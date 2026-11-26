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Al cierre de operaciones, el euro se cotizó en 21,62 pesos mexicanos, lo que representa un aumento del 1,42% respecto al precio previo de 21,32 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 3,25%, mientras que en términos interanuales, su variación se sitúa en un incremento del 4,89%.

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El tipo de cambio del euro frente al peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, reflejando un fortalecimiento sostenido de la moneda europea. La volatilidad actual se sitúa en 13,05%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 7,35%, indicando un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.