El cierre de Lecumberri, clausurada oficialmente el 27 de agosto de 1976, estuvo relacionado con el intento de transformar el sistema penitenciario mexicano mediante un modelo orientado a la readaptación social. La Ley de Normas Mínimas para el Tratamiento de los Presos, promulgada en 1971, formó parte de ese cambio. (Foto: Jovani Pérez |Infobae México)

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El ‘Palacio Negro’ de Lecumberri dejó de funcionar el 27 de agosto de 1976, como parte de una transformación del modelo penitenciario que buscaba sustituir las viejas instalaciones por nuevos reclusorios y cambiar las condiciones de internamiento.

Sin embargo, el crecimiento de la población en prisión, las deficiencias de custodia y los problemas de control al interior de los centros mantienen vigente el desafío de la reinserción social.

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El sistema penitenciario nacional pasó de albergar 197 mil 988 personas en diciembre de 2018 a 275 mil 497 en agosto de 2026, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En ese mismo periodo, la capacidad instalada aumentó de 217 mil 580 a 230 mil 401 espacios, un crecimiento considerablemente menor al de la población privada de la libertad.

El desequilibrio dejó un déficit de 45 mil 96 lugares y elevó de 103 a 158 el número de centros penitenciarios con sobrepoblación en México. La problemática se concentra principalmente en cárceles estatales, donde el ingreso de personas procesadas y sentenciadas presiona la infraestructura disponible y las condiciones de alojamiento.

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Entre las entidades con mayor saturación se encuentran el Estado de México, Sonora, Veracruz, Chiapas, San Luis Potosí y Nayarit. En este último, la población penitenciaria alcanzó 248% de su capacidad, mientras que centros como Bucerías (Nayarit) registraron niveles extremos de ocupación.

La sobrepoblación no se limita a la falta de camas. También repercute en la distribución de los internos, la separación por perfiles criminológicos, la vigilancia, el acceso a servicios médicos y las posibilidades de desarrollar actividades educativas, laborales o de tratamiento que forman parte de los programas de reinserción.

La Penitenciaría de Lecumberri fue inaugurada por Porfirio Díaz el 29 de septiembre de 1900. Su diseño original contemplaba espacios para 700 hombres y 80 mujeres, pero al final de su funcionamiento albergaba alrededor de 3 mil 500 internos. (Crédito: Archivo General de la Nación)

Motines, homicidios y fugas exhiben los problemas de control en las cárceles

La violencia al interior de los centros penitenciarios ha dejado episodios que evidencian las dificultades de las autoridades para garantizar la seguridad de internos, custodios y visitantes.

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Uno de los casos más recientes ocurrió en el penal de El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, donde una serie de hechos violentos dejó 12 personas muertas en menos de 48 horas, entre ellas un menor de dos años que se encontraba de visita. Los enfrentamientos ocurrieron en medio de una crisis penitenciaria que incluyó riñas, muertes previas y denuncias sobre las condiciones de seguridad dentro del centro.

La disputa entre grupos criminales que operan en Sinaloa también ha repercutido al interior de las cárceles, donde las rivalidades entre facciones pueden trasladarse a los espacios de reclusión. En El Castillo, las deficiencias de personal, las condiciones de vigilancia y los problemas para contener la violencia agravaron la situación.

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El penal sinaloense ya había sido señalado por deficiencias en evaluaciones penitenciarias, mientras que el centro de Goros II también presentó calificaciones bajas en materia de condiciones de internamiento.

Los problemas de control tampoco son nuevos. Durante el llamado Culiacanazo del 17 de octubre de 2019, en medio de los enfrentamientos derivados del operativo para detener a Ovidio Guzmán López, 51 internos escaparon del penal de Aguaruto, entre ellos 39 que enfrentaban procesos o condenas por delitos del fuero federal.

El episodio evidenció cómo una crisis de seguridad en el exterior puede repercutir en la gobernabilidad de los centros penitenciarios y facilitar fugas cuando las autoridades pierden capacidad de respuesta.

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Extorsiones y organizaciones criminales mantienen operaciones desde prisión

La prisión tampoco ha impedido que algunos internos mantengan actividades delictivas hacia el exterior, mediante llamadas telefónicas, contactos con familiares, visitas o redes de colaboradores.

Durante el último año, México trasladó a 92 presos a Estados Unidos bajo el argumento de que continuaban dirigiendo actividades criminales desde las cárceles, entre ellas extorsiones, alianzas delictivas y operaciones de sus organizaciones, según información publicada en febrero de 2026.

Fuerzas Armadas vigilan el Centro Penitenciario El Castillo tras riña registrada que dejó una docena de muertos, entre ellos un menor de 2 años. (Crédito: Cuartoscuro)

El problema también se refleja en los registros de líneas telefónicas vinculadas con extorsiones. De acuerdo con cifras de seguridad citadas por Omar García Harfuch en noviembre de 2025, 56% de las líneas relacionadas con este delito provenían de 12 centros penitenciarios, aunque no se detallaron los nombres de las instalaciones.

