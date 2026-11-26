Víctor Velázquez se reunió con Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, en días pasados rumbo al centenario del club celeste.

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Víctor Velázquez se reunió con Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, en días pasados rumbo al centenario del club celeste.

El ingeniero al frente del club y de la cementera también estuvo acompañado de Marian y Carlos Mouriño en el Santiago Bernabéu en el duelo entre Real Madrid vs Celta de Vigo. Aunque no se revelaron detalles de la reunión, todo indica que son preparativos rumbo a los 100 años de La Máquina.

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“Muy agradecido con la invitación de Marián y Carlos Mouriño, además del gran recibimiento de Florentino Pérez, con quienes tuve oportunidad de ver el partido entre Real Madrid y Celta. Muy pronto les tendré noticias sobre algunas reuniones de trabajo que sostuve en España”, escribió Velázquez.

El técnico obtuvo el título con Cruz Azul durante su interinato (joel_huiqui3)

¿Cuándo es el centenario de Cruz Azul?

El centenario de Cruz Azul se celebrará el 22 de mayo de 2027, cuando se cumplan 100 años de la fundación del club en Jasso, Hidalgo.

La institución nació en 1927 por iniciativa de trabajadores vinculados con la cooperativa y la cementera. La fecha abrirá una etapa de actividades conmemorativas para uno de los equipos históricos del fútbol mexicano.

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El aniversario de 100 años de Cruz Azul será el 22 de mayo de 2027. La directiva, encabezada por el ingeniero Velázquez, analiza un festejo que incluiría un partido especial contra un rival europeo, con el Real Madrid entre las opciones mencionadas para ese encuentro.

Soccer Football - Liga MX - Guadalajara v Cruz Azul - Estadio Akron, Guadalajara, Mexico - November 22, 2026 Cruz Azul players pose for a team group photo before the match REUTERS/Daniel Becerril

El posible amistoso formaría parte de una agenda que también contempla anuncios institucionales. Entre ellos aparecen novedades sobre el proyecto de un nuevo estadio y una indumentaria conmemorativa para la campaña del aniversario.

La elección del rival para el partido todavía no está confirmada. La intención es que el duelo tenga un marco acorde con los 100 años de la entidad celeste.

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Aunque Cruz Azul es el líder del Torneo Apertura 2026 y el último campeón del futbol mexicano, ya piensa en reforzarse para el siguiente campeonato (X@CruzAzul)

La historia de La Máquina

Cruz Azul consolidó una identidad ligada a sus raíces obreras, a los colores azul y blanco y a una afición que lo instaló entre los protagonistas históricos de la Liga MX. Tras su llegada a la máxima categoría, La Máquina construyó una trayectoria destacada dentro del fútbol mexicano.

El club debutó en Primera División durante la temporada 1964-65, luego de lograr el ascenso cuatro años después de incorporarse, en 1960, a la Segunda División profesional.

Su origen se remonta al 22 de mayo de 1927 en Jasso, Hidalgo, cuando trabajadores de la cementera La Cruz Azul formaron un equipo para representar a la compañía. El doctor Carlos Garcés promovió la iniciativa, que contó con el respaldo de Guillermo Álvarez Macías.

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En sus comienzos, la plantilla estaba compuesta por empleados de la empresa y competía en torneos amateur de Hidalgo. El equipo surgió como una actividad recreativa y de integración laboral antes de transformarse en una institución del fútbol mexicano.

Cruz Azul enfocado en el bicampeonato

Mientras avanza la preparación de los festejos, Cruz Azul mantiene la atención puesta en la Liguilla del Apertura 2026. El equipo enfrentará a León en los cuartos de final.

La ida se jugará este jueves 26 de noviembre a las 21:05, hora del centro de México, en el Estadio de León.

(Especial)

La vuelta quedó programada para el domingo 29 de noviembre en el Estadio Banorte.

La Máquina buscará el bicampeonato después de haber conquistado el Clausura 2026. El conjunto celeste levantó entonces su décima estrella en el Estadio Olímpico Universitario.

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