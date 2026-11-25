Inés Gómez Mont, detenida en EEUU. Crédito. FGR

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La tarde del miércoles 25 de noviembre de 2026, la exconductora de televisión Inés Gómez Mont reapareció en Instagram tras cuatro años de silencio en redes sociales para difundir una herramienta digital que, según su creador, permite comparar mediante ChatGPT las acusaciones que enfrenta en México con el contenido de su expediente judicial, en un contexto en que el gobierno mexicano ya solicitó a España su extradición y anunció una nota diplomática contra Estados Unidos.

La publicación, realizada en el feed y en las historias de su cuenta oficial, consiste en una captura de pantalla de un mensaje privado enviado por un usuario identificado como “El Testigo Incómodo” bajo el nombre de usuario testigoincomodo1. “Buenos días, Inés. Sigo de cerca tu caso y he creado un Detector de Mentiras para que cualquiera pueda contrastar, mediante ChatGPT, lo que se dice de ti con lo que dice el expediente”, se lee en el mensaje difundido por Inés Gómez Mont.

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ChatGPT no puede establecer responsabilidad penal ni autenticar documentos

La exconductora subió una foto a su cuenta verificada (Inesgomezmont)

El sitio, titulado “Detector de Mentiras del Caso Inés Gómez Mont: ¿Qué dice realmente el expediente?”, contiene hasta el 25 de noviembre dos publicaciones. La primera se llama “La Génesis” y la segunda, “Prueba de Detector #1”. Ambas fueron publicadas en la plataforma blogspot bajo el perfil de testigoincomodo1.

La entrada “La Génesis” invita a los usuarios a descargar el expediente de Inés Gómez Mont, cargarlio en ChatGPT y solicitarle al modelo que identifique páginas y fragmentos que respalden o contradigan cada acusación pública. El sitio explica que la intención no es que el lector acepte automáticamente las respuestas de la inteligencia artificial ni las afirmaciones del propio blog, sino que verifique los documentos de manera directa.

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La segunda entrada retoma declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pronunciadas esa misma mañana en la conferencia matutina de Palacio Nacional. En ella, el administrador del sitio propone un prompt específico para examinar aspectos como las acusaciones sobre facturas falsas, los montos económicos señalados, el supuesto liderazgo de Inés Gómez Mont dentro de la organización investigada, sus vínculos empresariales y el conocimiento que habría tenido sobre el origen de los recursos.

Inés Gómez Mont y Álvarez Puga enfrentan procesos individuales en Estados Unidos a pesar del expediente conjunto que tienen en México. (Especial)

Sin embargo, ChatGPT no puede determinar por sí mismo la veracidad de las acusaciones, garantizar la autenticidad de los documentos cargados ni establecer la responsabilidad penal de una persona.

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Inés Gómez Mont fue detenida el 30 de octubre en Miami y dejó Estados Unidos el 23 de noviembre

Inés Gómez Mont fue arrestada el 30 de octubre de 2026 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Miami, Florida, durante una operación de cumplimiento focalizado, y trasladada al Centro de Transición de Broward, en Pompano Beach. La detención se produjo por motivos migratorios —haber permanecido en territorio estadounidense más allá del período autorizado—, no en respuesta directa a la solicitud de extradición que México presentó ante el Departamento de Justicia de ese país en septiembre de 2025.

El 5 de noviembre de 2026, el juez federal Jeffrey T. Kuntz rechazó la petición de hábeas corpus presentada por los abogados de Inés Gómez Mont para impugnar su detención migratoria. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó posteriormente que, el 23 de noviembre de 2026, Inés Gómez Mont aceptó la salida voluntaria y abandonó el país, luego de 24 días bajo custodia federal.

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Sheinbaum anunció nota diplomática a Estados Unidos y extradición solicitada a España

FGR confirma entrega a EEUU de tres ordenes de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont.

Durante la conferencia matutina del 25 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Inés Gómez Mont fue deportada a España porque ingresó a Estados Unidos con pasaporte español, nacionalidad que también posee. “Es un tema relevante que tenemos con el gobierno de Estados Unidos, muy relevante, porque Inés Gómez Mont tenía una ficha roja de Interpol por las denuncias del gobierno de México y las órdenes de aprehensión”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria informó que esa ficha roja fue retirada aproximadamente un mes antes de los hechos, y que el gobierno mexicano presentará una queja formal ante Interpol y una nota diplomática ante Washington. “Nosotros tenemos una queja muy relevante a Interpol: primero, por qué se retiró esta ficha roja, y en particular al gobierno de Estados Unidos, porque ellos saben que hay una orden de aprehensión”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo. Además, confirmó que México ya solicitó a las autoridades españolas la extradición de Inés Gómez Mont.

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Claudia Sheinbaum Pardo también cuestionó directamente la actuación de las autoridades estadounidenses. “Ella, hay todas las pruebas de que se dedicaba a la factura falsa. Entonces, ¿por qué no se extraditó a México?”, sentenció durante la conferencia.

La FGR mantiene tres órdenes de aprehensión vinculadas a un presunto desvío de 3 mil millones de pesos

Casi 18 años después de aquel episodio, la detención de la presentadora en Florida volvió a poner bajo los reflectores uno de sus momentos más recordados en televisión.

La Fiscalía General de la República mantiene vigentes tres órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont, emitidas en 2021. Una corresponde a los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; las otras dos, a defraudación fiscal equiparada. Según la titular de la FGR, Ernestina Godoy, el monto de los impuestos que Inés Gómez Mont habría evadido asciende a 13 millones de pesos, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2014 y 2016.

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La investigación relaciona a Inés Gómez Mont y a su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, con una red de empresas factureras y contratos celebrados en 2016 con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. El presunto desvío total de recursos públicos vinculado al caso asciende a cerca de 3 mil millones de pesos. Ambos huyeron de México en 2021, año en que se emitieron las órdenes de aprehensión, y desde entonces son considerados prófugos por las autoridades mexicanas. El tratado bilateral de extradición entre México y España data de 1980, aunque su artículo 7 permite a cualquiera de los dos países rechazar la entrega de sus propios nacionales.