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La falta de custodios, la corrupción y las deficiencias en los mecanismos de supervisión permiten que algunos internos mantengan comunicación con el exterior y aprovechen las redes familiares o de colaboradores para continuar con actividades ilícitas.

La situación representa uno de los principales desafíos para el sistema penitenciario, pues el encarcelamiento no necesariamente interrumpe la capacidad operativa de grupos criminales cuando persisten canales de comunicación y estructuras de control dentro de los centros.

Gobierno anunció la construcción de seis nuevos penales, Sinaloa será el primero

Ante el crecimiento de la población penitenciaria y los problemas de saturación, el gobierno federal anunció el 13 de octubre de 2026 la construcción de seis nuevos centros penitenciarios en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

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Las instalaciones tendrán capacidad conjunta para 18 mil 480 personas y forman parte de un proyecto para ampliar los espacios de reclusión en entidades que enfrentan presiones por el número de internos. Sinaloa será el primero en construirse, con un centro proyectado para albergar a 2 mil 640 personas.

El plan contempla instalaciones con vigilancia, monitoreo, revisión, bloqueo de señales y módulos diferenciados para clasificar a las personas privadas de la libertad según sus perfiles y riesgos. También se prevé que los centros incluyan actividades de educación, trabajo, capacitación, salud y deporte.

La construcción de los nuevos penales fue proyectada hacia 2028. El anuncio ocurre en un sistema donde el crecimiento de la población encarcelada ha superado ampliamente la ampliación de la infraestructura disponible, por lo que la apertura de espacios representa una de las medidas planteadas para atender la saturación.

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Lecumberri cerró como símbolo de una reforma que buscaba cambiar el sistema penitenciario

La clausura del ‘Palacio Negro’ no fue solamente consecuencia del deterioro de sus instalaciones. De acuerdo con el análisis histórico de Graciela Flores Flores, publicado en el Boletín número 23 del Archivo General de la Nación (AGN), el cierre de Lecumberri representó el final de un ciclo institucional iniciado desde el siglo XIX y el comienzo de una nueva etapa en la organización penitenciaria mexicana.

El antiguo penal dejó de recibir personas privadas de la libertad en agosto de 1976. Sus últimos internos salieron el día 26 y, una noche después, el entonces director Sergio García Ramírez declaró oficialmente clausurada la penitenciaría. (Crédito: Archivo General de la Nación)

Inaugurada el 29 de septiembre de 1900, la Penitenciaría del Distrito Federal fue concebida bajo los principios del penitenciarismo moderno, que buscaba sustituir las antiguas cárceles por espacios de disciplina, vigilancia, trabajo y transformación de los internos.

Sin embargo, durante el siglo XX el modelo enfrentó una crisis marcada por el crecimiento de la población, el deterioro de las instalaciones, deficiencias administrativas y cuestionamientos sobre su capacidad para cumplir con los objetivos de readaptación social.

Los pasillos y crujías de Lecumberri fueron escenario de abusos, hacinamiento y corrupción. El penal, concebido como un modelo moderno de reclusión, terminó convertido en uno de los símbolos más conocidos de la crisis penitenciaria del siglo XX. (Crédito: Archivo General de la Nación)

La reforma tomó un nuevo rumbo con la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, publicada el 19 de mayo de 1971. La legislación impulsó la reorganización nacional de los centros penitenciarios, la profesionalización del personal, el fortalecimiento de órganos técnicos interdisciplinarios y el tratamiento individualizado de las personas sentenciadas.

El proceso también promovió la construcción de nuevos establecimientos y la adecuación de las legislaciones estatales. En ese contexto, el cierre de Lecumberri, el 27 de agosto de 1976, representó la transición hacia un sistema de reclusorios preventivos y centros de readaptación social.

El último traslado de internos ocurrió un día antes de la clausura oficial. Al quedar vacío, el recinto mostró vestigios de la violencia y las condiciones que marcaron su historia: armas hechizas, jeringas, instrumentos improvisados para tatuar y los antiguos apandos, espacios de aislamiento que habían sido clausurados poco antes del cierre.

Seis años después, el 27 de agosto de 1982, el edificio reabrió sus puertas como sede del Archivo General de la Nación, tras un proceso de remodelación que convirtió la antigua prisión en un recinto dedicado a preservar documentos históricos.

La clausura de Lecumberri simbolizó el fin de una etapa y la apuesta por un nuevo modelo penitenciario. Cincuenta años después, la sobrepoblación, las dificultades de vigilancia, la violencia y la persistencia de actividades criminales dentro de los centros de reclusión muestran que la promesa de readaptación social sigue enfrentando obstáculos que van más allá de la construcción de nuevas cárceles.