El Consejo General del INE debe emitir una nueva resolución que justifique las dimensiones de los emblemas partidistas. REUTERS / José Luis González

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó por mayoría de votos el acuerdo con el que el INE aprobó el diseño y la impresión de las boletas para el Proceso Electoral Federal 2026-2027, al concluir que la autoridad electoral no justificó de forma suficiente las dimensiones asignadas a los emblemas partidistas ni explicó cómo garantizan equilibrio visual entre las opciones políticas.

Esta sentencia obliga al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) a emitir un nuevo acuerdo sobre la composición de la boleta electoral. Deberá exponer las razones de los ajustes para cada partido y demostrar cómo se relacionan con el diseño completo de la papeleta.

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El TEPJF informó este 25 de noviembre que la controversia surgió a partir de recursos de apelación promovidos por PAZ, Morena y Movimiento Ciudadano. Los partidos cuestionaron que los cambios en el tamaño de sus emblemas carecieran de una motivación técnica que asegurara condiciones visuales equilibradas.

INE deberá explicar los ajustes de cada emblema

El partido PAZ afirmó que la reducción del tamaño de su símbolo lo coloca en desventaja frente a otras fuerzas políticas. X/@MartinFazMora

El INE sostuvo que utilizó como referencia parámetros técnicos de un estudio elaborado por la Universidad Autónoma Metropolitana. También consideró el dictamen sobre la proporción visual de los emblemas empleados en la elección de diputaciones del Proceso Electoral 2020-2021.

La autoridad electoral señaló que la creación de nuevos partidos políticos nacionales y los cambios en las identidades gráficas de algunas fuerzas modificaron las condiciones para diseñar la documentación electoral. Por ello, consideró que los criterios de procesos anteriores debían funcionar como antecedentes metodológicos, no como medidas permanentes.

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A partir de esa valoración, el INE aprobó el diseño de la documentación para la elección federal de 2026-2027. Los partidos inconformes sostuvieron que el análisis no explicaba de manera objetiva por qué se redujeron o ampliaron determinados emblemas.

Movimiento Ciudadano cuestionó la modificación del tamaño de su insignia sin que existiera un cambio en su diseño gráfico. (Foto: Cuartoscuro)

PAZ afirmó que recibió un trato distinto frente a otras fuerzas cuyos símbolos fueron ampliados, lo que, a su juicio, lo colocaría en desventaja visual. Morena señaló que faltó una evaluación técnica actualizada para garantizar la proporción entre todos los emblemas.

Movimiento Ciudadano cuestionó que se modificaran las dimensiones de su insignia pese a que no había cambiado su diseño. También objetó la aplicación de criterios diferenciados sin una explicación objetiva.

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La propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña fue aprobada por el pleno de la Sala Superior. El tribunal determinó que el INE no detalló los cambios aplicados a cada partido en relación con la boleta en su conjunto y con los emblemas de las demás fuerzas políticas.

El fallo no obliga al INE a pedir otro estudio técnico

El Tribunal Electoral precisó que el INE tiene la facultad de decidir si solicita un nuevo peritaje a una institución externa. (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con la resolución, el acuerdo del Consejo General aborda elementos técnicos de forma general y posteriormente analiza casos individuales. No explica, sin embargo, por qué los ajustes de cada emblema permitirían alcanzar una presencia visual equilibrada dentro de toda la boleta.

Por esa falta de motivación, la Sala Superior dejó sin efecto el acuerdo INE/CG723/2026. El Consejo General conserva plena libertad de atribuciones para definir el nuevo diseño, siempre que fundamente la proporción de cada opción política y la relación entre todas las identidades gráficas.

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Los partidos plantearon que el INE solicite una nueva evaluación a una institución especializada, como ocurrió con la UAM. El TEPJF precisó que esa decisión corresponde exclusivamente al Instituto, que deberá determinar si cuenta con elementos suficientes para cumplir la sentencia o si requiere un nuevo estudio técnico en el expediente SUP-RAP-275/2026 y sus acumulados.

INE excluye las boletas planchadas del cómputo de las elecciones federales y locales de 2027

La decisión impide asignarles carácter de sufragio válido o nulo, pues las papeletas sin dobleces no permiten establecer objetivamente que fueron introducidas en una urna. Crédito: X / @saquribe

El INE determinó el pasado 5 de noviembre que las boletas planchadas no serán contabilizadas como votos válidos ni nulos durante las elecciones federales de 2027 y los procesos locales, porque una papeleta sin dobleces no puede vincularse objetivamente con un sufragio emitido.

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La medida deriva de una sentencia de la Sala Superior del TEPJF, que ordenó establecer un criterio uniforme para revisar este tipo de documentos durante el escrutinio en las casillas.

El Consejo General modificó los Lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos distritales y de circunscripción plurinominal de las elecciones federales del proceso electoral 2026-2027, así como las disposiciones aplicables a los comicios locales.

Las papeletas que lleguen a la urna sin las marcas de doblez necesarias para haber sido depositadas quedarán fuera de la suma de resultados. El funcionariado de Casilla Única deberá registrar el hallazgo en la hoja de incidentes.

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Después, esos documentos recibirán el tratamiento de boletas sobrantes: serán inutilizados con dos rayas de tinta y permanecerán separados de los votos válidos y nulos. El acuerdo también incorpora instrucciones para las presidencias, secretarías y personas escrutadoras de casilla.