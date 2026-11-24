63% de inmuebles rescatados ya fueron regresados a sus dueños Foto: Fiscalía Edomex

Guardar

La Operación Restitución aseguró 3 mil 69 inmuebles relacionados con el delito de despojo en 91 municipios del Estado de México, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Edomex). Las acciones se realizaron hasta el 20 de noviembre de 2026 y permitieron recuperar propiedades cuya legítima posesión fue acreditada ante el Ministerio Público.

Desde abril, cuando comenzó la estrategia, mil 954 inmuebles fueron restituidos a las personas que demostraron ser sus legítimas propietarias, es decir el 63.67% de todos los casos. La entrega se realizó después de que la autoridad ministerial determinó la situación jurídica de cada propiedad.

PUBLICIDAD

Entre el 14 y el 20 de noviembre, autoridades de los tres órdenes de gobierno efectuaron 14 cateos y 46 inspecciones. En esos operativos aseguraron 60 inmuebles: 45 casas habitación, 13 predios y dos locales comerciales.

Las acciones se llevaron a cabo en Calimaya, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Huehuetoca, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Metepec, Nezahualcóyotl, Tecámac, Texcoco, Valle de Chalco, Villa Victoria, Xonacatlán y Zumpango.

Policías resguardaron un inmueble que le había sido despojado a sus dueños, más de la mitad de los inmuebles recurepados se ha regresado a sus dueños luego de ser plenamente comprobada su procedencia Foto: Fiscalía Edomex

La Fiscalía investigó cada propiedad antes de restituirla

La Fiscalía mexiquense señaló que la identificación de los inmuebles presuntamente relacionados con despojos y su restitución se basaron en actos de investigación. Para atender estos casos fue creada la Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles.

PUBLICIDAD

La unidad convocó a las personas agraviadas para que acudieran a la sede ministerial y acreditaran la propiedad de los inmuebles. Con esa información, el Ministerio Público resolvió la situación de cada predio y determinó si procedía su restitución.

La Operación Restitución formó parte de la Estrategia para la Restitución de la Propiedad, impulsada desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en el Estado de México. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó esa mesa de coordinación.

Brandon y María Guadalupe fueron arrestados por las autoridades tras señalamiento de hombre que comprobó ka propiedad de su casa, ellos dijeron que estaban rentando pero no presentaron contrato alguno Foto: Fiscalía Edomex

En el despliegue participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. También colaboraron corporaciones de distintas policías municipales.

PUBLICIDAD

Las personas afectadas pudieron denunciar hechos relacionados con el despojo mediante el correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y el número telefónico 800 7028770. La Fiscalía también puso a disposición la aplicación FGJEdomex.

La aplicación se ofreció sin costo para teléfonos inteligentes con sistemas iOS y Android. La dependencia indicó que por esos medios la ciudadanía podía denunciar cualquier hecho delictivo.

En el Estado de México, las penas de cárcel por el delito de despojo de vivienda van de 5 a 10 años de prisión en su modalidad base, y pueden alcanzar hasta 25 años y 6 meses de prisión en casos agravados.

Las manos de una persona esposadas sobresalen de los barrotes de una celda, representando el encarcelamiento y las consecuencias legales de un delito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las reformas al Código Penal del Estado de México (artículo 308 y disposiciones relacionadas, vigentes desde julio de 2025):

• Pena base: 5 a 10 años de prisión y multa de 700 a 1,000 días.

• Autoría intelectual, servidores públicos o grupos: 10 a 17 años de prisión (y multa) para quienes organicen, ordenen o faciliten la invasión, para servidores públicos o notarios involucrados, o cuando participen dos o más personas (sanción individual).

PUBLICIDAD

• Áreas protegidas o conservación: 7 a 12 años de prisión y multa de 700 a 1,000 días si el inmueble se ubica en un área natural protegida, parque municipal o zona de conservación ambiental.

• Incremento por agravantes (hasta la mitad adicional): Las penas pueden subir hasta en una mitad—llegando a un máximo de 25 años y 6 meses y hasta 1,500 días multa—cuando se emplea violencia física o moral, engaño, abuso de confianza, daño o forzado de puertas/cerraduras, se aprovecha la ausencia del propietario, o la víctima pertenece a un grupo vulnerable (menores de 18 años, mayores de 60, personas embarazadas, con discapacidad o indígenas).

PUBLICIDAD

Caso Doña Calota sentó un precedente

Policías municipales de Chimalhuacán y Chicoloapan detuvieron a la mujer de la tercera edad. Crédito: Especial

La familia de Carlota ‘N’ volverá este jueves 24 de septiembre a la casa de Chalco que estuvo en el centro de la tragedia ocurrida el 1 de abril de 2025, cuando una confrontación por el inmueble terminó con la muerte de dos hombres y dejó a un adolescente herido.

La vivienda, ubicada en la Unidad Habitacional Exhacienda de Guadalupe, en Candelaria Tlapala, será restituida formalmente a Mariana Santana Alfaro, hija de Carlota, luego de que un juez de enjuiciamiento con sede en Texcoco reconociera su propiedad.

La resolución judicial fue emitida después de que la titularidad del inmueble fuera acreditada mediante escritura pública.

En el material se escucha a los supuestos invasores decir que cuentan con un contrato de arrendamiento, por lo que no planean salir del domicilio hasta que les devuelvan el dinero. Crédito: X/@FernandoCruzFr

Arturo Santana, hijo de Carlota, que la familia acudirá al domicilio para tomar posesión formal de la propiedad.

El regreso ocurre mientras Carlota y sus hijos, Mariana ‘N’ y Eduardo ‘N’, enfrentan un proceso penal por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

PUBLICIDAD