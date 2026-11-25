Dinero mexicano billetes economía paquete económico 2027 (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

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A pocas semanas de que se sepa cuál será el salario mínimo para el año 2027, el sector comercio y servicios ofrece su punto de vista y no muy optimista que digamos.

De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), el incremento al salario mínimo no es viable en un contexto de bajo crecimiento y altos costos para la formalidad.

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Concanaco advierte que un aumento al salario mínimo es inviable ante un entorno complicado

Este miércoles, en conferencia de prensa, Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco, advirtió que el pequeño comercio enfrenta costos laborales como la reducción de jornada –que comienza en enero de 2027– y el impuesto sobre nómina, por lo que es necesario implementar una serie de medidas fiscales para apoyar al sector.

“El crecimiento de este país se sostiene desde el mostrador, la fonda, el hotel y el transporte. Ese mismo sector es al que le están pasando la cuenta completa. En cinco semanas, sube el salario mínimo, baja la jornada y sigue el impuesto sobre la nómina y la extorsión cobra lo suyo.

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“Queremos mejores salarios, lo que no aceptamos es que quien sostiene el crecimiento cargue solo con el costo y que se entere de las decisiones por el Diario Oficial”, dijo el líder de la Concanaco.

Aumento debe ir acompañado de un alivio al empleo

Ante esta situación, De la Torre consideró que el aumento al salario mínimo debe ir acompañado de un alivio al empleo, empezando por reducir el impuesto sobre nómina.

También solicitó que las reglas para reducir la jornada laboral se deben publicar antes del 1 de enero del año entrante.

Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco, habló sobre los retos para incrementar el salario mínimo. Crédito: Concanaco

“La reducción de jornada debe generar más bienestar y no más informalidad”, agregó.

Desde el punto de vista del líder empresarial, es necesaria una deducción total de las prestaciones laborales.

Recomiendan mecanismo de transición para la reducción de la jornada laboral

Sobre la transición a la reducción de la jornada, Octavio de la Torre aclaró que es menester un mecanismo de transición con subsidio al pago de impuestos, derechos y contribuciones de las horas extra, a partir de la hora 41.

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Además, pidió mantener un día de descanso obligatorio por semana, sin cambios al régimen vigente. Y eliminar la práctica tolerada de usar horas triples como válvula operativa.

Mientras que otro punto es permitir 12 horas extraordinarias legales más cuatro horas adicionales por acuerdo, hasta un total de 56 horas semanales.

Sin dejar de lado la aplicación de una jornada compactada y banco de horas.

Implementación de la reducción de la jornada laboral podría poner en aprietos a las Pymes: Concanaco

Dentro de la reforma de reducción de jornada se establece la obligación de que las empresas lleven un control digital de asistencias, requisito que puede resultar complicado para los micro, pequeños y medianos negocios.

Por ello, la Confederación propuso implementar un control electrónico de jornada sencillo para las mipymes, además de un régimen especial o plazos diferenciados para estos sistemas que tome en cuenta las limitaciones presupuestales de estas empresas.

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El sector empresarial en México propone reducir el impuesto sobre nóminas y aplicar exenciones fiscales ante la reducción de la jornada laboral para proteger a las pequeñas empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Industriales respaldan mejores ingresos para los trabajadores, pero con incentivos fiscales

El posible incremento del salario mínimo para 2027 cuenta con el respaldo de las principales cámaras empresariales de México, que consideran necesario mejorar los ingresos de los trabajadores. Sin embargo, advirtieron que esta medida debe acompañarse de incentivos fiscales para evitar que los costos de contratación dificulten la generación de empleos formales, en especial entre los negocios de menor tamaño.

A través de un pronunciamiento conjunto, publicado el 23 de noviembre, representantes del sector privado solicitaron al gobierno federal y a las autoridades estatales disminuir las cargas tributarias que enfrentan las micro y pequeñas empresas. Entre sus principales propuestas destaca una reducción gradual de al menos 50 por ciento al impuesto estatal sobre nóminas, con prioridad para los establecimientos familiares.

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El posicionamiento fue firmado por organismos como la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), que además plantearon medidas para proteger el empleo ante los próximos cambios laborales.

Proponen reducir 50 por ciento el impuesto sobre nóminas

Los empresarios consideraron que mejorar el poder adquisitivo de la población debe ir acompañado de condiciones que permitan a los empleadores contratar personal sin enfrentar mayores dificultades económicas.

Por ello, plantearon disminuir progresivamente al menos la mitad del impuesto estatal sobre nóminas, con prioridad para las micro y pequeñas compañías, ya que estos establecimientos cuentan con recursos más limitados para absorber nuevos gastos.

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La caída del peso mexicano frente al dólar este jueves, fue la mayor desde hace más de un año. Crédito: Getty Images

En su comunicado, señalaron que el objetivo es que los trabajadores reciban mejores ingresos y puedan aprovecharlos, sin que esto represente un obstáculo para quienes ofrecen puestos de trabajo.

También propusieron ampliar el subsidio al empleo para que las personas con percepciones de hasta dos salarios mínimos queden exentas del impuesto sobre la renta (ISR). A esto se suma la posibilidad de que las empresas deduzcan de manera íntegra las prestaciones laborales y que los hogares con menores ingresos reciban una devolución parcial del IVA por compras esenciales.

Mientras el análisis por el aumento al salario mínimo entra en su punto más álgido, cámaras empresariales, como la Concanaco, advirtieron que un aumento es inviable en un entorno de bajo crecimiento y alto costo para la formalidad.

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