito (…) Sé que estas oportunidades a ellos se les pueden acercar, pueden generar un cambio positivo a ellos, y tan solo les damos oportunidad”, añadió.

¿Qué otras finalidades tiene la Fundación?

Ángela Olazarán insistió en que cada joven merece una oportunidad. Por eso, la fundación busca abrir puertas en instituciones, universidades y organizaciones. El objetivo es facilitar el acceso a becas, convocatorias, programas de formación, acompañamiento y apoyos que permitan llevar los proyectos más lejos.

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Olazarán también envió un mensaje a los jóvenes que enfrentan obstáculos para alcanzar sus metas:

“Sigan creyendo en sus ideas, que continúen preparándose y nunca dejen de estudiar, porque la educación es la herramienta más poderosa que tenemos para cambiar el mundo”.

La Fundación Ángela Olazarán necesita recaudar recursos para ser sostenible. Crédito: Cámara de Diputados.

Recaudan fondos para que el proyecto sea sostenible

Olazarán informó que, a través de la página fundacionangelaolazaran.org, se recaudarán los primeros fondos para acercar oportunidades a las y los jóvenes.

En el anuncio también participaron las y los diputados Gissel Santander Soto, Norma Sirley Reyes Cabrera, Julieta Vences Valencia, Juan Antonio González Hernández y Mario Miguel Carrillo Cubillas.

Buena iniciativa a la que le dieron difusión en la Cámara de Diputados, pues presentaron la “Fundación Ángela Olazarán”, que tiene como finalidad ayudar a los jóvenes que buscan continuar con sus estudios.

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