“Viva Cristo Rey”: la historia de fe que Fátima Bosch llevó al dejar su corona en Miss Universo (RS)

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Fátima Bosch habla por primera vez de forma breve sobre su nuevo noviazgo tras despedirse de la corona de Miss Universo y descarta que la actuación forme parte de sus planes inmediatos.

La modelo tabasqueña confirma que está enamorada, pero prefiere reservar los detalles de su relación con el empresario hondureño Alejandro Canahuati Farah.

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Durante un encuentro con la prensa en un aeropuerto, Bosch responde a las preguntas sobre su vida sentimental luego de que compartió fotografías con Canahuati Farah en redes sociales. “Sí”, contesta al ser cuestionada sobre si está enamorada.

La exreina de belleza evita profundizar en el inicio de la relación. “Bueno, mi vida privada, la verdad, prefiero mantenerla...”, dice antes de reconocer que el romance le parece “lindo”.

La respuesta llega después de que la tabasqueña publicó dos imágenes junto al empresario. En una de ellas escribió “Él” y en otra agradeció el acompañamiento, la paciencia, los detalles y el amor que recibió durante su proceso como Miss Universo.

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Fátima Bosch formalizó su noviazgo con el empresario hondureño Alejandro Canahuati mediante redes sociales tras culminar su reinado en San Juan, Puerto Rico. (Redes Sociales)

Fátima Bosch fue captada con su novio tras entregar la corona de Miss Universo

La aparición pública de Bosch con Alejandro Canahuati Farah ocurre en medio de sus actividades posteriores a la entrega de la corona. La modelo menciona que no ha tenido descanso después de permanecer un mes en concentración y de realizar vuelos durante dos días.

“No he dormido nada. Llevábamos un mes en concentración y he volado dos días, entonces estoy en vivo”, comenta entre risas ante los reporteros que le piden hacer un balance de su reinado.

Bosch sostiene que está satisfecha con la etapa que concluye. “Sí, estoy muy contenta”, responde cuando le preguntan si considera que cumplió con su trabajo como Miss Universo.

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La modelo señala que ahora tendrá mayor disponibilidad para concentrarse en causas sociales. “Ya tengo más tiempo ahora sí para hacer filantropía y todo lo demás”, expresa antes de despedirse de la prensa.

Canahuati Farah ya había aparecido en momentos ligados a la despedida de Bosch como reina de belleza. El empresario asistió al Fatima’s Farewell Tea Party, realizado en Puerto Rico antes de la final del certamen, donde le dedicó un mensaje público.

El empresario le dice que admira su fe, su determinación y su interés por ayudar a otras personas.

Alejandro Canahuati Farah trabaja en la industria textil y comercial de Honduras. Es subgerente general de Industrias Pacer, empresa fundada por su padre, Mario Canahuati, quien fue secretario de Relaciones Exteriores de Honduras entre 2010 y 2011.

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La soberana universal Fátima Bosch durante su intervención en el conversatorio “Creyendo en ti”, realizado en el auditorio de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) en San Pedro Sula (Cortesía: Diario El Heraldo). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fátima Bosch sobre si entrará a la actuación

La ex Miss Universo también enfrenta preguntas sobre los rumores que la relacionan con futuros proyectos en la conducción o la actuación. Bosch no deja abierta la posibilidad y asegura que no se siente preparada para entrar a ese medio.

“Ay, no, soy malísima para eso”, responde cuando un reportero le pregunta si le gustaría explorar la actuación después de terminar su reinado.

La tabasqueña añade que considera que le falta seguridad para desarrollar una carrera frente a las cámaras en ese formato. “Como que siento que me hace falta un poco más así de charm (encanto) para eso”, comenta antes de retirarse del lugar.

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La soberana universal Fátima Bosch durante su intervención en el conversatorio “Creyendo en ti”, realizado en el auditorio de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) en San Pedro Sula (Cortesía: Diario El Heraldo).

Su declaración descarta, al menos por ahora, que busque incorporarse a telenovelas, series, películas o proyectos de conducción. La prioridad de Bosch, según sus propias palabras, está en recuperar el descanso perdido y retomar sus actividades de filantropía.

Fátima Bosch responde a las críticas contra la nueva Miss Universo

Durante el encuentro, Bosch también es cuestionada por las críticas que recibe Jennifer Barreto, la nueva ganadora de Miss Universo. Parte de los señalamientos se centra en que Barreto es una mujer casada y madre de una hija.

Bosch defiende a su sucesora y afirma que el concurso debe mostrar perfiles con los que otras mujeres puedan sentirse identificadas. “Es la primera mujer casada y con una hija en ganar Miss Universo. Yo creo que de eso se trata el concurso”, señala.

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La exreina de belleza describe a Barreto como una mujer “sumamente inteligente” y asegura que cuenta con proyectos propios. “Mujeres reales con las cuales todas nos podamos identificar”, agrega sobre el perfil que, a su juicio, busca la organización.

Al hablar de las controversias que acompañaron su reinado, Bosch considera que las polémicas aparecen en distintos ámbitos y suelen generar interés entre el público. Aun así, sostiene que termina la etapa con tranquilidad por los objetivos que se propuso durante los 12 meses que llevó la corona.