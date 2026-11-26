Un retrato ilustrado de Daniel Chávez Morán resume su trayectoria empresarial junto a complejos hoteleros, campos de golf y la infraestructura turística de Grupo Vidanta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

A los 15 años comenzó a trabajar como cajero en el bar de un hotel en Guadalajara. Casi seis décadas después, Daniel Chávez Morán es fundador de Grupo Vidanta, una de las desarrolladoras turísticas más importantes de México, con más de 30 resorts de lujo, campos de golf, proyectos de entretenimiento y hasta un aeropuerto internacional privado.

La trayectoria del empresario mexicano comenzó lejos de los grandes complejos turísticos que actualmente forman parte de su compañía. Su primer acercamiento con la industria hotelera ocurrió durante su adolescencia, cuando trabajó en el bar del hotel Camino Real de Guadalajara. Según relató al diario El Economista, aquella experiencia despertó su interés por el turismo y la hotelería.

PUBLICIDAD

Sin embargo, antes de construir su propio negocio, Chávez Morán siguió una carrera profesional como ingeniero civil. En 1973, cuando tenía 21 años, se graduó de la Universidad de Guadalajara y comenzó a trabajar por cuenta propia en proyectos de construcción.

Uno de sus primeros contratos consistió en participar en un programa federal para construir canchas deportivas en comunidades alejadas. De acuerdo con una entrevista publicada por Expansión en 2016, el empresario consiguió construir alrededor de 700 canchas de basquetbol y reunió el capital que posteriormente utilizaría para ingresar al sector turístico.

Paraíso Mazatlán, el comienzo de Grupo Vidanta

Con los recursos obtenidos de sus primeros trabajos como constructor, Chávez Morán decidió invertir en Mazatlán, Sinaloa. En septiembre de 1974 adquirió un terreno en el Sábalo Country Club, a dos cuadras de la playa, donde inicialmente pretendía desarrollar viviendas para compradores extranjeros.

PUBLICIDAD

Presentación infográfica que expone la trayectoria empresarial de Daniel Chávez Morán y el desarrollo de Grupo Vidanta en México. El contenido detalla una cronología desde sus inicios hoteleros en Mazatlán en 1974, la diversificación hacia proyectos como campos de golf, teatros y aeropuertos privados, así como reconocimientos del sector turístico otorgados por administraciones gubernamentales.

El proyecto no resultó como esperaba. En una entrevista con El Economista, el empresario contó que le habían asegurado que podría vender las casas en obra negra a estadounidenses, pero el negocio no funcionó bajo ese esquema.

Fue entonces cuando recibió una sugerencia de su madre: vender las propiedades mediante un modelo de tiempo compartido, en el que diferentes personas podían adquirir el derecho a utilizar un alojamiento durante determinadas semanas del año.

La propuesta tuvo resultados favorables y abrió el camino para su primer hotel, Paraíso Mazatlán, inaugurado en 1974. Así comenzó la historia de Grupo Vidanta, cuyo nombre hace referencia al concepto de visión a futuro.

PUBLICIDAD

La expansión llegó durante los siguientes años. En 1980 abrió Paraíso del Mar, también en Mazatlán; posteriormente, en 1986, inauguró Vidafel en Puerto Vallarta. Para 1992, la compañía adoptó la marca Mayan Resorts y abrió Mayan Palace en Acapulco.

Con el paso del tiempo, el grupo extendió sus operaciones a destinos como Nuevo Nayarit, Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Peñasco y Puerto Vallarta, hasta convertirse en un desarrollador de complejos vacacionales de lujo.

De cajero de bar a magnate del turismo Da clic en cada punto para conocer la trayectoria de Daniel Chávez Morán Los

inicios 1974

Mazatlán Expansión

1980-1992 2008

Grupo Vidanta Entretenimiento

e infraestructura Poder

político A los 15 años Daniel Chávez Morán comienza a trabajar como cajero en el bar del hotel Camino Real de Guadalajara. Esa experiencia despierta su interés por el turismo y la hotelería, años antes de convertirse en empresario.

Resorts, campos de golf y espectáculos internacionales

La evolución de la empresa no se limitó a la construcción de hoteles. En 2008, el grupo adoptó oficialmente el nombre de Grupo Vidanta y lanzó nuevas marcas dirigidas al segmento de lujo, entre ellas Grand Luxxe y The Grand Bliss.

PUBLICIDAD

Una de sus apuestas más conocidas fue la incorporación del entretenimiento internacional a sus desarrollos turísticos. En 2014, inauguró en la Riviera Maya el Teatro Vidanta, donde comenzó a presentarse JOYÀ, espectáculo resultado de una alianza con la compañía canadiense Cirque du Soleil.

La colaboración representó un cambio en la oferta de sus complejos, pues incorporó espectáculos permanentes y experiencias gastronómicas como parte de la actividad turística. Posteriormente, el grupo también concretó acuerdos con Hakkasan Group para desarrollar clubes de playa, restaurantes, centros nocturnos y hoteles.

Otro de sus negocios es Vidanta Golf, que cuenta con campos diseñados por reconocidos especialistas de este deporte, entre ellos Jack Nicklaus y Greg Norman. Además, la compañía desarrolla VidantaWorld, un concepto de entretenimiento que contempla parques y experiencias inmersivas en Nuevo Nayarit.

PUBLICIDAD

La infraestructura también forma parte de sus inversiones. Grupo Vidanta desarrolló el Aeropuerto Internacional Mar de Cortés, ubicado en Puerto Peñasco, Sonora, identificado por la compañía como el primer aeropuerto internacional privado de México.

Daniel Chávez Morán comenzó a trabajar a los 15 años como cajero del bar de un hotel en Guadalajara; actualmente es fundador de Grupo Vidanta, desarrollador de más de 30 resorts de lujo. (Foto: Twitter/Patricia Aermendáriz)

Actualmente, de acuerdo con la biografía oficial de Chávez Morán, Grupo Vidanta posee y opera más de 30 resorts de lujo en destinos turísticos mexicanos. Su portafolio incluye marcas como The Estates, Grand Luxxe, The Grand Mayan, Mayan Palace, The Grand Bliss y Ocean Breeze.

Su relación con el poder político y el Tren Maya

Además de su trayectoria empresarial, Daniel Chávez Morán ha mantenido relaciones con distintas administraciones federales. En 2016 recibió el reconocimiento como Empresario del Año en Turismo, otorgado por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, durante una ceremonia a la que asistió el entonces presidente Enrique Peña Nieto.

PUBLICIDAD

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador también adquirió notoriedad por su participación como supervisor honorario del Tren Maya, una función que, según explicó el entonces mandatario, desempeñaba sin recibir remuneración.

En febrero de 2022, López Obrador reconoció públicamente que Chávez Morán lo apoyaba en la supervisión del proyecto ferroviario. La relación volvió a llamar la atención cuando se conoció que José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente, trabajaba en Kei Partners, empresa fundada por Iván Chávez y Érika Chávez, hijos del empresario.

En agosto de 2025, Grupo Vidanta volvió a ocupar espacio en la conversación pública después de que se difundiera que José Ramón López Beltrán había vacacionado en uno de sus complejos de la Riviera Maya.

PUBLICIDAD

Pese a su presencia en proyectos de gran escala y sus relaciones con figuras políticas, Chávez Morán ha mantenido un perfil relativamente discreto. Su trayectoria, que comenzó detrás de la barra de un hotel en Guadalajara, terminó por convertirlo en uno de los empresarios mexicanos con mayor presencia en la industria turística y hotelera del país.