Telcel otorga bonificaciones automáticas a los clientes afectados por la falla del 20 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Telcel otorgará bonificaciones automáticas a los usuarios de prepago y pospago que resultaron afectados por la falla registrada el viernes 20 de noviembre. La compensación llegará sin que los clientes tengan que presentar una solicitud, acudir a un centro de atención o realizar algún trámite.

La empresa informó el 25 de noviembre que entregará 300 MB adicionales a las líneas de prepago afectadas y 500 MB adicionales a los usuarios de pospago. La medida responde a las intermitencias que afectaron el servicio en zonas de la Ciudad de México, Morelos, Hidalgo y el Estado de México.

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Los clientes recibirán la compensación de forma voluntaria y automática. Los usuarios de prepago serán notificados mediante un mensaje de texto cuando los datos queden abonados a su línea, mientras que el beneficio para los planes de pospago aparecerá en los próximos ciclos de facturación.

La bonificación tendrá una vigencia de 30 días naturales en ambos casos. La compañía señaló que el objetivo es compensar a quienes sufrieron problemas de señal, llamadas o conexión de datos durante la incidencia.

Los usuarios de prepago recibirán 300 MB adicionales por SMS

Los clientes de Telcel con líneas de prepago afectadas por la falla obtendrán 300 MB adicionales. La compañía indicó que los datos serán abonados en los próximos días y que la aplicación de la bonificación se notificará a través de un SMS.

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El mensaje de texto será la vía prevista para informar que el beneficio ya está disponible. La empresa no detalló una fecha única para que todos los usuarios reciban los megabytes, por lo que la entrega se realizará conforme avance el proceso de identificación de las líneas afectadas.

La compensación no requerirá recargas previas ni una petición de soporte técnico, de acuerdo con el aviso difundido por la compañía. El cliente deberá esperar la notificación correspondiente en su número celular.

Telcel definió la medida como una “bonificación voluntaria y de forma automática”. El anuncio abarca a las personas de prepago que tuvieron afectaciones durante la interrupción ocurrida el pasado viernes.

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La empresa tampoco indicó si los 300 MB se entregarán como una bolsa independiente de datos o si se integrarán al paquete vigente de cada línea. El comunicado solo precisa que los usuarios serán avisados por SMS una vez que se concrete el abono.

Los clientes con planes de pospago obtienen 500 MB adicionales reflejados en sus próximos estados de cuenta. (@Telcel)

Los planes de pospago tendrán 500 MB reflejados en la facturación

Los clientes de pospago que resultaron afectados recibirán 500 MB adicionales. A diferencia de las líneas Amigo, la bonificación no se comunicará mediante un mensaje de texto como mecanismo principal, sino que se verá reflejada en el estado de cuenta.

La compañía precisó que el beneficio aparecerá en los próximos ciclos de facturación. Esto implica que cada usuario podrá identificar la compensación cuando reciba el documento correspondiente a su plan contratado.

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El abono también será automático. Las personas con planes de renta no tendrán que llamar a atención a clientes, abrir un reporte ni tramitar un ajuste para acceder a los datos adicionales.

El aviso de Telcel establece que la vigencia para los megabytes otorgados será de un mes. Ese plazo comenzará cuando el beneficio sea aplicado a la línea, aunque la empresa no dio más detalles sobre el momento exacto en que iniciará el conteo para cada caso.

La compensación está dirigida a los usuarios que fueron identificados como afectados por la falla. La telefónica no informó un mecanismo de reclamación para los clientes que consideren que sufrieron la interrupción, pero no reciban la bonificación anunciada.

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La falla se produjo durante trabajos para aumentar la capacidad de la red

Telcel explicó que el problema surgió durante labores internas de incremento de capacidad en su red. Esos trabajos derivaron en una falla técnica que afectó a usuarios de algunas localidades de la Ciudad de México y el área conurbada.

La empresa afirmó que identificó y solucionó el origen de la incidencia. Aun así, el retorno completo de las líneas no fue inmediato porque la red enfrentó congestión ante los intentos simultáneos de conexión, llamadas y mensajes.

“El servicio fue restablecido de manera gradual”, indicó la compañía en su comunicación sobre el incidente. La recuperación avanzó de forma paulatina después de que se corrigió la causa de la falla.

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La afectación comprendió localidades de la Región 9 de Telcel, una zona operativa que incluye la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos. El equipo de ingeniería de la empresa continuó con trabajos en campo para normalizar el servicio.

El anuncio de la bonificación amplía la respuesta de la compañía tras las quejas expresadas por clientes que se quedaron sin señal o tuvieron problemas para utilizar las funciones básicas de sus teléfonos.

La falla técnica en la Región 9 surgió durante trabajos para incrementar la capacidad de la red.

Los reportes comenzaron por la mañana y se concentraron en la falta de señal

Las primeras publicaciones de usuarios que señalaban problemas con Telcel aparecieron cerca de las 11:00 horas del 20 de noviembre. Los clientes reportaron dificultades para realizar llamadas, enviar mensajes y conectarse a internet móvil.

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A las 12:13 horas, Downdetector registró 3,708 reportes en menos de una hora, una cifra que superó con amplitud el nivel habitual de informes diarios para la operadora.

La principal queja fue la ausencia de señal móvil, que concentró cerca de siete de cada 10 reportes. Las fallas de internet de datos y las dificultades para hacer llamadas de voz reunieron el resto de las incidencias registradas por la plataforma.

Las quejas se concentraron en la Ciudad de México, aunque también se informaron problemas desde Guadalajara, Saltillo, Toluca, Ecatepec, Puebla, Oaxaca y Veracruz. El mapa de reportes también mostró actividad en otras ciudades del norte, centro y occidente del país.

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Durante las horas de intermitencia, algunos clientes intentaron reiniciar sus equipos o activar el modo avión sin recuperar la conexión. Para quienes podían acceder a una red WiFi, Telcel mantuvo disponible su chat de soporte técnico desde su portal oficial.

Los usuarios con plan de renta tienen acceso al número 111 sin costo, mientras que los clientes del sistema Amigo pueden comunicarse al *264. La empresa no anunció una vía específica para solicitar la bonificación porque el beneficio será aplicado sin intervención del cliente.

Telcel concentra alrededor del 59% de las líneas móviles activas en México con más de 90 millones de suscriptores. (REUTERS/Edgard Garrido)

La compensación llega tras una interrupción que alcanzó a una amplia base de clientes

Telcel concentra alrededor de 59% de las líneas móviles activas en México, según cifras correspondientes al segundo trimestre de 2026. Esa participación equivale a más de 90 millones de suscriptores.

La escala de la empresa explica el volumen de reportes que se generó durante la falla. La interrupción coincidió con problemas señalados también por usuarios de Telmex Infinitum, cuyos registros en Downdetector mostraron repuntes en el servicio de internet durante el mismo periodo.

Telcel ofreció disculpas a los clientes que experimentaron intermitencias y agradeció su paciencia. La firma señaló que continuará con inversiones en su red para mantener la calidad del servicio.

La bonificación de datos busca compensar a las personas que padecieron las consecuencias de la falla. Para los usuarios de prepago, el aviso llegará por SMS; para quienes cuentan con pospago, el ajuste se mostrará en el estado de cuenta de los siguientes ciclos de facturación.