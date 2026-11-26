FC Juárez anunció cinco bajas después de terminar en el último puesto de la tabla general y quedar fuera de la Liguilla. (X@fcjuarezoficial)

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FC Juárez anunció cinco bajas después de terminar en el último puesto de la tabla general y quedar fuera de la Liguilla.

El club fronterizo informó la salida de Javier Aquino, Benny Díaz, Ettson Ayón, Monchu Rodríguez y Rodrigo Dourado, como parte de los movimientos rumbo al próximo torneo.

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La institución agradeció a los cinco jugadores por su paso por el plantel. “FC Juárez agradece a Benny Díaz, Javier Aquino, Ettson Ayón, Monchu Rodríguez y Rodrigo Dourado por su entrega deportiva y su profesionalismo durante su estancia en el club”, expresó el equipo.

FC Juárez anunció cinco bajas después de terminar en el último puesto de la tabla general y quedar fuera de la Liguilla (X@fcjuarezoficial)

El mensaje también destacó que los futbolistas defendieron el escudo “con Bravura” y les deseó éxito en sus próximos proyectos.

Apertura 2026: torneo para el olvido de Juárez

Los Bravos de Juárez terminaron el Apertura 2026 en el último lugar de la tabla general y quedaron fuera de la Liguilla. El club sumó 12 puntos en 17 jornadas, con una efectividad de 23.5%, luego de registrar tres triunfos, tres empates y 11 derrotas.

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FC Juárez anunció cinco bajas después de terminar en el último puesto de la tabla general y quedar fuera de la Liguilla (X@fcjuarezoficial)

Los Bravos dejaron escapar 39 de los 51 puntos posibles durante la fase regular. El registro los mantuvo en el puesto 18 del torneo, sin opciones de disputar la fase final y a dos unidades de Necaxa y Atlante, ambos con 14 puntos.

En ofensiva, Juárez anotó 16 goles, con un promedio de 0.94 por partido. El equipo cerró entre las peores ofensivas del campeonato y terminó con una diferencia de goles de -21.

La defensa recibió 37 anotaciones, la cifra más alta del torneo. Ese balance acompañó los movimientos del plantel rumbo al siguiente certamen

Rodrigo Dourado volverá al América

Rodrigo Dourado volverá al América tras concluir su préstamo de seis meses con los Bravos de Juárez. El mediocampista brasileño todavía tiene contrato con las Águilas y su continuidad dependerá de la decisión que adopte la directiva al terminar el torneo.

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El paso de Dourado por el conjunto fronterizo quedó condicionado por la evaluación del entrenador Guillermo Almada, quien continúa al frente del club. El brasileño no logró convencer al técnico y su salida se produjo antes de que se defina el desenlace de la competencia.

Foto de archivo de Rodrigo Dourado conduciendo el balón durante un partido del torneo mexicano entre América y Toluca. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 18 de abril de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

Dourado deberá reincorporarse al América porque su cesión en Juárez llegó a su fin y su vínculo contractual con el club capitalino sigue vigente. La dirigencia azulcrema evaluará su futuro a corto plazo una vez que termine la participación del equipo en la Liguilla.

La situación del volante se resolverá después de la fase final, en la que el América busca trascender y cerrar 2026 con el título. Hasta entonces, el futbolista aguardará una definición sobre si entra en los planes del plantel o si deberá buscar otra alternativa.

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