Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, participa hoy en una jornada de búsqueda de personas desaparecidas, en la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora (México). EFE/Daniel Sánchez

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Un total de 380 familiares de personas desaparecidas han solicitado incorporarse al Programa Estatal de Atención a Víctimas de Desaparición en Chihuahua, de los cuales más e 160 ya concluyeron el procedimiento y recibirán personalmente el recurso económico durante los próximos días, informó la Fiscalía estatal.

El programa busca brindar respaldo a las familias que enfrentan la desaparición de alguno de sus integrantes y que, además de la incertidumbre sobre su paradero, deben afrontar dificultades económicas y emocionales derivadas de esta situación.

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De acuerdo con la información oficial, las 166 personas que terminaron el proceso recibirán directamente el apoyo, mientras que las otras solicitudes continúan dentro de los procedimientos correspondientes para acceder al beneficio.

La administración estatal señaló que el programa será llevado a toda la entidad, con el propósito de que los familiares de víctimas de desaparición puedan acceder a los recursos sin importar la región en la que vivan.

Fiscalía creará comisión especial para atender a familiares

Foto: FGE Chihuahua

Además de los apoyos económicos, la Fiscalía anunció la conformación de una comisión especial para atender las manifestaciones de familiares de personas desaparecidas y establecer mecanismos de seguimiento individualizado a cada caso.

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La medida pretende modificar la manera en que las autoridades reciben a las personas que acuden a las instalaciones para exigir avances en las investigaciones, solicitar información o reclamar acciones para localizar a sus seres queridos.

El encargado del despacho de la Fiscalía estatal, Gilberto Loya, expreso que se acordó que toda manifestación en temas tan delicados como desaparición forzada, reclutamiento forzado, desplazamiento será atendida por una comisión que dará puntual seguimiento a cada uno de los casos.

La comisión tendrá como objetivo recibir directamente a los familiares, escuchar sus demandas y dar seguimiento a cada asunto hasta obtener respuestas sobre las solicitudes planteadas.

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La Fiscalía indicó que la atención no estará limitada a quienes viven cerca de las instalaciones de la dependencia, pues también serán recibidas las personas que se trasladen desde otras regiones del estado para presentar sus demandas o solicitar información sobre las investigaciones.

Buscan cambiar la atención a colectivos de búsqueda

Foto: Fiscalía de Chihuahua

El anuncio de la comisión especial ocurre en un contexto en el que familiares de personas desaparecidas recurren a protestas y manifestaciones públicas para exigir resultados en las investigaciones, conocer el avance de las carpetas y obtener información sobre el paradero de sus seres queridos.

La intención es que los encuentros con las autoridades no se limiten a recibir documentos o escuchar peticiones en el momento de una protesta, sino que exista un seguimiento particular para cada expediente.

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Este esquema también busca atender las demandas de los colectivos de búsqueda y de las familias que, desde distintos municipios, se organizan para exigir que las investigaciones continúen y se realicen acciones para localizar a las personas desaparecidas.

Más de 4 mil personas desaparecidas en la entidad

Foto: Fiscalía de Chihuahua

Chihuahua registraba 4 mil 281 personas desaparecidas y no localizadas al 16 de mayo de 2026, de acuerdo con Red Lupa. De esta cifra, 3 mil 628 eran hombres y 653 mujeres; además, 608 tenían menos de 18 años al momento de su desaparición.

Ciudad Juárez encabezaba los registros municipales, con mil 12 casos, seguido de Chihuahua capital, Cuauhtémoc y Nuevo Casas Grandes.

Por otra parte, la Fiscalía informó que entre 2020 y 2025 recibió 13 mil 451 reportes de desaparición. De ese total, 10 mil 849 personas fueron localizadas, mientras que 2 mil 557 casos permanecían vigentes, según el desglose publicado.

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Mientras las cifras publicadas el 25 de mayo de 2026, desde 2018 se habían localizado:

246 cuerpos enterrados clandestinamente.

315 fosas clandestinas en distintos municipios.

Ciudad Juárez encabezaba los hallazgos, con 129 fosas, seguido de Casas Grandes, con 38, y Chihuahua capital, con 33. También se reportaron hallazgos en Guadalupe, Madera, Ascensión y otros municipios.

Entre los acontecimientos más recientes es la exhumación de 14 cuerpos en un cementerio del poblado de La Norteña, municipio de Madera, cifras que reflejan la dimensión de la crisis de desapariciones en la entidad.