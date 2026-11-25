Las pintas intimidatorias fueron realizadas la madrugada del 25 de noviembre. Crédito: Facebook - Alejandro López López

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El periodista Alejandro López López denunció este 25 de noviembre que personas desconocidas pintaron mensajes de muerte en la fachada de su domicilio, ubicado en la colonia 28 de Octubre, en el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca. El comunicador señaló como responsable al regidor José Guillermo Velasco Reyes, encargado de la Regiduría de Archivo Histórico y Cronología Comunitaria del gobierno municipal.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó este mismo miércoles el inicio de una carpeta de investigación por los delitos de amenazas y daños. Además, el Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO) salió a respaldar al comunicador, a quien identificó como su Delegado Regional en la Mixteca, y solicitó la activación urgente del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

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Las pintas con mensajes de muerte aparecieron durante la madrugada del miércoles

De acuerdo con información compartida por el SINMCO, personas hasta el momento desconocidas realizaron las pintas en color rojo durante la madrugada de este miércoles 25 de noviembre, en la fachada y la barda del inmueble del periodista. Los mensajes plasmados fueron “traición muerte” y “seudoperiodista fuera de la 28 o muerte bandido”.

Pintas realizadas en el domicilio en construcción del comunicador oaxaqueño. Crédito: Facebook - Alejandro López López

López difundió las fotografías de las pintas a las 9:20 horas de ese mismo miércoles, a través de sus redes sociales. Las imágenes mostraron los muros de una construcción en obra negra, con las leyendas escritas sobre el cemento gris, cerca de la entrada principal del inmueble.

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El sindicato vinculó las agresiones con el trabajo periodístico reciente de López en la región, que incluyó reportes sobre “tomas de oficinas gubernamentales en Nochixtlán”. La organización gremial calificó los hechos como un atentado directo contra el ejercicio informativo y el derecho de la sociedad a estar informada.

El periodista responsabilizó al regidor José Guillermo Velasco Reyes de las intimidaciones

A las 12:20 horas de este día, López publicó un mensaje en el que rompió el silencio sobre el origen de las amenazas. “Hoy quiero dejar constancia pública y señalar directamente a José Guillermo Velasco Reyes, regidor de Archivo Histórico de Asunción Nochixtlán, y a sus colaboradores más cercanos, ante las amenazas e intimidaciones de las que estoy siendo objeto”, escribió el comunicador.

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López afirmó que ejerció el periodismo durante 15 años en Oaxaca y la Mixteca, dando voz a quienes no la tenían. Aseguró que incluso brindó espacios y apoyo al propio Velasco Reyes y que el terreno donde construía su casa se lo pagó directamente al regidor.

Mensaje del periodista en sus canales oficiales. Crédito: Facebook - Alejandro López López

“Yo doy la cara, no me escondo detrás de perfiles falsos para intimidar ni amenazar a nadie”, sostuvo López en su publicación. El periodista vinculó las amenazas con denuncias de presuntos cobros de piso e intimidaciones existentes en la colonia 28 de Octubre, frente a las cuales aseguró que no guardaría silencio.

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El comunicador exigió a los tres niveles de gobierno garantías para su integridad física y la de su familia. Hizo también un llamado urgente a la FGEO para que investigara los hechos y deslindara responsabilidades. “El periodismo no es un delito y denunciar las injusticias no debe costarnos la vida”, cerró López en su mensaje.

José Guillermo Velasco Reyes fue identificado previamente en una publicación del Gobierno Municipal de Asunción Nochixtlán, fechada el 12 de abril de 2025, como encargado de la Regiduría de Archivo Histórico y Cronología Comunitaria, desde donde coordinó un tequio de embellecimiento en el parque municipal. El gobierno es encabezado por el presidente municipal Alfredo Feliciano.

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La Fiscalía instruyó diligencias concretas y el SINMCO exigió protección para el periodista

A las 13:12 horas de este miércoles, la FGEO emitió un comunicado en el que confirmó el inicio de la carpeta de investigación por amenazas y daños en agravio de López. Según la dependencia, personal de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca se trasladó a la colonia 28 de Octubre para realizar las diligencias iniciales tras tener conocimiento de los hechos.

Las autoridades confirmaron el inicio de una investigación tras las amenazas. Crédito: FGEO

La fiscalía detalló que desplegó un equipo multidisciplinario para esclarecer la mecánica de los hechos y construir la teoría del caso. El personal ministerial se entrevistó con la víctima para conocer su versión y brindarle acompañamiento institucional.

Un oficio de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, difundido por el SINMCO, firmado por el Lic. Misael Antonio Silva, agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Nochixtlán, instruyó a la Comandancia Local de la Agencia Estatal de Investigaciones realizar diligencias orientadas a la individualización de probables responsables. El documento, recibido el 25 de noviembre de 2026, ordenó recabar entrevistas con testigos, practicar inspección ocular en el lugar de los hechos con toma de fotografías y recabar todos los indicios que permitieran esclarecer la denuncia.

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El SINMCO, a través de su Comité Ejecutivo Nacional, exigió a la FGEO y a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca una investigación “pronta, exhaustiva, imparcial y con estricto apego a los protocolos de atención a delitos cometidos contra la libertad de expresión”, con el fin de identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales de las amenazas.

La organización gremial solicitó además la activación urgente del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tanto federal como estatal, para salvaguardar la vida, la integridad física y el patrimonio de López y de su familia. El sindicato reveló que López fungía como su Delegado Regional en la Mixteca.

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El sindicato hizo un llamado a las autoridades municipales y estatales para garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico en Asunción Nochixtlán y en toda la región de la Mixteca. La organización lanzó la consigna “¡No se mata la verdad matando ni amenazando periodistas!” y anunció que acompañaría legal y gremialmente a López “hasta que se haga justicia”.