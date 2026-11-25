El actor mexicano Ernesto Laguardia sonríe a la cámara en un espacio interior decorado con plantas. (Ernesto Laguardia﻿)

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Ernesto Laguardia regresa a las telenovelas de la mano de Pedro Ortiz de Pinedo, hijo de Jorge Ortiz de Pinedo, en el proyecto que lleva el título tentativo de Enséñame a quererte, para Televisa. El actor interpretará a un hombre que se niega a envejecer, al que él mismo describió como un “chavorruco”.

Laguardia compartió sus primeras impresiones del personaje en entrevista con Televisa Espectáculos. “Interpretaré a un chavorruco”, dijo el actor, quien agregó que la personalidad de su personaje es simpática, ligera e inocente.

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El casting del melodrama arrancó ya en las instalaciones de Televisa San Ángel, donde distintas figuras de la actuación acudieron a realizar pruebas. Entre los nombres que suenan para el elenco está Geraldine Galván.

Ernesto Laguardia agradece la oportunidad tras su paso por La Casa de los Famosos México

Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Ese Pérez y Memo Schutz llegan a la última etapa del reality tras la eliminación de Ernesto Laguardia, quien se despide en el séptimo lugar. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Laguardia expresó su agradecimiento a Pedro Ortiz de Pinedo por ofrecerle el personaje y aseguró que está entusiasmado con la historia. El proyecto llega después de su participación en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, donde quedó en séptimo lugar.

Su última incursión en telenovelas fue en 2025, en Amanecer, producción de Juan Osorio, donde interpretó a Íñigo Tarragona. Antes de ese proyecto participó en Cómplices (2025), donde dio vida a Manuel Mancilla.

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El título definitivo del melodrama, el elenco completo, y la fecha de estreno aún no han sido anunciados oficialmente por TelevisaUnivision.

Ernesto Laguardia: Una carrera que arrancó en 1983 con La fiera

El actor criticó tras las declaraciones de la cantante sobre su romance en 2003 y reiteró el respeto hacia su esposa, Patricia Rodríguez. (IG: ernestolaguardiaoficial)

Ernesto Laguardia Longega nació el 5 de octubre de 1959 en la Ciudad de México y debutó en televisión en 1983 con la telenovela La fiera, junto a Victoria Ruffo. Un año después apareció en la película Dune, dirigida por David Lynch.

El salto a la fama llegó en 1987 con Quinceañera, donde interpretó a Pancho, un joven mecánico, junto a Adela Noriega y Thalía. La producción se consolidó como una de las telenovelas juveniles más exitosas de la televisión mexicana y lo colocó entre los actores más solicitados de Televisa.

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Tras ese éxito, Laguardia participó en Alondra, Los parientes pobres, La antorcha encendida, Gotita de amor, Amigos x siempre, Amor real y Alborada. En Amor real (2003) interpretó a Humberto Peñalver y Beristáin Curiel, papel que le valió el Premio TVyNovelas a Mejor Actor de Reparto. Por Alborada (2005-2006) obtuvo el mismo reconocimiento en 2006.

Corona de Lágrimas marcó su primer antagónico

El personaje concentra la ambición y el control familiar dentro de la trama ambientada en el México del siglo XIX. (Captura de pantalla IG @ernestolaguardiaoficial)

En 2012 regresó a las telenovelas como villano en Corona de Lágrimas, donde dio vida a don Rómulo Ancira, su primer papel antagónico, reconocimiento que repitió en 2015 como protagonista de Amores con trampa, junto a Itatí Cantoral, Eduardo Yáñez y África Zavala.

En 2017 se integró a TV Azteca para participar en Las malcriadas, decisión que marcó su salida de Televisa por varios años. En 2018 formó parte del elenco de Señora Acero, de Telemundo, y en 2019 regresó a Televisa con la bioserie Silvia Pinal, frente a ti, donde interpretó a Tulio Hernández Gómez, el último esposo de la actriz.

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En 2020 participó en la serie original de Netflix Historia de un crimen: La búsqueda, que recrea el caso de la menor Paulette. Después siguieron Contigo sí (2021-2022), El Galán (2022) y El Junior: El Mirrey de los Capos (2023).

Casi una década como conductor del programa Hoy

Ernesto Laguardia (Foto: Steve/Infobae)

Además de la actuación, Laguardia desarrolló una carrera como conductor de televisión. Entre 2003 y 2013 formó parte del elenco de conducción de Hoy, el programa matutino de Televisa, del que fue uno de los rostros pioneros en sus primeras emisiones.

También condujo Código F.A.M.A. en sus cuatro ediciones, entre 2002 y 2005, y participó en el Teletón México entre 2001 y 2015. En 2011 fue conductor y jurado de Protagonistas de Novela, para Univision.

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Estudió dirección y producción de cine y televisión en la Universidad de Nueva York y, desde 1996, desarrolla proyectos a través de su propia firma, Foro 3 S.C., y de Producciones Ernesto Laguardia, con las que representa artistas y produce teatro y televisión.