Algunos usuarios en México ya han reportado que pueden recibir, reproducir y compartir estos nuevos formatos.

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WhatsApp comenzó a implementar una nueva función que promete cambiar la manera en que los usuarios comparten memes y reacciones en sus conversaciones: los stickers con audio. Esta herramienta permite acompañar las tradicionales pegatinas con grabaciones de voz, frases, efectos sonoros y fragmentos de música.

La novedad empezó a aparecer en algunas cuentas desde ayer y este miércoles comenzaron a difundirse más reportes sobre su funcionamiento. Aunque la implementación todavía es gradual, algunos usuarios en México ya han reportado que pueden recibir, reproducir y compartir estos nuevos formatos.

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A diferencia de los stickers convencionales, las nuevas pegatinas incorporan un pequeño ícono de bocina que permite escuchar el sonido directamente desde el chat. Además, Meta, empresa propietaria de WhatsApp, trabaja en un editor que permitirá crear diseños personalizados a partir de fotografías y videos almacenados en el teléfono.

¿Cómo funcionan los nuevos stickers con audio de WhatsApp?

Los sound stickers conservan la apariencia de las pegatinas tradicionales, pero incorporan un archivo de sonido que se reproduce cuando el destinatario toca la imagen. De esta manera, es posible compartir una reacción acompañada de una frase, una voz o un efecto sin necesidad de enviar una nota de voz por separado.

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Entre las características identificadas durante las primeras pruebas de esta herramienta se encuentran:

Reproducción manual: el sonido no se activa automáticamente cuando alguien abre una conversación. Para escucharlo, es necesario tocar el sticker o el ícono de bocina que aparece sobre la imagen.

Personalización: los usuarios pueden incorporar grabaciones de voz, frases, efectos sonoros y archivos de audio.

Stickers estáticos y animados: la herramienta contempla imágenes fijas y pegatinas creadas a partir de videos.

Favoritos: los stickers sonoros pueden guardarse para utilizarlos posteriormente en otras conversaciones.

Reenvío: es posible compartirlos con otros contactos y grupos, como ocurre con las pegatinas convencionales.

Cifrado: los contenidos mantienen la protección mediante el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp.

Otra particularidad es que la reproducción respeta la configuración de sonido del dispositivo. Por ejemplo, si el teléfono está configurado en modo silencioso, el audio no debería reproducirse de manera inesperada.

De acuerdo con las primeras pruebas reportadas por medios especializados, los fragmentos sonoros tienen una duración limitada para mantener el formato breve de estas pegatinas.

¿Cómo activar y crear stickers con audio en WhatsApp?

La nueva herramienta se integra directamente en el editor de pegatinas de WhatsApp, por lo que no es necesario descargar aplicaciones externas para utilizarla. Sin embargo, primero debes comprobar si tu cuenta ya recibió la actualización que permite incorporar sonidos.

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Si tienes habilitada la función, puedes crear tus propios stickers con fotografías siguiendo estos pasos:

Abre WhatsApp e ingresa a cualquier conversación individual o grupal. Presiona el ícono de emojis que aparece junto al espacio para escribir mensajes. Selecciona la pestaña de stickers. Pulsa la opción Crear sticker para abrir el editor. Elige una fotografía de la galería de tu teléfono. Busca el nuevo ícono de ondas sonoras que aparece en las herramientas de edición. Selecciona la opción para grabar tu propia voz o incorporar un archivo de audio almacenado en el dispositivo. Recorta el sonido para elegir el fragmento que deseas utilizar. Escucha la vista previa y, cuando estés conforme con el resultado, envía el sticker a la conversación.

De acuerdo con las pruebas reportadas por el portal especializado Android Authority, los stickers creados a partir de fotografías permiten incorporar grabaciones de hasta 10 segundos. Si el archivo de audio supera ese límite, es posible seleccionar únicamente el fragmento que se desea compartir.

Creación de stickers con audio a partir de videos

Otra posibilidad de esta herramienta es convertir videos almacenados en el teléfono en stickers animados con sonido. Esta alternativa permite conservar el audio original de una grabación o, de acuerdo con las opciones identificadas durante las pruebas, sustituirlo por otro sonido.

