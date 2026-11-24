La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México dio a conocer su más reciente reporte sobre la calidad del aire y las posibles afectaciones a la salud en la capital del país y en la zona conurbada.
Todos los días y cada hora, las autoridades capitalinas dan a conocer el estado del oxígeno que se respira y la intensidad de los rayos Ultra Violeta en la capital del país y zona conurbada.
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Tras conocer la calidad del aire en la Ciudad de México y en la zona conurbada del Estado de México, se hacen recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y grupos sensibles.
Mientras que las autoridades capitalinas también toman medidas ambientales para mejorar la calidad del aire, como la aplicación de la contingencia ambiental y el doble Hoy No Circula.
Aquí está el reporte de las 15:00 horas de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México este 24 de noviembre.
Mala calidad del aire en CDMX y Edomex
La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es “Mala”, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico y el riesgo para la salud es “Alto".
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Los ciudadanos deben tomar en cuenta este reporte de las autoridades a la hora de realizar actividades al aire libre, sobre todo cuando se trata de grupos sensibles.
En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta, se alcanzó un nivel 1, esto significa que “no necesita protección” si se va a salir al aire libre.
En este sentido, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:
Puedes realizar actividades en exteriores.
Calidad del aire por alcaldías y municipios
La Dirección de Monitoreo Atmosférico cuenta con 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.
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Tlalpan (AJM): Mala
Benito Juárez (BJU): Mala
Azcapotzalco (CAM): Mala
Coyoacán (CCA): Buena
Cuajimalpa (CUA): Buena
Gustavo A. Madero (GAM): Mala
Cuauhtémoc (HGM): Buena
Iztacalco (IZT): Sin datos o en mantenimiento
Venustiano Carranza (MER): Mala
Miguel Hidalgo (MGH): Sin datos o en mantenimiento
Álvaro Obregón (PED): Aceptable
Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
Iztapalapa (SAC): Mala
Tláhuac (TAH): Mala
Coyoacán (UAX): Aceptable
Iztapalapa (UIZ): Mala
En tanto en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en territorio mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:
Atizapán (ATI): Buena
Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento
Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena
Naucalpan (FAC): Sin datos o en mantenimiento
Nezahualcóyotl (FAR): Aceptable
Ecatepec (LLA): Buena
Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena
Nezahualcóyotl (NEZ): Mala
Ecatepec (SAG): Buena
Tlalnepantla (TLA): Sin datos o en mantenimiento
Tultitlán (TLI): Buena
Coacalco (VIF): Buena
Ecatepec (XAL): Buena
Cabe mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.
La calidad del aire en CDMX
México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.
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El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.
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