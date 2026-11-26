Manlio Fabio Beltrones saluda a Luis Donaldo Colosio en el Senado (Foto: @letroblesrosa/X)

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Manlio Fabio Beltrones considera que los tres perfiles que competirán por la gubernatura de Sonora tienen posibilidades de ganar, por lo que consideró que la contienda electoral del próximo año deberá definirse por la calidad de sus propuestas y no únicamente por el reconocimiento de sus nombres o trayectorias políticas.

El senador sin partido y exgobernador de Sonora se refirió a la posible participación de Luis Donaldo Colosio en la competencia por el gobierno estatal, luego de que una reportera le preguntara si el apellido del senador de Movimiento Ciudadano (MC) podría ayudarlo a pesar de los cuestionamientos sobre su arraigo en la entidad.

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Beltrones defendió el vínculo histórico y político de la familia Colosio con Sonora y aseguró que el apellido tiene una identidad profundamente relacionada con el estado.

“El apellido Colosio tiene un ADN sonorense. Esto es innegable”, expresó el exmandatario estatal, quien recordó la figura de Luis Donaldo Colosio Murrieta, padre del actual senador, así como el asesinato del excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ocurrido en marzo de 1994.

Sin embargo, evitó pronunciarse a favor de una candidatura en particular y sostuvo que los tres personajes que participarán en la competencia cuentan con posibilidades de obtener el triunfo.

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“Yo le veo tamaño a los tres personajes que van a competir. Lo que importa aquí es quién tenga el mejor planteamiento. Ahí se va a definir”, respondió ante los cuestionamientos de los representantes de los medios de comunicación.

Con esta declaración, Beltrones dejó claro que, desde su perspectiva, el reconocimiento público de los aspirantes no será suficiente para ganar la gubernatura, sino que será necesario presentar propuestas que respondan a las necesidades de los sonorenses.

Beltrones descarta respaldar candidatos en las elecciones de Sonora

El senador Beltrones no busca participar en las elecciones en su estado natal (X/@MFBeltrones)

Durante el encuentro con reporteros, el senador también fue cuestionado sobre la posibilidad de que participe políticamente en las campañas electorales del próximo año o que otorgue su respaldo a alguno de los aspirantes.

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Al respecto, Beltrones descartó involucrarse directamente en las actividades proselitistas y reiteró que su participación en el proceso será únicamente testimonial.

“Yo no voy a tener una participación en las campañas políticas del próximo año, ya lo he dicho”, afirmó.

El exgobernador explicó que observará la competencia desde lejos y que no tiene contemplado incorporarse a los equipos de campaña ni intervenir para favorecer a alguno de los perfiles que busquen encabezar el gobierno de Sonora.

Incluso, al ser interrogado sobre si respaldaría a Luis Donaldo Colosio, respondió con una frase en la que dejó entrever que tampoco contempla asumir una postura de confrontación contra los aspirantes.

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“Es posible que no haga algo a favor, pero en contra estoy seguro que ninguno me va a hacer”, comentó.

Sobre una eventual solicitud de apoyo político por parte de Colosio, Beltrones señaló que ha conversado con él en distintas ocasiones, aunque aseguró que anteriormente no le había manifestado directamente su interés por participar en la contienda, más allá de lo que había conocido a través de declaraciones publicadas en los medios de comunicación.

Cuestiona que la próxima gubernatura de Sonora dure tres años

Lorenia Valles, aspirante de Morena a la gubernatura de Sonora en 2027 (Crédito: X/@LoreniaValles_)

Otro de los temas que abordó el exmandatario estatal fue la duración del próximo periodo de gobierno en Sonora, que será de tres años y no de seis, una modificación constitucional que calificó como inconveniente para la planeación y ejecución de proyectos de infraestructura y desarrollo.

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Beltrones consideró que una administración estatal necesita un periodo de seis años para diseñar, planear y concretar obras, además de dar continuidad a los proyectos que se encuentran en marcha.

A su juicio, reducir a la mitad el tiempo de gestión podría provocar que diversas acciones gubernamentales queden inconclusas, debido a que tres años serían insuficientes para desarrollar proyectos de gran alcance.

“Sonora necesitaría seis años para poder hacer no nada más una planeación, un diseño, sino una concretización de obras, porque si no, todo lo que se ha hecho quedará inconcluso”, advirtió.

El senador también cuestionó las razones por las que se realizó la modificación constitucional que estableció una gubernatura de tres años y la calificó como una decisión caprichosa.

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“Creo que es inconveniente”, insistió al referirse a las consecuencias que podría tener esta disposición para el futuro de la entidad.

El próximo proceso electoral será determinante para definir el rumbo político de Sonora y la persona que encabezará el gobierno estatal durante el siguiente periodo.