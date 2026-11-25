Roberto Velasco durante su intervención por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. (SRE)

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó nuevas disposiciones para prevenir el hostigamiento, el acoso sexual y otras manifestaciones de violencia de género dentro de sus embajadas y consulados en el extranjero.

El anuncio fue realizado por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, durante un acto conmemorativo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, celebrado este 25 de noviembre.

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Las medidas expuestas en el encuentro son dos instrumentos normativos que establecen criterios para combatir las agresiones y la discriminación, a través de condiciones laborales igualitarias y garantizar espacios seguros para la comunidad femenina que forman parte de la dependencia.

SRE establece medidas contra el acoso y la discriminación laboral contra las mujeres

La primera de las propuestas corresponde al Pronunciamiento Cero Tolerancia contra el hostigamiento y acoso sexual, así como cualquier otra forma de violencia de género y discriminación, mientras que la segunda es la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación de la Cancillería. Ambos documentos serán aplicables tanto en las oficinas centrales como en la red diplomática y consular mexicana.

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Asimismo, Roberto Velasco destacó que para erradicar los ataques es necesario modificar las normas sociales y garantizar condiciones de igualdad para todas las personas. Entre los aspectos que consideró fundamentales mencionó la autonomía económica de las mujeres, así como la distribución equitativa de las tareas de cuidado y su participación en los espacios de toma de decisiones.

Explicó que estos principios forman parte de la Política Exterior Feminista de México y de la asistencia consular que se brinda a las connacionales en otros países, además de orientar las relaciones laborales al interior de la dependencia.

La primera de las propuestas corresponde al Pronunciamiento Cero Tolerancia contra el hostigamiento y acoso sexual, mientras que la segunda es la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación de la Cancillería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte de los avances, informó que la cancillería, en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), impartió 102 capacitaciones dirigidas a más de siete mil servidoras públicas, destacando que en octubre pasado, la dependencia obtuvo la certificación en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación.

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Capacitación y atención consular: las acciones para proteger a las mujeres

Después del mensaje del canciller se llevó a cabo el conversatorio Acciones que impulsan los derechos y el desarrollo de las mujeres, moderado por Ana Valeria Nápoles Arenas, titular de la Unidad de Administración y Finanzas.

En el diálogo participaron la embajadora Ana Luisa Fajer Flores, la ministra Vanessa Calva Ruiz y la embajadora Lydia Antonio de la Garza, quienes abordaron los mecanismos institucionales para prevenir y atender situaciones de violencia de género.

También analizaron la aplicación del Protocolo de Atención Consular para Personas Víctimas de Violencia basada en el Género y las estrategias de acompañamiento a las comunidades mexicanas que viven fuera del país.

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Velasco Álvarez recordó que los derechos de las mujeres son resultado de años de lucha y sostuvo que su protección debe reflejarse en todos los ámbitos, desde los hogares hasta los espacios laborales y las representaciones mexicanas en el mundo.