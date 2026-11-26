La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles, Justicia Familiar, Protección de Niñas y Niños, Adolescentes y Mujeres, con la cual se busca simplificar los trámites de divorcio y la adopción, así como combatir la violencia vicaria y el matrimonio infantil.

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