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Para intentarlo, sigue este procedimiento:

Ingresa a una conversación de WhatsApp. Abre el apartado de stickers y selecciona Crear. Elige un video de la galería de tu celular. Espera a que la aplicación lo procese como una pegatina animada. Busca el control de audio en el editor. Activa la opción para conservar el sonido original, si está disponible, o selecciona otra grabación. Ajusta el fragmento que deseas utilizar y revisa el resultado. Envía el sticker para compartirlo con tus contactos.

En las primeras pruebas de la herramienta se identificó que los stickers animados pueden conservar hasta cinco segundos del sonido original. También se contempla la posibilidad de incorporar una grabación de voz o un archivo de audio diferente.

Es importante considerar que estas características todavía pueden presentar diferencias entre dispositivos y versiones de la aplicación. Por lo tanto, los pasos descritos corresponden a las opciones identificadas durante las pruebas iniciales y podrían modificarse cuando Meta complete el lanzamiento.

¿Por qué no aparecen los stickers con audio en mi WhatsApp?

Si ingresas al editor de pegatinas y no encuentras el ícono de ondas sonoras, no necesariamente significa que exista un problema con tu teléfono.

La principal razón es que WhatsApp está distribuyendo la función de manera gradual. Esto significa que no todas las cuentas reciben las mismas herramientas al mismo tiempo, incluso cuando sus propietarios utilizan versiones recientes de la aplicación.

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Además, hay una diferencia entre poder recibir y reproducir stickers con sonido y tener habilitada la opción para crearlos. Algunos usuarios ya pueden compartir estas pegatinas, pero todavía no cuentan con el editor necesario para incorporar sus propias grabaciones.

Para comprobar si puedes acceder a la novedad, considera las siguientes recomendaciones:

Actualiza WhatsApp: revisa si existe una versión nueva en Google Play Store o App Store.

Comprueba el editor: abre una conversación, ingresa a los stickers y selecciona Crear para verificar si aparece la herramienta de audio.

Prueba con un sticker recibido: si algún contacto te envía una pegatina sonora, comprueba si puedes reproducirla y reenviarla.

Revisa nuevamente más adelante: si no tienes habilitada la opción, tendrás que esperar a que Meta active la herramienta en tu cuenta.

Es importante aclarar que actualizar WhatsApp no garantiza el acceso inmediato. La disponibilidad también depende de la activación que realiza la compañía desde sus servidores.

Por otra parte, la documentación oficial de WhatsApp ya contempla la creación de stickers personalizados a partir de fotografías, así como la edición de paquetes de pegatinas en las versiones recientes de Android y iOS. Sin embargo, la guía pública todavía no detalla el procedimiento específico para incorporarles sonido.

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¿Los stickers con audio están en todos los dispositivos?

Los nuevos sound stickers comenzaron a aparecer entre usuarios desde el 24 de noviembre de 2026. Durante los primeros reportes, la función se identificó en cuentas de distintos países y posteriormente comenzaron a circular referencias sobre su disponibilidad entre algunos usuarios mexicanos.

No obstante, hasta este miércoles 25 de noviembre, WhatsApp no ha anunciado una fecha oficial para completar el lanzamiento en México. Tampoco ha confirmado cuándo estará disponible la herramienta de creación para todas las cuentas de Android y iPhone.

Esto significa que los usuarios pueden encontrarse con diferentes escenarios:

Tener habilitada la reproducción de stickers con sonido, pero no su creación.

Poder recibir y reenviar pegatinas sonoras sin contar con el editor.

Tener disponibles tanto la recepción como la creación de stickers personalizados.

No encontrar todavía ninguna de estas opciones en su cuenta.

Por ahora, la recomendación es mantener actualizada la aplicación y revisar periódicamente el apartado de stickers para comprobar si aparece la nueva herramienta.

Con esta incorporación, WhatsApp amplía las posibilidades de personalización de sus conversaciones y apuesta por un formato que combina imágenes, animaciones y sonidos breves. Su disponibilidad general dependerá de que Meta complete el despliegue de la función en los próximos días o semanas.

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