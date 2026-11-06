México

Recorte en tasa de interés no afectará economía en México, afirma Sheinbaum: ¿Qué significa la medida de Banxico?

La presidenta precisó que Banxico actuó de forma autónoma y se prevé que esta sea la última disminución de la tasa en el corto plazo

Imagen de archivo. El logotipo del banco central mexicano, Banxico, se ve en su edificio en el centro de Ciudad de México, México 24 de abril 2024. REUTERS/Henry Romero
Imagen de archivo. El logotipo del banco central mexicano, Banxico, se ve en su edificio en el centro de Ciudad de México, México 24 de abril 2024. REUTERS/Henry Romero
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó riesgos económicos para el país, tras el recorte de 25 puntos base que llevó la tasa de interés de referencia del Banco de México (Banxico) a 6.25%.

Durante La Mañanera del Pueblo, sostuvo que esperará a ver el impacto de dicha medida; sin embargo, destacó que la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le indicó que no prevé afectaciones.

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Precisó que Banxico actuó de forma autónoma y que, según el organismo, se prevé que esta sea la última disminución de la tasa en el corto plazo.

Banxico redujo la tasa de interés a 6.25%

El Banco de México bajó su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, desde 6.50% hasta 6.25%. La medida sorprendió al mercado, que esperaba que el banco central mantuviera el indicador sin cambios, de acuerdo con el contexto presentado sobre la decisión.

La presidenta señaló que Hacienda le informó que el ajuste no representa un problema para la economía mexicana. “Vamos a ver cuál es el impacto de esta decisión que toma Banco de México”, dijo, aunque añadió que la dependencia federal no anticipa consecuencias negativas.

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Sheinbaum recordó que la definición de la tasa corresponde al banco central y no al Gobierno de México. “Banxico es autónomo”, afirmó cuando fue consultada por la decisión y sus efectos sobre el peso.

La Junta de Gobierno de Banxico resolvió el recorte de forma dividida entre sus cinco integrantes. El banco central indicó que mantener la tasa en 6.25% durante un periodo prolongado sería adecuado para apoyar la convergencia de la inflación hacia su objetivo permanente de 3%.

Claudia Sheinbaum explicó el efecto de las tasas

La presidenta expuso que la tasa de referencia funciona como una guía para los rendimientos del ahorro y para el costo de los préstamos dentro del sistema financiero. A partir de ella, los bancos establecen condiciones para créditos, inversiones y depósitos.

Según su explicación, cuando una persona o empresa obtiene mayores rendimientos por mantener el dinero en el banco, existe un incentivo para no utilizar esos recursos en proyectos productivos.

“Si un inversionista tiene dinero y guardándolo en el banco te da más dinero que invirtiéndolo, pues prefieres guardarlo en el banco”, planteó.

Por el contrario, una reducción de los rendimientos bancarios puede modificar esa evaluación.

Sheinbaum sostuvo que, cuando las tasas bajan, los inversionistas pueden considerar con mayor interés destinar sus recursos a actividades productivas, en vez de mantenerlos depositados.

La mandataria añadió que esa dinámica también tiene efectos sobre el consumo y los precios. Si se incrementa el gasto, explicó, puede haber presiones inflacionarias, por lo que Banxico debe valorar el equilibrio entre estimular la inversión y evitar un repunte de la inflación.

Inflación y análisis técnico del Banco de México

Banxico elevó su previsión de inflación general para el cierre del año a 3.7%, desde el 3.5% estimado previamente. También ajustó al alza su expectativa para la inflación subyacente, que pasó de 3.6% a 3.7%.

La inflación general anual se ubicó en 3.62% durante la primera quincena de octubre, mientras que la subyacente llegó a 3.78%.

El banco central mantuvo su previsión de que la inflación convergerá a su meta de 3% en el cuarto trimestre de 2027.

Sheinbaum dijo que la decisión no responde solamente a la valoración de unos cuantos funcionarios, sino al trabajo de una institución con especialistas que analizan las condiciones económicas antes de definir la política monetaria.

“Banco de México es una institución grandísima que tiene analistas que revisan, que ven y con base en ello toman su decisión”, sostuvo.

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