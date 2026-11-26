Búsqueda Marquesa Edomex fosas clandestinas Ocoyoacac (foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Edoméx/FB)

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La localización de cuatro cuerpos en dos fosas clandestinas, el hallazgo de posibles restos óseos y las nuevas denuncias de madres buscadoras encendieron las alertas sobre la zona boscosa de La Marquesa, en Ocoyoacac, Estado de México. Los colectivos advierten que podrían existir más puntos utilizados para ocultar víctimas, por lo que el PAN exigió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ampliar las investigaciones y extender las labores de búsqueda para esclarecer si hay más entierros clandestinos en la región.

Las integrantes de colectivos de búsqueda señalaron que han regresado a sitios donde anteriormente localizaron restos humanos, ante la sospecha de que estos espacios continúan siendo utilizados para ocultar víctimas.

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La denuncia, difundida el 25 de noviembre, volvió a poner bajo cuestionamiento las condiciones de seguridad en el Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, conocido como La Marquesa, ubicado en el municipio de Ocoyoacac, así como la actuación de las autoridades encargadas de investigar las desapariciones en el Estado de México.

Familiares de personas desaparecidas provenientes de distintas entidades han acudido a esta región para realizar labores de rastreo y tratar de encontrar indicios que permitan conocer el paradero de sus seres queridos.

Las buscadoras también acusaron falta de atención institucional y reclamaron a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y al fiscal José Luis Cervantes que atiendan sus demandas y mantengan comunicación directa con los colectivos.

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Hallazgo de cuatro cuerpos en fosas clandestinas

Búsqueda Marquesa Edomex fosas clandestinas Ocoyoacac (especial)

Uno de los antecedentes más graves ocurrió en junio de 2026, cuando autoridades localizaron cuatro cuerpos en dos fosas clandestinas en la zona de La Marquesa, durante un operativo relacionado con la búsqueda de dos ciudadanos estadounidenses reportados como desaparecidos.

El hallazgo ocurrió en el paraje Valle del Silencio, en Ocoyoacac, donde participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y personal de las fiscalías estatal y de la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, los cuerpos correspondían a tres hombres y una mujer. Durante las diligencias también fue localizada una extremidad humana en las inmediaciones de una zona de cabañas.

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Las investigaciones comenzaron después de la desaparición de Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz y Zafar Padamsee Mawani, quienes fueron vistos por última vez el 20 de mayo de 2026, cuando acudieron a la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, para atender un asunto de negocios.

La búsqueda de ambos llevó a las autoridades hasta La Marquesa, donde localizaron los cuatro cuerpos. El descubrimiento evidenció la existencia de sitios de inhumación clandestina en una región frecuentada por visitantes y familias durante los fines de semana.

Buscadores también localizaron prendas y posibles restos óseos

Búsqueda Marquesa Edomex fosas clandestinas Ocoyoacac (Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Edoméx/FB)

Los señalamientos sobre la presencia de restos humanos en esta región también tienen antecedentes en marzo de 2026, cuando integrantes de colectivos participaron en la Brigada Marquesa-Salazar.

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Durante los recorridos por zonas boscosas de Ocoyoacac y sus alrededores, los buscadores localizaron prendas de vestir, zapatos, identificaciones, artículos personales y presuntos restos óseos humanos.

Los indicios fueron entregados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para que fueran sometidos a estudios periciales y se determinara si podían estar relacionados con alguna carpeta de investigación por desaparición.

En estas jornadas participaron agrupaciones como Armadillos Rastreadores México, Flores en el Corazón A.C. y Familiares en Búsqueda María Herrera A.C., con acompañamiento de autoridades estatales y federales.

Los colectivos han insistido en la necesidad de mantener los recorridos en los alrededores de La Marquesa y Salazar, debido a que las características del terreno boscoso y la amplitud de la zona dificultan las labores de localización.

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PAN exige a la FGJEM ampliar investigaciones

El líder del PAN en el Edomex y diputado local, Anuar Azar buscaría la alcaldía de Atizapán de Zaragoza (especial)

Ante las nuevas denuncias de las madres buscadoras, el Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México exigió a la Fiscalía General de Justicia estatal ampliar las investigaciones para determinar si existen más puntos utilizados para ocultar cuerpos en La Marquesa.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Anuar Azar Figueroa, manifestó su preocupación por los señalamientos de los colectivos y recordó que el hallazgo de cuatro cuerpos en junio pasado obliga a profundizar las indagatorias.

Acción Nacional pidió a la Fiscalía mexiquense realizar las diligencias necesarias para localizar posibles restos humanos y garantizar su identificación mediante procedimientos científicos.

El partido también llamó al Gobierno del Estado de México a atender directamente a las madres buscadoras, proporcionarles acompañamiento institucional y garantizar condiciones de seguridad durante sus labores.

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El PAN señaló que la desaparición de personas no debe normalizarse ni reducirse a cifras o expedientes sin resolver, pues detrás de cada caso existe una familia que espera encontrar a sus seres queridos.