Fátima Bosch confirma su noviazgo con el empresario hondureño Alejandro Canahuati tras concluir su reinado en Miss Universo. (ig/fatimaboschfdz)

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Horas después de entregar la corona de Miss Universo 2025 a la puertorriqueña Jennifer Barreto, la modelo tabasqueña Fátima Bosch Fernández publicó en sus stories de Instagram dos fotografías junto al empresario hondureño Alejandro Canahuati Farah y los textos que las acompañan no dejan lugar a dudas sobre su relación.

En la primera imagen, Fátima Bosch Fernández aparece abrazada por Alejandro Canahuati Farah. Ella lleva puesto un vestido corto de lentejuelas y aún porta la corona de Miss Universo en la cabeza. La leyenda que eligió para acompañar la fotografía fue: “Él. Ese es el pie de foto”.

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La segunda historia muestra a la pareja abrazada dentro de un automóvil en movimiento. Fátima Bosch Fernández escribió en esa publicación: “Gracias por acompañarme en este proceso, que sé que no fue fácil, por tu paciencia, tus detalles, tus sorpresas, tu amor, y todo lo que hay en medio”.

La modelo tabasqueña y el empresario fueron captados tomados de la mano en Mérida el 31 de octubre de 2026. (ig/fatimaboschfdz)

Ambas publicaciones fueron subidas el 25 de noviembre de 2026, un día después de la gala del certamen en San Juan, Puerto Rico.

Fátima Bosch Fernández y Alejandro Canahuati Farah fueron vistos de la mano en Mérida desde principios de noviembre

Los primeros indicios de la relación surgieron el 31 de octubre de 2026, cuando Fátima Bosch Fernández y Alejandro Canahuati Farah fueron fotografiados tomados de la mano durante una visita a Mérida, Yucatán. En esa ocasión, Alejandro Canahuati Farah llevaba un ramo de flores. Ninguno de los dos habló de la relación en ese momento.

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El lunes 23 de noviembre, un día antes de la final de Miss Universo 2026, Fátima Bosch Fernández participó en el Fatima’s Farewell Tea Party, un desayuno de despedida celebrado en Puerto Rico al que asistieron su familia, amigos cercanos y personal del certamen.

Alejandro Canahuati Farah estuvo entre los invitados. Recibió un micrófono y se dirigió públicamente a Fátima Bosch Fernández desde el público: “Primero, te quiero decir que te ves hermosa y estoy muy feliz de estar aquí. Admiro mucho tu fe inquebrantable, tu convicción para servir a los demás, la determinación que tienes para conseguir lo que quieres, pero sobre todo ese corazón tan bonito y esa luz que llevas dentro”.

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El empresario Alejandro Canahuati se desempeña como subgerente general en la compañía textil Industrias Pacer. (ig/fatimaboschfdz)

El empresario continuó: “Has tocado la vida de muchas personas, los has inspirado, sin duda has dejado tu huella en ellos, incluida la mía”.

Fátima Bosch Fernández, de 26 años, respondió desde el escenario dibujando un corazón en el aire con sus manos. Los videos de ese momento se distribuyeron en redes sociales durante las horas siguientes.

Alejandro Canahuati Farah es subgerente general de Industrias Pacer e hijo de un exsecretario de Relaciones Exteriores de Honduras

Alejandro Canahuati Farah nació en San Pedro Sula, Honduras, y trabaja en la industria textil y comercial. Ocupa el cargo de subgerente general en Industrias Pacer, empresa que fundó su padre, Mario Canahuati, quien se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores de Honduras entre 2010 y 2011.

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Sus perfiles en redes sociales son privados, lo que contrasta con la exposición pública que Fátima Bosch Fernández sostuvo durante los doce meses de su reinado como Miss Universo.

Fátima Bosch Fernández entregó la corona en la gala número 75 del certamen y cerró su reinado con la frase “¡Viva Cristo Rey!”

Jennifer Barreto gana la edición 75 de Miss Universo y devuelve el título a Puerto Rico tras 20 años. (RS)

El martes 24 de noviembre de 2026, Fátima Bosch Fernández desfiló por última vez en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, con la corona de Miss Universo y una banda blanca con la inscripción “¡Viva Cristo Rey!”, la misma frase que había pronunciado al ganar el título un año antes.

En su discurso final sobre el escenario, Fátima Bosch Fernández trazó el hilo de su reinado: “Hace un año, Dios puso sobre mi cabeza una corona y en mi corazón una misión: llevar amor, esperanza y luz a quienes más lo necesitan”.

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Sobre el mensaje de autenticidad que buscó transmitir durante su gestión, agregó: “Quise enseñarle al mundo que ser auténtica es tener el valor de ser tú misma”.

Antes de retirarse del escenario, cerró con una frase dirigida al público: “Hoy me despido de esta corona con el alma llena de gratitud. Y a ti te digo que nunca tengas miedo de ser tú misma, de defender lo que crees y de dejar que Dios guíe tus pasos”.

Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, recibió la corona de manos de Fátima Bosch Fernández y se convirtió en Miss Universo 2026. Su victoria marcó el regreso del título a la isla después de 20 años y la convirtió en la primera mujer casada y madre en obtener la corona en la historia del certamen, que celebró en esta edición su 75 aniversario.

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