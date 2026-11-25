Bailarines caracterizados como los personajes del ballet El Cascanueces posan sobre una avenida frente al Palacio de Bellas Artes y el Ángel de la Independencia en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sin duda el Cascanueces es una de las obras de Ballet más conocidas del todos los tiempos y también es considerada un clásico de Navidad debido a que suele tener temporadas durante esta época no solo en México sino en todas partes del mundo.

Y si bien hay muchas funciones clásicas como las de Bellas Artes y las que se realizan en la UNAM es cierto que para muchas personas puede no ser algo accesible.

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Es por eso que en la ciudad hay compañías que siempre realizan de manera especial funciones gratuitas para que todas las familias puedan disfrutar de esta hermosa obra considerada un clásico de navidad.

Aquí te contamos cuáles son todas las funciones que habrá en la ciudad y cómo puedes obtener boletos para asistir con tus amigos o familia.

Varios personajes del ballet El cascanueces, encabezados por el Rey Ratón, posan ante el Palacio de Bellas Artes y el Ángel de la Independencia en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Funciones gratuitas de <i>El Cascanueces</i> en CDMX 2026

Hasta este miércoles 25 de noviembre de 2026, hay nueve funciones gratuitas confirmadas en tres sedes de la Ciudad de México. La entrada es sin costo, pero los mecanismos de acceso cambian según el recinto.

Museo Vivo del Muralismo

Fecha: domingo 29 de noviembre de 2026.

Horario: 16:00 horas.

Sede: Salón Iberoamericano del Museo Vivo del Muralismo.

Dirección: República de Argentina 28, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Compañía: Leviatán Dance Project.

Entrada: gratuita.

Cómo asistir: el montaje requiere registro previo mediante un formulario difundido por la compañía. El acceso de las personas registradas se mantiene hasta el inicio de la función; los lugares disponibles a partir de ese momento se asignan al público sin registro, por orden de llegada. Se recomienda llegar al menos 30 minutos antes.

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Un cartel ilustra a una orquesta infantil dirigida por un adulto en una composición que evoca las cuatro estaciones y el cuento de El cascanueces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cenart: siete funciones

Sede: Teatro Raúl Flores Canelo, Cenart.

Dirección: avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club, alcaldía Coyoacán.

Elenco: estudiantes de la Licenciatura en Danza Clásica de la Academia de la Danza Mexicana del INBAL.

Entrada: gratuita.

Aforo: 336 personas por función.

Calendario:

Jueves 3 de diciembre, 19:00 horas.

Viernes 4 de diciembre, 19:00 horas.

Sábado 5 de diciembre, 13:00 horas.

Domingo 6 de diciembre, 13:00 horas.

Jueves 10 de diciembre, 19:00 horas.

Viernes 11 de diciembre, 19:00 horas.

Domingo 13 de diciembre, 13:00 horas.

No hay función el sábado 12 de diciembre.

Cómo adquirir entradas: la información publicada señala que se debe realizar un registro previo para asegurar lugar. No se venden boletos. Debido al aforo limitado, conviene completar el registro en cuanto esté disponible y acudir con anticipación al teatro. Algunos reportes indican acceso sujeto a disponibilidad, por lo que es recomendable corroborar la modalidad de registro en la cartelera del Cenart antes de ir. Hasta el cierre de esta nota no se han abierto los registros, se recomienda estar atento en las cuentas y página oficial.

Una bailarina interpreta una pieza inspirada en El Cascanueces junto a una figura de soldado en una plaza flanqueada por muros de color naranja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Radio UNAM

Fecha: sábado 5 de diciembre de 2026.

Horario: 11:00 horas.

Sede: Radio UNAM.

Dirección: Adolfo Prieto 133, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

Compañía: Ballet Ensamble de México, con música en vivo.

Dirección: Verónica González.

Entrada: gratuita; hay un donativo voluntario opcional.

Cómo adquirir entradas: los boletos gratuitos se entregan en el recinto media hora antes de la función, es decir, desde las 10:30 horas, hasta completar el cupo. No hay venta ni registro previo informado. Conviene llegar antes de esa hora.

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Varias bailarinas de ballet clásico interpretan una coreografía al aire libre dentro de un marco ornamental con motivos de El Cascanueces y adornos navideños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Cascanueces en Ecatepec

La temporada tiene 10 funciones gratuitas en distintas comunidades de Ecatepec, Estado de México. Todas comienzan a las 19:30 horas.

Jueves 26 de noviembre: Parroquia de la Santa Cruz, Jardines de Morelos.

Viernes 27 de noviembre: Centro Cultural y Deportivo Las Américas.

Sábado 28 de noviembre: Centro Cívico Nueva Aragón.

Jueves 3 de diciembre: Centro Cívico El Chamizal.

Viernes 4 de diciembre: Deportivo La Presa.

Sábado 5 de diciembre: La Pirámide, Ciudad Azteca.

Jueves 10 de diciembre: Deportivo La Cañada.

Miércoles 16 de diciembre: Deportivo Cuitláhuac, Ciudad Cuauhtémoc.

Jueves 17 de diciembre: Explanada Municipal de San Cristóbal.

Viernes 18 de diciembre: Deportivo Prizo 1.

Cómo conseguir entradas: No necesitas comprar boletos ni realizar registro previo. La entrada es libre, pero el acceso depende de la capacidad de cada sede. Conviene llegar antes de las 19:30 horas para alcanzar lugar. La puesta en escena reúne a más de 80 bailarinas y bailarines, con música en vivo.

De qué trata el ballet del Cascanueces

El Cascanueces es un ballet navideño basado en el cuento El cascanueces y el rey de los ratones, de E. T. A. Hoffmann. La música fue compuesta por Piotr Ilich Chaikovski y la coreografía original se atribuye a Marius Petipa y Lev Ivanov.

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La historia sigue a Clara, una niña que recibe un cascanueces como regalo durante una fiesta de Navidad. Esa noche, el juguete cobra vida y combate al Rey Ratón junto con un ejército de soldados.

Tras la batalla, Clara y el Cascanueces viajan por un mundo fantástico. Llegan al Reino de los Dulces, donde distintos personajes presentan danzas inspiradas en países y tradiciones, como la española, árabe, china y rusa.

El segundo acto concentra las escenas más conocidas del ballet, entre ellas el vals de las flores y la danza del Hada de Azúcar. Según la versión, el Cascanueces se transforma en príncipe o Clara despierta y descubre que la aventura pudo haber sido un sueño.

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